EVE Fanfest 2020 rejoint la liste croissante des événements annulés en raison du coronavirus

EVE Fanfest rejoint la liste croissante des événements annulés à la lumière des nouveaux développements entourant la propagation du coronavirus COVID-19. L’événement était initialement prévu du 2 au 4 avril à Reykjavik, en Islande. Alors que le virus continue de se propager, de plus en plus de personnes continuent de tomber malades et près de 3 000 personnes auraient été tuées.

EVE Fanfest est une célébration annuelle de l’anniversaire d’EVE Online. L’événement est organisé par CCP Games et se déroule dans le berceau du populaire jeu MMO. En général, EVE Fanfest propose des révélations en direct de nouveaux projets de développement, de présentations et de tournois de jeux vidéo. Après la récente annulation de Project Nova, de nombreux fans espéraient qu’il y aurait des révélations sur ce qui allait suivre pour CCP Games.

CCP Games a publié sur le site Web d’EVE Online, eveonline.com, que l’événement est annulé cette année. La société déclare que cette décision a été très difficile à prendre pour elle, mais elle a finalement voulu ce qui était le mieux pour la santé et la sécurité de ses fans, de son personnel et du pays d’Islande. CCP Games continue de reconnaître que la situation pourrait être très différente en un mois, mais ce n’est pas un risque que l’entreprise était prête à prendre. Actuellement, CCP Games n’a rien dit sur le remboursement de ceux qui ont déjà acheté des billets, mais la société publiera bientôt plus d’informations.

Plusieurs entreprises ont décidé de ne pas assister à plusieurs événements de jeu dans les prochains mois en raison de la peur du coronavirus. Sony s’est retirée de PAX East et de GDC cette année parce qu’elle ne voulait pas risquer d’exposer l’un de ses employés au virus. PAX East n’avait pas beaucoup de grandes sociétés qui se sont retirées, mais GDC a pris un énorme coup cette année. L’événement n’a pas encore été annulé, mais de nombreuses grandes entreprises comme Facebook et Epic Games se sont retirées.

Il semble que partout où vous regardez, le coronavirus annule de plus en plus de choses. Les événements ont un impact énorme, grâce au nombre de personnes qui se retirent. L’annulation d’EVE Fanfest est un coup colossal pour les fans de EVE en ligne, en particulier pour ceux qui ont déjà prévu d’y assister. Espérons que CCP Games aura bientôt de nouveaux développements à révéler aux fans.

