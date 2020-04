Examen final de kill | 411MANIA

Examen final de tuer

Ed Morrone– Mickey Rome

Johnny Messner– Pauly

Billy Zane– Carl Riser

Randy Couture– Diacre Long

Paige Sturges– Lori Williams

James Russo– Bob

Danny Trejo– Francesco

Dr. Drew Pinsky– Dr Metzger

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Justin Lee

Scénario de Justin Lee

Distribué par Cinedigm

Non classé

Durée– 80 minutes

Achetez-le ici

Final Kill, écrit et réalisé par Justin Lee, est un thriller policier bien fait à petit budget avec un casting de film B de haut vol. Ce n’est pas quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, mais cela fonctionne plus que ce n’est pas le cas, et parfois c’est tout ce dont vous avez vraiment besoin.

Final Kill met en vedette Ed Morrone dans le rôle de Mickey Rome, un protecteur professionnel qui est épuisé par son travail. Son thérapeute, le Dr Metzger (le Dr Drew Pinsky pour une raison quelconque) n’aide pas beaucoup, pas plus que ses amis et collègues. En fait, le patron de Mickey, Carl Riser (Billy Zane), veut qu’il accepte un autre travail avant de quitter. Au début, Mickey ne veut pas prendre le travail final. Mickey veut juste arrêter, mais Carl finit par convaincre Mickey de prendre un dernier concert. Le travail final enverra Mickey dans une maison sûre en Amérique centrale où il protégera un mari et sa femme d’une tenue du crime organisé (le couple marié a apparemment volé 8 millions de dollars à la tenue et la tenue en a marre). C’est censé être un travail facile; deux personnes, juste pour quelques jours.

Oui. Censé être.

Lorsque Mickey arrive à la maison sûre, il est bouleversé par la maison (c’est un manoir qui a trop d’espaces ouverts sur la propriété), il est bizarré par la femme d’agence là-bas pour le présenter au couple marié et au couple marié, bien qu’il soit en grand danger, sont très nonchalants sur leur situation. Mickey pense que le couple pense être en vacances. En conséquence, il y a de sérieuses tensions entre Mickey et le couple.

Maintenant, alors que Mickey tente de s’installer dans sa nouvelle et dernière affectation, il commence à avoir des flashbacks sur des affectations précédentes qui ne se sont pas bien passées (nous en voyons une lors de sa visite avec le Dr Metzger, puis à nouveau ici). Mickey est également inquiet de la présence de Pauli (Johnny Messner), un autre membre du groupe de protection professionnelle de Carl. Pourquoi est-il ici?

Cela prend un jour ou deux, mais Mickey développe une sorte de relation avec le couple marié et, dans une certaine mesure, ils commencent à réaliser le genre de danger dans lequel ils se trouvent. Le couple partage certains de ses secrets de vie avec Mickey, créant un lien de toutes sortes.

Et puis la merde frappe le ventilateur. La foule assiège la maison sûre, et la mission finale de Mickey n’est pas exactement ce pour quoi il s’est inscrit. Il se passe en fait quelque chose d’autre, quelque chose de sinistre, de sournois et tout simplement faux.

Final Kill a un ton inégal qui fonctionne toujours. Quand ça commence, vous pensez, sur la base de la performance de Morrone, que le film sera plein de comédie noire. Pour autant que je sache, Morrone n’est pas un comédien debout, mais il joue son personnage de Mickey comme s’il l’était. Mickey est une gaffe. Ensuite, nous voyons le premier des flashbacks de Mickey et le ton change. Mickey est toujours une sorte de goofball intelligent, mais ses blagues ne sont pas si drôles dans cette situation. Ses blagues sont comme un mécanisme d’adaptation qu’il doit utiliser en plein milieu d’une fusillade tout en protégeant quelqu’un contre la mort. Lorsque Mickey sort de son flash-back et recommence à interagir avec le mari et la femme, sa comédie n’est pas aussi drôle qu’avant le flash-back. La comédie est un peu triste. Ce n’est pas vraiment déprimant, mais c’est très proche. Ce ton changeant ne devrait pas fonctionner. C’est tout simplement trop choquant. Mais, comme je l’ai dit, le ton inégal fonctionne.

Le rythme du film est un peu décalé. Les scènes d’action devraient probablement se déplacer un peu plus vite qu’eux. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont ni excitants ni brutaux. Le premier flash-back de Mickey, où il essaie de protéger une femme d’un gars avec une arme à feu tout en manoeuvrant autour de gros rochers et ainsi de suite, est bien fait et plein de suspense parce que vous n’êtes jamais tout à fait sûr de l’endroit où le méchant va être. Il y a aussi un combat au corps à corps formidable dans la cuisine du refuge qui vous fera grimacer au moins deux fois. Ces séquences, cependant, se déplacent à la même vitesse que tout le reste du film. Je pense que c’est bizarre. Ça marche, oui, mais c’est bizarre.

Les performances du film sont généralement bonnes dans tous les domaines. Ed Morrone fait un excellent travail en tant que protecteur professionnel grillé Mickey Rome. Comme je l’ai dit plus tôt, pour autant que je sache, Morrone n’est pas un comédien debout, mais il livre ses répliques comme une seule. Mickey a une personnalité maladroite. Mickey est aussi un gars aux prises avec beaucoup de merde. Morrone gère bien cette dualité. Morrone fait également du bon travail dans les scènes d’action dans lesquelles il se trouve. Il sait comment manipuler une arme à feu et la jeter si nécessaire. Je souhaite que le film fasse un peu plus avec l’amour de Mickey pour un revolver .38, non pas comme arme de secours mais comme arme principale. Quel film d’action moderne a un personnage principal qui utilise un .38?

