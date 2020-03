Examen Bloodshot | 411MANIA

Dirigé par: Dave Wilson

Écrit par: Jeff Wadlow, Eric Heisserer; Basé sur les bandes dessinées et les personnages Valiant créés par Kevin VanHook, Bob Layton et Don Perlin

Durée: 109 minutes

Classement MPAA: Classé PG-13 pour des séquences de violence intenses, du matériel et du langage suggestifs

vin Diesel – Ray Garrison / Bloodshot

Eiza González – Katie / KT

Guy Pearce – Dr Emil Harting

Sam Heughan – Jimmy Dalton

Alex Hernandez – Tibbs

Toby Kebbell – Martin Axe

Lamorne Morris – Wilfred Wigans

Talulah Riley – Garnison Gina

Siddharth Dhananjay – Eric

Jóhannes Haukur Jóhannesson – Nick Baris

Dans un paysage post-MCU, il n’est pas surprenant que les films de super-héros de bandes dessinées soient plus répandus que jamais. Il n’est donc pas surprenant que même une propriété moins connue telle que Bloodshot puisse devenir verte comme un film majeur. Malheureusement, malgré la mégastar Fast and Furious Vin Diesel en tête, ce n’est qu’un désordre terne, schlocky, de la peinture par numéros plutôt que quelque chose de vraiment frais, nouveau et excitant.

Bloodshot met en vedette Diesel dans le rôle de l’ultra-soldat Ray Garrison (Diesel). Après une mission de sauvetage d’otages à Mombasa, il est enfin en mesure de rentrer chez lui pour des vacances bien méritées avec sa femme, Gina (Riley). Malheureusement, ils ont à peine une journée seuls ensemble avant d’être kidnappés par un psychopathe nommé Martin Axe (Kebbell). Axe assassine brutalement Gina devant Ray avant que Ray ne suive bientôt, puis il se réveille, miraculeusement vivant, dans le laboratoire de la technologie de pointe Rising Spirit Technology PDG, le Dr Emil Harting (Pearce).

Harting transforme les soldats en badass cybernétiquement augmentés, et Ray est son dernier sujet de test après que son cadavre a été donné à RST pour la science. Le système sanguin de Ray a été complètement remplacé par un système de nanomachines. Ils peuvent rapidement guérir son corps de toute blessure grave et le laisser également se connecter sans fil aux réseaux numériques et télécharger et télécharger des données. Les souvenirs de Ray sont encore brumeux après sa résurrection, mais il retrouve rapidement des souvenirs de sa mort et s’engage sur une voie de vengeance pour Martin Axe. Cependant, tout ce dont Ray est témoin n’est pas comme il semble. Ray a été manipulé et trompé pour devenir un justicier vengeur, et RST n’est pas l’organisation bienveillante qu’il semblait être.

Vin Diesel est sans aucun doute un talent cinématographique. Cependant, tout comme Keanu Reeves, il faut le bon rôle, le bon scénario et le bon réalisateur pour faire ressortir ce talent et l’exécuter de la bonne façon. Bloodshot n’est pas ce film pour faire briller Vin Diesel. Même la voix graveleuse emblématique de Vin Diesel et le magnétisme animal pur ne suffisent pas à élever Bloodshot. Même The Pacifier a pu tirer le meilleur parti de Diesel que ce film.

Pour commencer, le rôle de Diesel n’est pas servi par un script incroyablement faible, terne, banal et galvaudé, co-écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer. Le script tente un peu de conscience de soi avec le thème de la manipulation de la mémoire, mais sans aucun bord satirique ou humoristique qui a fait des classiques de science-fiction dirigés par Paul Verhoeven, tels que Total Recall ou RoboCop, de tels films passionnants qui peuvent être visionnés à plusieurs reprises.

Une fois le rideau tiré, le film est tout aussi ridicule et maladroit qu’auparavant. En fait, il devient encore plus maladroit avec l’introduction d’un acolyte de secours comique, Wilfred Wigans (Morris). Morris essaie vaillamment, mais son matériel n’est généralement pas drôle, et les blagues sont douloureusement forcées. Il est le Fergee de Rob Schneider au juge Dredd de Sylvester Stallone, plutôt que de dire Ruby Rhod à Korben Dallas. Fondamentalement, le film aborde la manipulation de la mémoire et déconstruit l’action et les tropes de films de bandes dessinées de la manière la moins intéressante possible. Peut-être que le soulagement comique douloureusement maladroit et peu drôle aurait dû être plus répandu avant que le rideau ne soit tiré. En fait, Bloodshot devient encore plus schlocké après la principale torsion de l’intrigue.

Le cinéaste Dave Wilson, qui possède une formation en réalisant toutes ces bandes-annonces cinématographiques géniales de certaines des propriétés de jeux vidéo les plus en vogue au monde, fait ses débuts de réalisateur avec Bloodshot. Bien que le film ne soit pas complètement dépourvu de quelques temps d’action et effets visuels, l’action est trop occupée et trop éditée pour vraiment profiter. Encore une fois, la caméra coupe-t-elle constamment la chorégraphie de combat et le travail de cascade de manière saccadée. C’est devenu fatigant. Pour la défense de Wilson, des cinéastes encore plus éminents et expérimentés sont parfois coupables de ce penchant.

Il y a une certaine maladresse dans les grandes scènes dramatiques entre les acteurs. Guy Pearce est un thespian extrêmement talentueux. On ne sait pas s’il téléphonera dans sa performance ou Wilson ne sait pas comment obtenir les meilleures performances et interactions d’une distribution aussi talentueuse. Diesel et costar Eiza González semblent définitivement essayer, mais leur matériel est mauvais et la direction est faible. Même un acteur talentueux comme Sam Heughan, qui a travaillé pendant des années sur Outlander, est relégué à être un méchant à une note ici. Ils ne peuvent pas faire grand-chose avec un matériel aussi risible et un dialogue horriblement maladroit. Il y a une scène dramatique où Ray a une énorme révélation pour son voyage, mais la mise en scène et l’interaction dans la scène sont juste à côté. C’est presque comme si les deux acteurs de la scène n’étaient même pas sur le même plateau. Il y a un sens naturel de connexion humaine et d’émotion qui manque.

Bloodshot semble ressembler à quelque chose qui ressemble à ce que les investisseurs financiers ont écrit un script de spécification de film d’action hollywoodien à quoi ils devraient ressembler et ressembler à une action de bande dessinée, et Jeff Wadlow et Eric Heisserer l’ont simplement traduit en anglais. Pourtant, la rugosité de ce processus Google Translate reste. Le seul concept intelligent que le film a pour lui est simplement joué pour rendre le film encore plus maladroit ou ridicule. Plutôt que de créer une nouvelle série de films de bandes dessinées, Bloodshot est comme un cash-in bon marché de Johnny. Ou pire, cela rappelle plus la bande dessinée schlocky bon marché ou les films B de super-héros des années 1990 avant que des films tels que X-Men et Spider-Man ne modifient radicalement le script de ce qui était possible avec un tel matériel.

