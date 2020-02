Examen des oiseaux de proie | 411MANIA

Dirigé par: Cathy Yan

Écrit par: Christina Hodson

Durée: 109 minutes

Classement MPAA: Évalué R pour la violence et les propos violents tout au long de la conversation et pour certains contenus sexuels et liés à la drogue

Margot Robbie – Harley Quinn

Mary Elizabeth Winstead – Helen Bertinelli / Chasseresse

Jurnee Smollett-Bell – Dinah Lance / Black Canary

Rosie Perez – Renee Montoya

Ewan McGregor – Roman Sionis / Masque noir

Chris Messina – Victor Zsasz

Ella Jay Basco – Cassandra Cain

Ali Wong – Ellen Yee

François Chau – M. Keo

Margot Robbie est de retour en tant que Harley Quinn et occupe le devant de la scène dans Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, qui sera désormais appelé Birds of Prey. Robbie était l’un des joueurs les plus remarquables de la série Suicide Squad de DC Comics. Birds of Prey a une histoire de plus petite envergure, mais une perspective plus étroite. Birds of Prey est certainement divertissant, mais il trouve ses bases dans ses tentatives de servir les autres héros de Birds of Prey.

Quelque temps après les événements de Suicide Squad en 2016, Harley Quinn est seule. Elle et le Joker ont rompu, ou plutôt, Joker l’a larguée. Après avoir longtemps été définie comme «la petite amie du Joker», Quinn est maintenant sur un chemin de découverte de soi et d’indépendance. L’aspect pratique de la participation de Harley Quinn au Joker lui a accordé un niveau de protection contre les représailles de la racaille criminelle de Gotham City. Cependant, après que Quinn ait déclaré qu’elle et Joker avaient fini après avoir détruit l’usine Ace Chemicals où ils se sont déclarés amoureux l’un pour l’autre, Quinn a également peint une cible sur son dos, et le seigneur du crime infâme Roman Sionis, alias Black Mask (McGregor) , est un de ces scumbag qui est prêt à recouvrer ses dettes considérables.

L’intrigue présente un diamant précieux que Roman Sionis veut. Le diamant est volé par une adolescente délinquante Cassie Cain (Basco). Harley Quinn souhaite obtenir cette précieuse pierre précieuse pour Sionis en échange de sa vie. L’histoire de Quinn la place finalement dans une aventure folle avec le détective Renee Montoya (Perez), qui veut traduire Black Mask en justice. Il y a aussi Dinah Lance (Smollett-Bell), le chanteur de salon et futur conducteur de Sionis qui devient un informateur pour Montoya, et enfin, un justicier tueur de gangsters pour se venger qui élimine systématiquement les membres de l’équipage de Black Mask qui passe la poignée de Huntress (Winstead). Le diamant que Caïn a pris est le MacGuffin désigné de cette histoire. Black Mask le veut parce que c’est la clé pour qu’il prenne le contrôle de Gotham. Par inadvertance, il rassemble ces plusieurs parties dans un cours de collision de violence, de gags et de chaos total.

Birds of Prey est un conte de deux films. Essentiellement, c’est une vitrine pour Margot Robbie de briller dans le rôle de Harley Quinn d’une manière qu’elle n’a jamais vraiment fait dans Suicide Squad et également un pilote de porte dérobée en quelque sorte pour une franchise de films Birds of Prey. C’est cette dichotomie où le film est trop mince sur son temps d’exécution plutôt maigre de 109 minutes. En tant que film Harley Quinn, c’est là que Birds of Prey est le plus fort, mais en tant qu’histoire et configuration Birds of Prey, cela fait plutôt défaut.

En tant que film, Birds of Prey est raconté et présenté à travers la perspective déformée, démente et dépravée de Harley Quinn. Il imprègne le film d’une énergie chaotique et farfelue. Il y a ici un certain délire démesuré, scandaleux, à l’œuvre dans ce film, car il est presque tout du point de vue de Harley. Grâce à une cote R, Birds of Prey ne lésine pas sur les bombes f, la violence et le sang. La violence et le gore sont copieux dans ce film, mais tout est exécuté avec un slapstick, style Looney Tunes. Cela a du sens, car il présente l’histoire essentiellement du point de vue de Harley et de sa façon de voir le monde.

L’histoire perd de son élan lorsqu’elle doit déplacer l’action vers les divers autres complots impliquant l’enquête policière de Renée Montoya sur Black Mask et la création de Dinah Lance. Lance est une chanteuse exceptionnelle au club de Black Mask, mais une rencontre fortuite avec Harley Quinn fait involontairement de son nouveau pilote Sionis. Lance n’est pas une mauvaise personne, elle essaie juste de survivre, et elle n’a pas la meilleure vue de Gotham après que sa mère vigilante a été laissée morte dans la rue. Quoi qu’il en soit, après avoir appris que sa voisine Cassie Cain a obtenu le diamant de Black Mask, elle ne veut pas non plus que Cassie tombe entre les mains de Sionis, ni de son chien d’attaque sadique Victor Zsasz (Messine). Il y a aussi la mystérieuse chasseresse, qui est revenue à Gotham City pour se venger, qui a également un lien familial avec le diamant de Sionis. Malheureusement, la trame de fond de Huntress est la plus mal cuite et n’est guère plus qu’une réflexion après coup pour le spectacle de Harley Quinn.

