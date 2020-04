Et si vous pouviez réécrire l’histoire? Bande-annonce de «Hollywood», la nouvelle série de Ryan Murphy

Netflix a publié la première bande-annonce officielle de «Hollywood», nouvelle série limitée du lauréat Ryan Murphy («Eat, Pray, Love»), décrite comme la lettre d’amour du créateur à l’âge d’or de Tinseltown. La série de sept épisodes sera disponible sur la chaîne de streaming le 1er mai.

Juste après la Seconde Guerre mondiale, un groupe d’acteurs et de cinéastes tentent de réussir à tout prix dans la Mecque du cinéma. Chaque personnage montre une facette différente de l’âge d’or d’Hollywood, reflétant les pratiques discriminatoires et les préjugés concernant la race, le sexe et la sexualité qui sont toujours présents aujourd’hui.

La minisérie met en vedette Darren Criss comme Raymond, Samara Weaving comme Claire, Laura Harrier comme Camille, David Corenswet comme Jack, Patti LuPone comme Avis, Holland Taylor comme Ellen Kincaid, Jeremy Pope comme Archie, Dylan McDermott comme Ernie, Jim Parsons comme Henry Wilson, Jake Picking comme Rock Hudson et Joe Mantello comme Dick.

«Hollywood» est produit par les collaborateurs réguliers Ryan Murphy et Ian Brennan, avec Janet Mock comme scénariste et réalisatrice. Alexis Martin Woodall, Darren Criss et Mock font également partie de la production exécutive.

La série est le dernier ajout à la longue liste de Murphy des projets en cours actuellement en développement pour Netflix, après l’accord conclu par les deux parties et par lequel ils seront liés pendant des années. Parmi eux ‘The Prom’, musical avec Meryl Streep et Nicole Kidman.