Billy Zane est méga louche en tant que patron de Mickey, Carl Riser. Zane n’est que dans quelques scènes mais il les fait ressortir et, encore une fois, il fait juste de Riser un sac de selle total. Et c’est avant de découvrir qu’il pourrait ne pas être à la hausse. La tête chauve et la moustache de Zane contribuent également à accentuer son horreur. Et quel est le problème avec le besoin de Riser de mettre des écorces d’orange sur son nez?

Randy Couture fait du bon travail en tant que Deacon Long, un collègue protecteur professionnel. Il n’est vraiment pas beaucoup dans le film, mais c’est cool de le voir agir dur et battre la merde d’un gars attaché à une chaise. Danny Trejo intervient pour ce qui équivaut à un camée prolongé dans l’un des flashbacks de Mickey (Trejo joue un assassin déguisé en infirmier et a une petite bataille d’armes à feu avec Mickey). Et James Russo a aussi une jolie petite scène. Paige Sturges botte un putain de cul. Attention à ça.

Et puis il y a Johnny Messner en tant que Pauly. Putain de merde, il a peut-être devancé Billy Zane dans ce film, et c’est un accomplissement majeur. Et quand vous verrez la moustache de Messner, son regard mort et sa voix basse, il fera ramper votre putain de peau. Quel scumbag.

Final Kill est un thriller d’action généralement bien fait et solide. Ce n’est pas quelque chose d’original, mais il a une multitude de bonnes performances et ne dépasse pas son accueil. Cela vaut vraiment la peine de vérifier. Je l’ai aimé.

Voir Final Kill. Voir, voir, voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Peut-être 8.

Les explosions: Aucun.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Une séquence de générique très inquiétante, se retournant contre un thérapeute, parle d’anxiété, une fusillade dans le désert, une échauffourée, une balle dans la tête, un gars qui fait quelque chose sur une table, un mini-van en taxi, des armes dans la cuisine, un effondrement suivi d’un autre effondrement la nuit, une dispute sur le fait que deux personnes soient ou non des voleurs, des lumières la nuit partout, la natation de nuit, la boisson de nuit, une conversation de cœur à cœur, un flashback d’hôpital, une fontaine d’eau publique entretien, attaque au marteau, arme de poing silencieuse hooey, plage hooey, un autre cœur à cœur, une histoire déprimante sur un enfant mort et un canard en caoutchouc, bondage de chaise, un battement hors écran, bouteille à la tête, un combat de poing au bar, un méchant tête-crosse au visage, noyant un gars dans une piscine, tentative d’étranglement, poêle à frire au visage, à l’arrière de la tête tranchant, saladier en verre à l’arrière de la tête, tête brisée par la porte du réfrigérateur, coup de poing au arrière de la tête, coups de poing sur le visage, tentative d’attaque de batte de baseball, tentative de viol et tirs de barrage dont nous ne voyons pas la fin.

Kim Richards?: Hors écran.

Gratuit: Dr. Drew Pinsky inscrit dans le générique d’ouverture comme «Dr. Drew Pinsky », le Dr Drew Pinsky, un plan de drone de Los Angeles, une enseigne au néon« Live Nudes », Randy Couture, un discours de gars, une blague sur l’herpès, Billy Zane,« Costa Rica », un pistolet caché dans le canapé, un fusil de chasse placard, Billy Zane mettant une écorce d’orange sur son nez puis mangeant ladite orange, gars travaillant sur une fontaine d’eau publique, Danny Trejo, Johnny Messner, Randy Couture battant la merde un gars pour une raison quelconque, une bagarre de cuisine brutale, un grosse torsion, Billy Zane flip out sur le téléphone, et une fusillade impasse dont nous ne voyons pas la fin.

Meilleures lignes: «Non, apparemment, votre travail consiste à prescrire aux gens des pilules folles!» «Qui diable êtes-vous? Vous taisez-vous! “” Espèce de salaud stupide! “” Hé, regardez, un Master en conneries! “” Je n’ai jamais secoué mon cul pour des billets d’un dollar. Ouais, et je me rase la tête parce que c’est aérodynamique, “” Envoyez Pauly Walnuts là-bas, il aime les crocodiles, le destin et la mort! “” Ouais, accueilli par une putain de serveuse! “” Je jure que je ne vais pas manquer ce travail, “” Bien sûr, oui, rencontrons les Bauers! Est-ce qu’il va pleuvoir? »« Je comprends… que je dois appeler, »« C’est comme si vous étiez en vacances. C’est fou, “” Aimer. Ça peut être une garce. »« Sommes-nous en sécurité, Ray? Ouais, je pense que oui, “” Hé, Mick, fais attention là-bas. Je ne sais jamais dans quoi tu peux tomber. »« Je déteste putain mon travail! Vous voulez changer?, “” L’endroit le plus sûr où nous ayons jamais eu mon cul! “” S’il vous plaît, dites-moi qu’il n’est pas mort. Non, pas encore »et« Hé sans bite! »

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mauvais

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bien

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait