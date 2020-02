Ewan McGregor était sur le point de ne pas être Obi-Wan Kenobi

Nouvelles de la saga Star Wars Partager

Il est très compliqué d’imaginer qu’Obi-Wan Kenobi n’est pas joué par Ewan McGregor. Mais la réalité est que l’acteur était sur le point de ne pas donner vie au personnage à cause des conseils de la famille.

Il est plus que clair que Star wars ce ne serait pas pareil sans Ewan McGregor étant Obi-Wan Kenobi. Bien qu’il ne soit apparu que dans les préquelles, l’acteur a réussi à gagner le cœur des fans avec un rôle qui reprendra pour la série de Disney + en 2021. Cependant, tout cela n’aurait peut-être pas été le cas si l’acteur avait suivi les conseils de son oncle (avec une expérience dans la franchise) et aurait rejeté le document.

Denis Lawson, oncle d’Ewan McGregor, a joué le pilote Wedge dans la trilogie originale. Selon Movieweb, les mots d’Ewan McGregor étaient: “Il était l’une des personnes qui m’ont dit:” Ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. ” Au final, je suis très reconnaissant de l’avoir fait et de faire partie de tout cela ». Bien que l’opinion de l’oncle attire beaucoup l’attention, en particulier compte tenu du fait qu’il a travaillé dans Star Wars, l’acteur qui a finalement donné vie à Obi-Wan Kenobi a précisé que «mon oncle l’a toujours critiqué parce qu’il a travaillé quelques semaines assis sur un navire l’espace en carton et a ensuite eu beaucoup d’attention de la part des fans … ce qui l’a en partie dérangé.

Merci aux saints, Ewan McGregor il a ignoré son oncle et a finalement pris le rôle de Star Wars Après tant d’années, nous verrons l’acteur donner vie au célèbre Obi-Wan Kenobi. A cette occasion, ce ne sera pas à travers le grand écran mais sur la nouvelle plateforme de streaming, Disney +

Cette série, qui s’appellera Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Il est situé entre «Revenge of the Sith» et «Star Wars: Episode IV – A New Hope». D’autres acteurs de la saga originale sont attendus, comme Joel edgertonRevenez pour la nouvelle série. Cependant, la série Le tournage commencera au cours de l’été 2020.

