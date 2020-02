Examen comique hors du rack: X-Tremists

Il y avait une accalmie – un âge sombre, si vous voulez – dans les bandes dessinées pendant une grande partie de la fin des années 1990 jusqu’au milieu des années 2010. Les gens n’en parlent pas beaucoup, mais ce fut une période terrible pour l’industrie. Il y avait de bons produits ici ou là, mais en grande partie, il y avait un vide important.

Vous voyez, pendant cette période, il était presque impossible de trouver Jubilee apparaissant de manière cohérente dans un livre sur les étagères.

OUI, je suis de retour sur le vélo Jubilee cette semaine. J’ai l’impression que ça fait un moment que je n’ai pas couvert quelque chose avec elle. Elle a joué un rôle notable dans Battle Of The Atom, il n’y a pas si longtemps, mais il se passait tellement de choses qu’elle s’est un peu perdue.

La bonne chose à propos de Marvel publiant près de 60 livres par mois, c’est qu’elle a joué un rôle assez important dans un livre ou un autre au cours des dernières années. Voulez-vous y jeter un coup d’œil?

La réponse est… arrête de secouer la tête. La réponse est oui. Vous avez toujours besoin de plus de Jubilé.

TITRE: X-Tremists

Écrivain et artiste: Leah Williams et Georges Jeanty

Éditeur: Merveille

Protagonistes: Jubilé, Psylocke, Blob, Iceman, Northstar, Moneta

Antagonistes: Elevage? Je suppose?

Je n’ai… aucune idée de ce qu’était Age of X-Man ni comment il a commencé ou comment il s’est résolu. Je sais que c’était une ponction d’argent en vue du succès du passé des X-Books avec Age of Apocalypse, mais… c’est tout. Ils se sont inspirés de cette série susmentionnée en plaçant les 616 X-Books en pause et en créant une multitude de mini-séries à publier à leur place.

De tous les titres sortis pendant l’Âge des X-Men, j’en ai acheté 2, soit deux titres X de plus que je n’en achetais avant, donc c’est un plus! L’un était le long métrage de Kurt Wagner, The Amazing Nightcrawler. L’autre était un livre d’équipe qui présentait un groupe de mutants méli-mélo réunis en groupe de travail pour rechercher d’autres mutants dans des relations physiquement affectueuses. Ce sont les X-Tremists.

Mis à part le premier numéro où les X-tremists capturent une mutante enceinte nommée Nezumi et la mettent en garde à vue, la série ne concerne pas tant les missions réelles de l’équipe que leur fait accepter ce qu’ils font. Jubilee et Moneta débattent de la façon de bien prendre soin de leur captif, Blob s’occupe de développer des sentiments interdits pour Psylocke et son offre de les effacer de son esprit, et Northstar fait face à des idées suicidaires sur une sensation de perte qu’il ne peut pas placer.

Moneta finit par mourir sans cérémonie. Northstar va au cinéma avec Richter. Jubilee est confrontée à Nezumi après qu’elle se soit libérée. Des choses arrivent.

En fin de compte, l’équipe est choquée de se souvenir de ce qu’elle a perdu dans «l’utopie» de X-Man et de commencer à se frayer un chemin hors du faux monde qu’il a créé. Désespérée de démolir le monde faux et de revenir à son bébé, Shogo, Jubilation commence essentiellement à émeuter et essaie juste de détruire littéralement son chemin hors de la pseudo-réalité. Cela permet à Northstar et Iceman de se libérer, et ils se joignent.

Il y a en fait de très bonnes choses dans ce livre, et autant que je veux me concentrer sur Jubes (qui est le point focal de la finale de la série), parlons d’abord de Psylocke et The Blob, parce que c’est vraiment des choses merveilleuses.

De toute évidence, Fred Dukes et Betsy Braddock ne sont pas un couple que je pense que tout écrivain ou fan aurait pensé à réunir. Et que ce soit malgré cela ou à cause de cela, cela fonctionne ici. Fred est décrit comme un personnage incroyablement doux et sincère qui a honte de ce qu’il ressent, mais il veut aussi désespérément s’y accrocher.

En seulement cinq numéros, Williams développe le sentiment entre le duo de manière organique, au point où je suis positivement opprimé par le fait qu’il ne sera jamais suivi à l’ère Hickman des X-books. Ces personnages ont juste cliqué au cours des X-Tremists et tout ce qui concerne leur dynamique semblait naturel.

Alors que Blob et Psylocke ressentent leur souci l’un de l’autre, Northstar est plus arrogant que d’habitude, et Moneta est occupée à essayer d’annuler une résistance, Jubilee est le cœur moral de l’équipe (si hypocrite). Elle découvre que Moneta a enchaîné leur prisonnière enceinte dans le sous-sol, et même si elle est dévastée par la découverte, elle ne l’aide pas non plus. Elle essaie de guider l’équipe vers de meilleures décisions, mais elle n’a pas la conviction de faire grand-chose. Ce n’est que lorsqu’elle voit le nouveau-né qu’elle devient le premier membre de l’équipe choquée par l’illusion de X-Man et prend des mesures.

Fondamentalement, ce livre est tout sur le caractère. Il y a une action extrêmement minime – fondamentalement, les X-Tremists maîtrisent rapidement Nezumi au début et ont ensuite un combat rapide lorsque Moneta les incite à se heurter à certains combattants de la liberté – parce que Leah Williams est plus concentrée sur les relations et les troubles intérieurs de toutes les personnes impliquées. C’est dommage qu’elle n’ait pas eu plus de problèmes à travailler pour sortir un livre avec plus de poussée derrière; ce qu’elle accomplit ici est vraiment épanouissant.

Sujet de discussion: Quel est votre mini-titre préféré sorti pendant l’Âge d’Apocalypse original? Il y en avait un tas, mais selon vous, qui a construit le mieux cette chronologie?

