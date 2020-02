Examen en cours | 411MANIA

Dirigé par: Dan Scanlon

Écrit par: Dan Scanlon, Jason Headley et Keith Bunin

Durée: 112 minutes

Classement MPAA: PG évalué pour l’action / péril et quelques éléments thématiques doux

Tom Holland – Ian Lightfoot

Chris Pratt – Pied d’orge léger

Julia Louis-Dreyfus – Laurel Lightfoot

Octavia Spencer – Le Manticore

Mel Rodriguez – Colt Bronco

Kyle Bornheimer – Wilden Lightfoot

Griffin gris – Goutte de rosée

Lena Waithe – Officier Spectre

Ali Wong – Officier Gore

George Psarras – Officier Avel

John Ratzenberger – Ouvrier du bâtiment Fennwick

Pixar présente sa dernière aventure animée avec l’aventure sincère et poignante de deux frères, Ian et Barley Lightfoot (exprimés respectivement par Tom Holland et Chris Pratt), dans le film d’animation familial Onward. Bien que le film commence un peu rude, il finit par trouver le pied pour une histoire émotionnelle et douce-amère sur le lien de la vraie fraternité.

Onward se déroule dans un royaume fantastique qui n’est plus aussi magique qu’avant. C’est un monde complètement habité par des créatures sensibles du mythe, de la fantaisie et de la légende. Il n’y a pas d’humain en vue. C’était autrefois un monde de quêtes et d’aventures magiques. Cependant, l’avènement de l’électricité et le monde qui connaît sa propre révolution industrielle l’ont amenée à se moderniser et à devenir plutôt banale. La magie qui habitait jadis le monde s’est essoufflée. Les créatures sont toujours là, mais maintenant les licornes passent la majeure partie de leur fouille dans les ordures des gens comme des ratons laveurs.

Les frères adolescents Ian et Barley vivent dans ce monde fantastique. Ian est un jeune adolescent névrosé studieux. C’est son 16e anniversaire, mais tout ce qu’il veut, c’est rencontrer le père qu’il n’a jamais connu. Le père de Ian et Barley, Wilden (Bornheimer), est décédé quand ils étaient tous les deux très jeunes et n’ont jamais pu les voir grandir. La maman pas si célibataire des garçons, Laurel (Louis-Dreyfus), remet à Ian un cadeau spécial que son père a laissé à son arrivée à l’âge adulte. C’est un bâton magique et un rare joyau de phénix qui peut décréter un spécial résurrection, afin que la famille puisse voir Wilden une dernière fois, mais cela ne fonctionne que pendant 24 heures. Inexplicablement, Ian a en quelque sorte le don de la magie et active par inadvertance le sort, bien que Barley soit le mordu de tout ce qui concerne la magie, les sorts, les aventures, les quêtes et les jeux de rôle fantastiques. Malheureusement, la Gemme Phénix se désintègre avant la fin du sort et seule la moitié inférieure de Wilden est restaurée. Avec le temps qui tourne, les garçons se sont lancés dans une quête magique des temps modernes pour trouver un autre Phoenix Gem et, espérons-le, terminer le sort. Ian a longtemps rêvé de rencontrer enfin son père, et cette quête a finalement accordé une chance à celui-ci.

Pour une histoire se déroulant dans un monde fantastique, habité par des personnages mythiques, ces personnages et leur relation sont étonnamment très ancrés. Ce n’est pas un coup sur ce film. Dan Scanlon excelle vraiment à dépeindre la relation d’Ian et Barley d’une manière très puissante, émotionnelle et dramatique, mais aussi très réelle et organique. C’est vraiment le premier film Pixar sur l’importance d’un lien fraternel fort. La réalisation et la conclusion de ce thème se font de manière surprenante, mais naturelle.

Ian et Barley sont des personnages très charmants et sympathiques. Alors que d’autres considèrent Barley comme une erreur, ses talents se situent simplement là où ils sont le moins attendus. Il n’est pas qualifié de jock meathead qui a culminé au lycée. C’est un nerd fantastique bien intentionné qui est tout simplement toujours attaché à ce que son monde est une époque révolue. Ian est doué pour les livres, mais il a peur de se lancer, de socialiser avec les autres et de se faire de nouveaux amis. De toute évidence, la quête des garçons les rapproche et sort Ian de sa coquille. Cependant, l’histoire pourrait avoir plus avec Ian étant socialement maladroit.

La construction du monde dans ce script est joyeuse. Scanlon et ses co-auteurs Jason Headley et Keith Bunin ont clairement pensé à toutes les chances de ce monde. Par exemple, la mère du garçon a un petit ami policier, le Colt Bronco (Rodriguez), qui est aussi un centaure. Il note à un moment donné qu’il conduit une voiture. Ma pensée immédiate était, “Comment?!” Effectivement, le film montre plus tard Colt Bronco conduisant loin et montre exactement comment cela fonctionne. La construction du monde est un aspect crucial de toute histoire fantastique, même dans les moindres détails, et les auteurs ont clairement réfléchi à ces idées conceptuellement jusqu’aux moindres aspects.

L’un des aspects les moins importants du film est sa sous-intrigue B impliquant Laurel et son amitié improbable avec The Manticore (Spencer). L’idée de montrer Laurel sortir et avoir sa propre aventure en parallèle avec les garçons était sympa, mais c’est en quelque sorte superflu lorsque l’histoire concerne vraiment l’aventure et la relation d’Ian et Barley.

Le premier acte et la configuration du film sont un peu rocailleux. Les prémisses de base et le cadre sont bons, mais la comédie, l’humour et les relations avec les personnages ne commencent vraiment pas à se gélifier jusqu’à ce que les garçons soient enfin bien avancés dans leur quête. Au début, la quête ressemble à une sorte de comédie d’erreurs, mais elle évolue ensuite progressivement vers un type de quête magique reconstruite avec laquelle Barley était devenu si obsédé pendant la majeure partie de sa vie. Quand Ian et Barley prennent la route et entament leur voyage, c’est quand Onward trouve ses marques.

Tom Holland et Chris Pratt font un excellent travail avec leurs performances vocales et fournissent une grande qualité à la terre et crédible à Ian et Barley. Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer sont utilisables dans leurs rôles de Laurel et The Manticore. Le film n’a pas vraiment un gros voleur de comédie ou un soulagement comique, ce qui est bien. Les plus grands rires et humour proviennent davantage des situations de mésaventures de Ian et Barley, comme lorsque Barley met accidentellement en colère un motard de lutins rugueux, durs et robustes, dirigé par le belligérant Dewdrop (Griffin). De plus, il y a une comédie physique amusante impliquant le père des garçons et son “déguisement” amusant.

La façon dont le voyage se mélange dans la tradition du jeu fantastique et sur table est également très amusante. Il y a une surprise particulière dans le film que les fans de RPG de table classiques vont probablement adorer.

Onward a clairement ses problèmes et ses problèmes de rythme, mais une fois sorti du premier acte, ce voyage sur le lien de fraternité est à égalité avec certains des meilleurs de Pixar. C’est un grand film pour toute la famille.

