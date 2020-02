Examen de l’appel de la nature: Wildly Tender

L’appel des premières sauvages aujourd’hui sur le panneau d’affichage, réalisé par Chris Sanders et mettant en vedette Harrison Ford.

Buck, un chien de bonne humeur dont la vie change du jour au lendemain lorsque son propriétaire quitte la Californie pour des paysages exotiques de l’Alaska. En tant que recrue d’un groupe de chiens de traîneau (et plus tard leur chef), Buck vit une aventure qu’il n’oubliera jamais, trouvant sa place dans le monde et devenant ainsi son propre maître.

L’appel de la nature met en scène un acteur comme Harrison Ford,

mais le protagoniste absolu de la bande est Buck, le chien. Bien que je parierais que le grand protagoniste est le CGI pour lequel Buck et le reste des animaux sont créés, ainsi que les paysages, qui sont très beaux. La photographie de The Call of the Wild est fantastique, le directeur de la photographie a remporté deux Oscars; et maintenant ça nous montre que ils sont plus que mérités.

Sanders nous montre qu’il sait toucher le cœur,

le réalisateur de Lilo et Stitch, nous présente un film pour toute la famille, une histoire tendre et passionnante qui ne vous laisse certainement pas indifférent. Il est vrai que c’est un film quelque peu efficace, obligeant les situations à générer le “oh” du public, mais Ils ne sont toujours pas coincés avec un chausse-pied. Ce n’est pas un film écoeurant, loin de là. L’appel de la nature a la capacité d’exciter et de divertir; quelque chose qui, dans le cinéma d’aujourd’hui, est difficile à voir. La monture et Ford le rendre encore plus remarquable et super.

Finalement,

c’est une grand film, basé sur un roman. Oui, c’est vrai que ce n’est pas un chef-d’œuvre, mais qu’il va bouger et que dans les grands traits c’est un très bon film.

Que pensez-vous de l'appel de la nature?

