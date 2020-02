Examen d’abattage absolu n ° 1

Près de vingt-huit ans se sont écoulés depuis que David Michelinie et Mark Bagley ont créé le personnage qui conduirait à un mal extrême au concept du symbiote que Spiderman a apporté des guerres secrètes originales. Panini Comics commence à publier l’événement qui remet Cletus Kasady / Matanza en première ligne.

On sait que, il y a longtemps, une divinité appelée Knull a créé la race des symbiotes. Chaque entité avec laquelle un symbiote entre en contact, même s’il n’est plus apparenté, conserve un petit échantillon de sa présence, appelé Codex. Matanza a maintenant proposé de récupérer toutes ces essences pour essayer de contacter Knull et ainsi pouvoir le libérer de sa prison. Un tel plan ne peut pas compter sur un exécuteur testamentaire dont le mal et la folie sont légers, de sorte que l’approche de la série des cinq numéros, qui nous parviendra en Espagne en trois tranches, ne peut pas être plus terrifiante.

Le dessin de Ryan Stegman reflète la peur dans les yeux des principaux protagonistes et de tous ceux qui croisent leur chemin avec Cletus Kasady. L’environnement sombre prédomine les interventions d’un Matanza déchaîné et très puissant, d’autant plus qu’il parvient à obtenir du Codex d’anciennes victimes de relations symbiotiques. Eddie Brock et Peter Parker devront faire face à une bataille commune avec Kasady tout en essayant de l’empêcher de compléter sa liste de buts. Pendant ce temps, la présence de Dylan Brock, le fils d’Eddie, sera une préoccupation supplémentaire qui lui permettra d’explorer la facette du poison d’origine en tant que protecteur de sa propre famille.

Donny Cates, qui complète le duo scénariste-dessinateur qui est actuellement l’équipe créative fixe de la série Venom régulière, orchestre une enceinte urbaine qui place Spiderman et Venom contre les cordes. Une menace qu’ils ne peuvent pas éviter en raison du grand nombre d’implications personnelles qui, au fil des ans, ont été la présence de symbiotes dans leur vie. Si le dessin est spectaculaire, les lignes de dialogue de Cates manifestent la gravité de la situation, avec un Spidey loin des banalités de son ingénieux verbiage, y compris sa propre mention. Le massacre est un ennemi suffisamment intimidant pour exiger toute l’attention qui peut être accordée, sans place pour la plaisanterie facile.

Absolute Slaughter commence par une excellente approche en tant qu’événement de la franchise Spiderman, un adversaire atroce qui ne peut provoquer la panique qu’avec sa présence et des héros qui ne se froissent pas, avec leurs vertus et leurs défauts. Cletus Kasady et son symbiote vont être un défi difficile à surmonter.