Si Birds of Prey était resté essentiellement un film solo de Harley Quinn où elle était opposée à Black Mask, cela aurait probablement été beaucoup moins inégal. À bien des égards, le film est comme la réponse de DC aux films Deadpool. Même la relation et les liens entre Harley Quinn et Cassie Cain, qui devient un aspirant apprenti chez Harley, est analogue à Deadpool et Julian Dennison en tant que Russell Collins dans le deuxième film.

Mary Elizabeth Winstead est certainement cool en tant que chasseresse / Helen Bertinelli, mais elle est essentiellement gaspillée en tant que personnage ici. Sa trame de fond est essentiellement un bâillon et une note de bas de page plus au service du voyage de Harley Quinn. Smollett-Bell a un peu plus à faire en tant que protagoniste plus secondaire de Harley Quinn. Heureusement, le film n’échappe pas à ses capacités, mais ils sont également marginalisés. Malheureusement, comme il s’agit d’une histoire d’oiseaux de proie, Barbara Gordon / Oracle n’est nulle part en vue, et ce n’est pas vraiment une histoire d’oiseaux de proie sans elle.

Malheureusement, il y a très peu de vestiges pour Cassandra Cain de son homologue de DC Comics dans ce film. Elle a été vieillie et réécrite en tant qu’acolyte obligatoire pour les enfants en face de Harley. Les performances de Basco sont plutôt décevantes. Il n’y a pas de surprise avec ce personnage. Il frappe chaque battement prévisible que bousculer l’adolescent juvénile qui se lie avec le «héros» fait souvent dans ce type d’histoire. N’importe quel nombre d’autres personnages auraient pu servir d’apprenti ou d’adolescent pour nouer des liens avec Harley.

En parlant comme quelqu’un qui n’était pas si enthousiaste à propos de Robbie que Harley Quinn dans Suicide Squad, offre une performance bien supérieure ici. Tout comme Harley Quinn dans son propre voyage personnel, Robbie a également trouvé sa propre voix en tant que personnage, et littéralement, son accent est plus cohérent cette fois. En tant que cœur et âme tordus de cette histoire, Robbie prend vraiment sa place en tant que Harley Quinn cette fois-ci.

Le personnage de Harley Quinn semble définitivement être la muse de la réalisatrice Cathy Yan parce que c’est l’histoire de Harley où ce film excelle le plus. La violence scandaleuse et loufoque est logique comme un moyen d’externaliser la vision du monde de Harley.

Le mérite est également dû à Cathy Yan pour avoir montré beaucoup plus du côté effrayant et étrange de Gotham City qui n’a jamais été vraiment décrit dans Batman v Superman ou Suicide Squad. Puisque toute l’histoire se déroule à Gotham City, Yan joue beaucoup plus avec ce bac à sable et met en scène des séquences amusantes dans des lieux célèbres tels que Amusement Mile et les Gotham Docks.

Ewan McGregor s’amuse clairement à jouer le gangster déchaîné Roman Sionis. Cette version est plutôt un homme-enfant gâté et gâté qui cherche désespérément sa légitimité en tant que chef de la criminalité de Gotham City. Ce n’est pas différent de la propre quête d’identité et de découverte de soi de Harley Quinn en dehors du Joker. Sionis veut sortir de l’ombre de son père et d’autres seigneurs du crime de Gotham et prouver qu’il est le patron. Il est un bon fleuret pour Harley Quinn, qui peut jouer l’anti-héros cette fois-ci.

Dans l’ensemble, le film s’exécute comme un clip rapide, mais le rythme est parfois précipité et un peu maniaque. Parfois, cela fonctionne, car Harley Quinn est le narrateur et sa poursuite des tangentes et des pistes est intégrée dans le récit. Dans d’autres domaines, comme avec Huntress et Black Canary, il y a des backstories qui sont sous-développées. Il y a des scènes d’action un peu décousues.

Par exemple, des assassins et des mercenaires tout au long de l’histoire attaquent fréquemment Harley. Après avoir lobé une charge explosive colorée, il n’est plus revu et est simplement oublié. Tout en regardant Harley Quinn organiser un siège de femme fou sur un poste de police est certainement divertissant, il aurait pu utiliser un peu plus d’explication pour l’incompétence absolue des policiers, qui semblent soudainement n’avoir aucune arme pour se défendre contre une personne armée d’un lance-grenades qui tire des sacs de fèves et des bombes à confettis.

Birds of Prey est une aventure folle amusante, observable et divertissante qui fonctionne très bien comme The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, mais moins comme histoire d’origine Birds of Prey. Fondamentalement, cela ressemble à deux films qui auraient probablement fonctionné encore mieux en tant que deux films séparés plutôt qu’ensemble. Quoi qu’il en soit, Margot Robbie fait un effort beaucoup plus convaincant pour expliquer pourquoi elle a été choisie pour jouer Harleen Quinzell, alias Harley Quinn.

