Evangeline Lilly s’est excusée pour ses déclarations sur le coronavirus

Au milieu de la crise des coronavirus, Evangeline Lilly a décidé de faire des commentaires qui n’ont pas été bien reçus par les utilisateurs des réseaux sociaux. Maintenant, l’actrice a décidé de se rétracter et de changer d’avis.

Au milieu de la crise des coronavirus, l’actrice Evangeline Lilly Il était le protagoniste de certains commentaires assez controversés. Dans ces derniers, l’actrice a déclaré que elle n’allait pas respecter l’isolement ou la distance de sécurité recommandée par le virus. Selon elle, elle a préféré faire passer la liberté avant la vie, ce qui, bien sûr, a fait beaucoup de bruit, et ils se sont retournés contre elle. Cependant, L’actrice a récemment publié sur son Instagram une photo s’excusant de son attitude.

Dès le début du texte écrit, nous voyons comment Evangeline Lilly Il a changé d’approche: “J’écris de chez moi où je suis éloigné depuis le 18 mars.” Plus tard, il ajoute: “Je veux offre mes sincères excuses pour l’insensibilité que j’ai montrée dans mon post précédent face à la souffrance et à la peur bien réelles qui ont envahi le monde à travers COVID19. » en mettant également un accent particulier sur les victimes et les personnes qui sont affectées, ainsi que sur le travail important des agents de santé.

D’un autre côté, l’actrice reconnaît également avoir peur de la situation mais affirme que «en même temps, je suis encouragé par la beauté et l’humanité que je vois tant de gens se manifester les uns envers les autres à ce moment important. Quand je faisais face à mes propres peurs de l’éloignement social, une personne sage et gentille m’a dit “Faites-le par amour, pas par peur” et cela m’a aidé à prendre ma place dans tout cela. » Malgré ses commentaires précédents, qui n’étaient pas du tout responsables, l’actrice a changé d’avis.

Bonjour à tous. Je vous écris de chez moi, où je pratique la distanciation sociale depuis le 18 mars – lorsque la distanciation sociale a été instituée dans la petite communauté où je vis actuellement. Au moment de mon poste du 16 mars, les directives des autorités ici étaient que nous ne nous rassemblions pas en groupes de plus de 250 ppl et que nous nous lavions les mains régulièrement, ce que nous faisions. Deux jours plus tard, ces directives ont changé et, malgré mon inquiétude intense face aux répercussions socioéconomiques et politiques de cette ligne de conduite, VEUILLEZ SAVOIR QUE JE FAIS MA PARTIE POUR Aplatir la COURBE, PRATIQUANT UNE DISTANCE SOCIALE ET RESTER À LA MAISON AVEC MA FAMILLE. Je tiens à présenter mes excuses sincères et sincères pour l’insensibilité que j’ai montrée dans mon post précédent à la souffrance et à la peur très réelles qui ont saisi le monde grâce à COVID19. Les grands-parents, les parents, les enfants, les sœurs et les frères meurent, le monde se mobilise pour trouver un moyen de mettre un terme à cette menace très réelle, et mon silence qui en résulte a envoyé un message dédaigneux, arrogant et cryptique. Mes excuses directes et spéciales aux personnes les plus touchées par cette pandémie. Je n’ai jamais voulu te blesser. Quand j’ai écrit ce billet il y a 10 jours, je pensais que je laissais le calme dans l’hystérie. Je peux voir maintenant que je projetais mes propres peurs dans une situation déjà effrayante et traumatisante. Je suis attristé par les pertes de vies humaines en cours et les décisions impossibles que les travailleurs médicaux du monde entier doivent prendre lorsqu’ils traitent les personnes touchées. Je m’inquiète pour nos collectivités – les petites entreprises et les familles qui vivent de chèque de paie à chèque de paie – et j’essaie de suivre des recommandations responsables sur la façon d’aider. Comme beaucoup d’entre vous, je crains pour les conséquences politiques de cette pandémie et je prie pour nous tous. En même temps, je suis encouragé par la beauté et l’humanité que je vois tant de gens manifester les uns envers les autres en cette période de vulnérabilité. Quand je me débattais avec mes propres peurs de l’éloignement social, une personne gentille, sage et gracieuse m’a dit «fais-le par amour, pas par peur» et cela m’a aidé à prendre ma place dans tout cela. Vous envoyer de l’amour à vous tous, même si vous ne pouvez pas le retourner maintenant. Il

Les mots jouent contre lui

En plus du peu de responsabilité qu’il avait Evangeline Lilly Au début, il y avait d’autres célébrités qui étaient également contre la quarantaine. L’un d’eux était Vanessa Hudgens, l’actrice qui a joué Gabriella dans High School Musical. Bien que plus tard, comme l’actrice de Ant-ManIl s’est également excusé pour ses déclarations.

D’un autre côté, de l’autre côté de la corde se trouvent les autres acteurs qui cherchent à sensibiliser leurs partisans. Comme par exemple, Hugh jackman qui a été filmé en train de se laver les mains ou Tom hanks, qui a attrapé le virus avec sa femme, a juste gardé le lit et a essayé de faire comprendre à ses fans combien il est important de prendre soin du coronavirus.

