Eve accueillera la 13e cérémonie annuelle des femmes noires ESSENCE à Hollywood – Blackfilm

Musicienne, actrice et personnalité de la télévision primée Veille a été confirmé pour accueillir la 13e édition Prix ​​ESSENCE Black Women In Hollywood au Beverly Wilshire à Beverly Hills, CA. ESSENCE, la première entreprise de médias, de technologie et de commerce dédiée aux femmes noires dans le monde, célébrera les femmes qui possèdent, développent et transforment l’art de la narration en l’honneur du 50e anniversaire de la marque lors de son déjeuner annuel exclusif de la semaine OSCAR qui se tiendra le jeudi février 6, 2020. ESSENCE Black Women à Hollywood est présenté par Gué et parrainé par AT&T Humanity of Connection, Coca-Cola, Geico, Hulu, L’Oréal Paris, McDonald’s et Netflix.

“Je suis honorée d’accueillir les ESSENCE Black Women in Hollywood Awards cette année », a déclaré Eve. «C’est une période tellement importante pour les femmes dans le monde, en particulier pour travailler dans l’industrie du divertissement à la fois devant la caméra et dans les coulisses. ESSENCE est une marque tellement incroyable que j’ai admirée au fil des ans, donc je suis sur la lune pour faire partie de cet événement! “

Cette année, l’actrice, comédienne, réalisatrice et productrice lauréate du prix EMMY sera à l’honneur Niecy Nash (When They See Us, Claws, Kidnapped: The Kamiyah Mobley Story), réalisateur nommé par la DGA et réalisateur de vidéoclips deux fois récompensé par un Grammy Award Melina Matsoukas (Queen & Slim, Maître de «Thanksgiving», «Formation» de Beyoncé); actrice Lashana Lynch (Captain Marvel et le prochain No Time to Die); et le pionnier Casting et co-producteur exécutif / réalisateur / scénariste de Pose (Janet Mock, Mj Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Angelica Ross et Hailie Sahar). Rejoindre l’acteur primé EMMY, GRAMMY et Tony Billy Porter (Pose, American Horror Story) – Cinéaste primé EMMY Ava DuVernay; actrice, productrice et militante politique Alfre Woodward; et actrice, auteur, réalisatrice et productrice Issa Rae—Ont été ajoutés à la liste des présentateurs distingués. L’événement comportera également une performance entraînante de Brittany Howard– chanteur / guitariste en chef du groupe primé GRAMMY® Alabama Shakes.

De plus, les activités de la semaine des Oscars d’ESSENCE culmineront avec le lancement de la première maison ESSENCE: Hollywood Edition, qui se tiendra le vendredi 7 février. Cet espace commun fournira un catalyseur pour que divers créatifs se connectent et collaborent à travers un programme interactif. L’événement mettra en vedette un calendrier organisé de panneaux, d’ateliers et de projections axés sur l’élévation des conteurs émergents grâce au mentorat de déménageurs et d’agitateurs hollywoodiens établis. Pour en savoir plus surESSENCE House: Hollywood Edition, visitez ESSENCE.com.