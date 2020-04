“Et tu le sens” de Rick et Morty est le moment le plus triste du spectacle

Rick et Morty saison 2, l’épisode 4 “Auto Erotic Assimilation” se termine avec sans doute la séquence la plus triste de la série, qui est réglée sur “Do You Feel It?” de Chaos Chaos. Avant de co-créer Rick et Morty, Dan Harmon a travaillé sur des projets variés comme le pilote culte Heat Vision And Jack et l’aventure animée Monster House. Il a attiré une large base de fans grâce à la communauté de sitcom avec Joel McHale, Donald Glover et Gillian Jacobs. L’émission regorgeait de références cinématographiques et télévisées et a également servi de rampe de lancement pour les réalisateurs d’Avengers: Endgame Anthony et Joe Russo.

Rick And Morty a commencé en tant que sitcom de science-fiction culte sur Adult Swin en 2013 et est rapidement devenu un succès mondial. La série suit les aventures du scientifique Rick et de son petit-fils Morty avec le spectacle mêlant comédie, action, horreur, drame et à peu près tous les autres genres. Rick And Morty a fonctionné pendant quatre saisons jusqu’à présent et en raison du renouvellement d’Adult Swim pour 70 épisodes en 2018, cela devrait durer encore quelques années.

Connexes: «M. de Rick et Morty» Night Shaym-Aliens “révèle que le meilleur jour de Jerry est un mensonge

Alors que Rick And Morty est principalement une série comique, il présente également une caractérisation étonnamment profonde. Plutôt que d’être des stéréotypes à une note, les défauts et les traumatismes de chaque membre de la famille ont été explorés tout au long de la série. Alors que Rick Sanchez est peut-être un génie absolu, il est également décrit comme profondément solitaire et autodestructeur et a tendance à éviter les émotions ressenties chaque fois que possible. Rick And Morty saison 2 épisode 4 “Auto Erotic Assimilation” a exploré qui pourrait aimer un exemple aussi imparfait de la race humaine et révèle qu’il a utilisé jusqu’à présent Unity, un esprit de ruche extraterrestre qui a assimilé une planète entière.

Peu de temps après la réunion, Rick et Unity – principalement interprétés par la star invitée Christina Henricks – plongent dans un combat débauché de sexe en groupe et de consommation de drogue pendant que Morty et Summer explorent la planète seuls. L’été est horrifié par l’Unity volant le libre arbitre de la planète, mais lorsque certaines parties de la population sont libérées du contrôle d’Unity, elles se lancent immédiatement dans une guerre raciale contre leur propre espèce. Summer et Morty sont rapidement secourus, le premier essayant de les briser à nouveau car elle se rend compte que Rick a une influence destructrice sur Unity.

L’unité vient elle-même à cette réalisation parce que bien qu’elle soit amoureuse de Rick, elle sait que son propre dégoût de soi finira par leur coûter la vie. Cet épisode de Rick et Morty se termine avec la rupture de l’unité avec Rick via des notes, et le scientifique rentre ensuite chez lui. Il est confronté à Beth à propos d’un prisonnier extraterrestre qu’elle et Jerry ont rencontré plus tôt dans le garage, mais elle est particulièrement terrifiée que son père va juste se lever et a quitté la famille car c’est ainsi qu’il gère les émotions négatives. Au lieu de cela, il accepte ses conditions avant de se diriger vers le garage.

C’est à ce moment-là que “le ressentez-vous?” commence à jouer, alors que Rick assemble une sorte d’appareil et libère un petit extraterrestre muté. Il réconforte la créature en détresse avant de la vaporiser avec un rayon, avant de mettre sa propre tête dans la machine; avant qu’il ne puisse le faire frire aussi, il s’évanouit. Rick et Morty est généralement gardé quand il s’agit de dépeindre les émotions de Rick, mais ce geste suicidaire est sans doute le moment le plus triste de la série et a montré Rick à son plus vulnérable. Un moment similaire d’introspection tragique s’est produit à la fin de “The Old Man and the Seat” de la saison 4, où une bataille au-dessus des toilettes a mis à nu la solitude au cœur de Rick et sa peur de se connecter avec les autres de manière significative.

Suivant: Heat Vision et Jack est le pilote de comédie de génie de Dan Harmon