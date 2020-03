Evangeline Lilly critiquée pour ne pas s’être auto-isolée, Coronavirus

L’actrice Evangeline Lilly a suscité de nombreuses critiques sur les médias sociaux après avoir refusé de s’isoler dans le sillage de la pandémie de coronavirus, ainsi que pour certains des commentaires qu’elle a faits en référence aux changements drastiques qui se produisent dans le monde en ce moment. . La propagation de COVID-19 a forcé des changements de style de vie dans le monde entier, tandis que plusieurs industries ont été affectées négativement, tandis que le marché boursier a également subi un énorme coup.

La maladie virale ne s’est pas limitée au grand public. Un certain nombre d’athlètes et de célébrités de haut niveau ont signalé avoir contracté COVID-19 la semaine dernière. Tom Hanks a été le premier acteur à en révéler autant et Idris Elba a depuis suivi cela avec une annonce à lui. La star de Game of Thrones, Kristofer Hivju, qui jouera un rôle dans la saison 2 de The Witcher, a également été testée positive. Au milieu de toute la panique, la star de Ant-Man & the Wasp a refusé de se conformer à la nouvelle tendance à la distanciation sociale, en publiant une photo de son “thé du matin” sur Instagram cette semaine alors qu’elle affirmait que c’était “comme d’habitude”, en laissant tomber ses enfants dans un camp de gymnastique.

Le message a attiré la colère de ses partisans, qui se sont exprimés en nombre alors qu’ils l’ont qualifiée d’irresponsable, de négligente et de quelqu’un qui “tourne les théories du complot”. Mais elle a défendu ses actions en révélant qu’elle vit avec son père malade, atteint de leucémie de stade 4, ce qui implique également qu’elle valorise la liberté au cours de sa vie. Lilly a déclaré que le gouvernement prenait trop de contrôle sur ce qu’elle a qualifié de simple “grippe respiratoire”, ajoutant qu’il pourrait y avoir un complot derrière l’épidémie, car c’est une année électorale. Elle a écrit:

Où nous en sommes en ce moment se sent beaucoup trop proche de Marshall Law [sic] pour mon confort déjà, le tout au nom d’une grippe respiratoire. … C’est énervant … Soyons vigilants dès maintenant. Et gentil. Attention et courtois – gardez un œil sur nos dirigeants, assurez-vous qu’ils n’abusent pas de ce moment pour voler plus de libertés et prendre plus de pouvoir.

Il y a «quelque chose» chaque année électorale.

Alors que l’actrice reste intransigeante, les choses se passent tout autour d’elle. Le réalisateur d’Ant-Man Peyton Reed a récemment ajouté sa voix aux appels exhortant Elon Musk à produire des fournitures pour aider à lutter contre la propagation du COVID-19. Disney a également dû suspendre la production de diverses versions à venir. Bien sûr, personne n’a le droit de dire à Lilly comment elle devrait mener sa vie malgré les circonstances, mais elle a laissé beaucoup de gens mécontents.

