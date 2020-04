Eternals pourrait présenter Young Thanos, déclare le créateur du méchant MCU

Le jeune Thanos pourrait apparaître dans Eternals, selon le créateur Jim Starlin. Starlin a commencé sa carrière dans l’industrie de la bande dessinée dans les années 70, travaillant pour Marvel et DC au fil des ans. Starlin a travaillé sur des dizaines de bandes dessinées au cours de sa carrière, mais il est surtout connu pour avoir créé les personnages Thanos, Drax the Destroyer et Gamora.

Les trois personnages les plus connus de Starlin ont bien sûr été adaptés pour le MCU. Le MCU a construit l’arc de l’histoire de Thanos au cours de la dernière décennie avant que les Avengers ne le battent dans Avengers: Fin de partie. Depuis que le personnage a été dépoussiéré par Iron Man, les fans ont spéculé sur la façon dont Thanos pourrait revenir dans la phase 4. Il existe plusieurs façons de ramener Thanos au MCU grâce au Multivers, mais il existe des théories qu’un Thanos plus jeune pourrait apparaître dans Eternals puisque son père, A’lars, était un éternel. Maintenant, Starlin semble penser que c’est également le cas.

En relation: Théorie de la fin du jeu: les éternels révéleront les règles de l’origine des pierres d’âme

Lors d’une conversation avec Comicbook, Starlin a déclaré qu’il pensait que Thanos apparaîtra dans Eternals et que Marvel est loin d’avoir fini avec le personnage. Starlin a élaboré en disant: “Ils ont fait autant de *** d’argent avec ce gars. Donc je ne les vois pas le retirer de si tôt. Les personnages de bandes dessinées ont tendance à avoir une durée de vie prolongée au-delà des acteurs qui travaillent sur eux. Je ‘ Je m’attends à moitié à voir beaucoup plus de Thanos sur toute la ligne. “

Bien que Thanos n’ait pas encore été confirmé pour Eternals, plusieurs autres personnages de bandes dessinées ont été moulés. Marvel a annoncé la distribution complète d’Eternals au San Diego Comic-Con de l’année dernière, qui comprenait notamment Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajax) et Richard Madden (Ikaris). Les personnages, Phastos, Gigamesh, Makkari et Sprite ont également été castés, ainsi que Black Knight, qui sera joué par la star de Game of Thrones Kit Harrington.

Même si le film semble déjà avoir un casting emballé, si Marvel prévoit de ramener Thanos, il serait logique de le faire dans Eternals. Eternals a lieu après Avengers: Fin de partie, mais avec les Eternals depuis des milliers d’années, il est probable qu’ils discuteront de leurs origines dans une certaine mesure. Le jeune art conceptuel de Thanos inutilisé a fait surface pour Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, il est donc possible qu’il puisse être utilisé dans Eternals. Il faut se demander cependant, avec la conclusion satisfaisante du personnage dans Fin du jeu, Marvel a-t-il vraiment besoin de ramener Thanos dans Eternals?

Plus: Théorie du MCU: pourquoi les Eternals n’étaient pas dans Infinity War Or Endgame

Source: Bande dessinée