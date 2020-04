Examen de 100 balles. Étiquette noire. Volume 1

100 balles. Étiquette noire. Rendez justice pour ce qu’ils vous ont fait, tuez une mauvaise personne. Sans conséquences, vous serez libre. Pourriez-vous

Brian Azzarello est devenu célèbre avec cette série et rejoint maintenant la ligne Black Label avec 100 balles. Et pour cette occasion ECC Ediciones nous propose un nouveau format pour le célébrer, 5 volumes au design spectaculaire pour avoir toute cette série, qui a marqué l’industrie de la bande dessinée américaine depuis sa sortie en 1999.

Dizzy vient de sortir de prison, son avenir est maintenant quelque chose de très différent, elle ne retournera pas derrière les barreaux, elle ne fera rien qui puisse la renvoyer en cellule. Jusqu’à ce qu’un homme lui offre une arme à feu et 100 balles introuvables. L’occasion de régler une affaire qui ne s’est jamais clôturée, la mort de son garçon. Un joueur apprend les ruses du métier avec son ami, mais au fur et à mesure qu’il grandit, l’un est toujours une bite sur les tables de la rue et l’autre un puissant criminel, un seul jeu sépare Chucky d’atteindre les gros paris. Mais quelqu’un l’arrête depuis longtemps. 100 balles, un pistolet, et cela allait changer. La vie d’un homme est allée en enfer pour un jeu stupide, des enfants riches démontrant leur pouvoir, et sa vie s’est terminée dans les égouts, il a juste besoin d’une chance, de plomb et de poudre à canon.

Et derrière tout cela, une lutte pour le pouvoir, pour ce qui est juste, pour ordonner une société chaotique qui laisse les puissants faire ce qu’ils veulent et marcher sur la tête de ceux d’en bas. The Trust, Graves et ses alliés, il y a un monde caché de personnes qui dominent le monde, qui déterminent qui paie et qui reçoit. Il est temps que les dépossédés avancent pour changer quelque chose, au minimum, pour se venger et tuer quelques-uns des puissants, les effrayer, changer un peu le monde.

La prémisse puissante de 100 balles a surpris tout le monde il y a plus d’une décennie, et à ce jour, elle est toujours aussi puissante que lors de sa première apparition. Un drame social noir, dans lequel les protagonistes sont passés de la proie à la classe inférieure aux prédateurs des puissants. La vengeance n’était que le début de cette intrigue, il y avait beaucoup plus caché parmi les pages d’une œuvre qui est devenue à part entière faire partie de la sélection de bandes dessinées USA que “must have”.

20 ans plus tard, les amateurs du genre et du médium ont revu et discuté autant que possible de ce titre, menant à des études et à des revues approfondies. Mais l’essentiel, le début de tout, est simple: si on nous donnait la possibilité de redresser nos vies balle par balle, le ferions-nous? 100 Bullets est une histoire morale, dans laquelle les décisions sont tout, où chaque personnage est si prudent et bien développé que le lecteur s’immerge dans sa vie avec facilité, et partage ces décisions, qui se battent pour atteindre une vie qui vaut la peine la douleur, peut, que marcher sur la tête de beaucoup.

Azzarello a proposé une idée initiale trompeuse, qui avait de nombreuses ramifications, de nombreux visages. Et peu à peu, il les dépliait, piégeant le spectateur dans un réseau de secrets, de combats secrets et de grandes conspirations. La rue était remplie de sang dans une lutte pour un pouvoir immense que personne ne voyait. Les marionnettistes assistaient à la révolution des marionnettes et il n’allait pas rester debout. Mais ce n’est pas cette bataille énorme et secrète qui a fait la différence de 100 balles, ses protagonistes l’ont fait. Pleins de vie, ils vous ont accompagné après la lecture et ont quitté leurs terres, ils font partie de votre quotidien, car, qui n’a pas voulu arranger le monde, qui n’a pas le souhait que s’ils lui donnaient l’occasion de s’épanouir, il changerait si la vie? Une histoire de gens, pour la plupart réels, avec une vie de merde, mais qui étaient proches, des histoires qui pourraient se produire dans n’importe quelle rue, et qui pourraient changer, 100 balles à travers.

Si l’histoire était construite à l’échelle, avec une structure cachée qui dévoilait des mystères et des luttes, et travaillait des personnages, le dessin n’était pas loin derrière. Eduardo Risso a signé quoi pour ceux qui souscrivent à ces mots son meilleur travail.

Avec une grande capacité à dessiner en noir et blanc, Risso construit des pages et des séquences fluides avec agilité, l’histoire se déroule au milieu de noirs purs, sans cadres ni gris, avec des dessins de personnages qui sont expressifs même dans le moindre geste. Avec une action et une capacité à développer des pages dynamiques qui se déroulent seules entre les doigts du lecteur, l’Argentin nous transporte rapidement dans les rues des USA, et nous enferme dans ce micro-univers de noirs et blancs, de couleurs pâles dans lesquelles le monde est glisser. Vous voyez rarement un dessin aussi furieux et beau à la fois.

Ce premier volume rassemble les 19 premiers versements, beaucoup de matériel pour entrer dans ce monde, pour rencontrer beaucoup de ses habitants, et pour vous laisser en redemander. Plus de violence, plus de secrets, plus d’action, et surtout, plus de Dizzy, de Chucky, de Graves, de Lono, car ces personnages vont sauter du papier, et finiront par vous accompagner dans un voyage de ceux qui n’oublient pas.

100 Bullets est l’une des grandes œuvres de bandes dessinées des 20e et 21e siècles. Pour autant que nous en soyons arrivés, peu d’auteurs ont atteint une prémisse aussi puissante et un développement aussi puissant. Azzarello et Risso ont laissé un immense casse-tête à chaque lecteur pour travailler la lecture, joindre les pièces et décider du dessin final, car ne pensez pas que vous allez avoir toutes les pièces, ce serait juste et la vie, ce n’est pas ça.

100 balles

URL: Milcomics

Auteur: Brian Azzarello

Date de publication: 2019-12-19

Illustrateur: Eduardo Risso

ISBN: 978-84-18094-49-1

Nombre de pages: 456

Description: Juge, jury et bourreau. Jusqu’où iriez-vous pour vous venger? Si on vous donnait la possibilité d’appliquer une peine de mort avec la garantie que la loi ne viendrait pas après vous, l’accepteriez-vous? C’est l’occasion offerte par un homme nommé Agent Graves, sous la forme d’une mallette spéciale contenant un pistolet introuvable et 100 cartouches de munitions. Pour les défavorisés et les opprimés qui vivent en marge de la société, l’offre est une occasion unique de régler leurs comptes. Mais, au-delà du dilemme de l’opportunité de tirer ou non, il y a une question encore plus profonde et plus troublante: qui rend ces actions possibles … et pourquoi?

JOTA (J.C.Royo)

4,0

Score moyen

5

Depuis que je me souvienne, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionné par le monde du dessin animé, je dévore chaque bande dessinée qui me vient à l’esprit. L’américain est mon préféré, mais le japonais et l’européen remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez les livres, les séries télévisées et les films, je suis ce qu’ils appellent aujourd’hui geek et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, rapide, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.