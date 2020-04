Examen du simulateur de concessionnaire de médicaments: le crime ne paie pas | .

Le monde des jeux vidéo s’est souvent tourné vers l’activité criminelle. La série Grand Theft Auto de Rockstar comprend le produit de divertissement le plus rentable de tous les temps, tandis que l’action décalée de Saints Row cherche à obtenir une autre entrée. Drug Dealer Simulator est un autre jeu pour essayer de donner aux joueurs un avant-goût de la mauvaise vie.

Drug Dealer Simulator n’a pas une portée aussi large que ces jeux AAA qui se concentrent sur la criminalité. Au lieu de cela, il voit le joueur essayer de développer un empire de la drogue depuis des débuts modestes. Un trafiquant de drogue dans une zone urbaine désolée, le joueur parcourt les rues couvertes de graffitis pour vendre ses marchandises et éviter l’attention de la police.

Bien qu’un tel jeu ait beaucoup de potentiel d’excitation, Drug Dealer Simulator est lent à démarrer. Le joueur commence comme un pousseur de bas niveau, vendant des sacs d’herbe de 2 g et distribuant des échantillons pour développer leur entreprise, avant de passer à des offres plus importantes au fil du jeu. Malheureusement, Drug Dealer Simulator n’atteint jamais vraiment ce point de départ en termes de défi au joueur ou d’élargissement de son gameplay.

À sa base, Drug Dealer Simulator sera familier à tous ceux qui ont déjà joué à un jeu de survie comme Rust ou ARK: Survival Evolved, quoique de manière rudimentaire. Le joueur devra commander de nouvelles fournitures, réinjecter de l’argent dans le cartel et couper ses propres médicaments afin de maximiser ses profits. Obtenir plus d’argent et augmenter les niveaux donne accès à de nouveaux médicaments et à des éléments d’artisanat pour construire un empire de la drogue.

Gagner des niveaux donne également accès à la mécanique légère du RPG de Drug Dealer Simulator. Des livraisons et une croissance rapides à travers le jeu permettent alors au joueur d’améliorer ses compétences, que ce soit la vitesse de course, l’endurance ou la probabilité que la police ne trouve pas de marchandises illégales lorsque le joueur est fouillé.

Malgré cet accent mis sur l’amélioration, Drug Dealer Simulator n’est jamais aussi stimulant que ses propres stupéfiants. Bien que des défis occasionnels surgissent, tels que le ravitaillement en carburant aux points de contrôle de la police ou la complexité de la création de drogue, son gameplay ne change jamais vraiment assez pour divertir le joueur au fil des choses. Au lieu de cela, le joueur obtient simplement des options étendues de ce qu’il doit livrer, soit en argent, soit en agrandissant sa carte et en étiquetant les zones avec de la peinture en aérosol.

Le réglage de Drug Dealer Simulator n’aide pas non plus. Le paysage urbain du jeu est un endroit difficile à vivre, couvert d’étiquettes qui lisent des lignes comme «l’espoir a une surdose», mais sans grand-chose à dire et sans personnages vraiment intéressants. Au fil du temps, le joueur a accès aux options de personnalisation de l’environnement à mesure qu’il gagne plus d’argent, mais rien ne montre vraiment la richesse nouvellement découverte d’un joueur de manière significative, ce qui rend la progression difficile.

Mis à part les éléments de fabrication et la garantie de livrer les marchandises en temps voulu, le principal défi de Drug Dealer Simulator vient de l’intervention de la police. Les sorties nocturnes en particulier exposent le joueur au risque d’être pourchassé, tandis que sur-jouer sa main et attirer une attention indésirable pourrait conduire à un raid DEA dans les locaux du joueur. En règle générale, la menace reste la même, la meilleure solution étant de rester intelligent et de se déplacer rapidement dans la mesure du possible.

Tout cela laisse Drug Dealer Simulator avec une boucle de jeu de base relativement basique à laquelle il ne parvient jamais vraiment à s’échapper. Le joueur passe son temps à acheter des fournitures, à couper des médicaments, à les vendre et à répéter. Bien que les quantités puissent augmenter et que l’empire du joueur puisse s’étendre, il ne parvient jamais à se libérer de ses premiers stades; ceux après une expérience semblable à Breaking Bad seront laissés pour compte.

En tant que tel, Drug Dealer Simulator se trouve dans un endroit gênant où il n’atteint pas les niveaux bizarres de GTA ou de Saints Row, même lorsqu’il donne aux joueurs des boosts lorsqu’ils utilisent leur propre approvisionnement, ni ne fournit quelque chose d’intéressant dans son sujet. Bien que ce ne soit pas un mauvais jeu, Drug Dealer Simulator n’a pas assez de variété dans son état actuel pour garder les joueurs engagés au-delà de son facteur de nouveauté. Heureusement, ce n’est pas le pire jeu de simulation de tous les temps, et évite les pièges fantaisistes de certains de ses pairs, mais il est peu probable qu’il suscite beaucoup d’amour pour le moment.

Drug Dealer Simulator est disponible pour PC.