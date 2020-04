Examen Perps | 411MANIA

Examen Perps

Tamas Nadas– Tamas

Lou Ferrigno– Lou Ferrigno

Kenneth McGlothin– Officier Diego

John Kaler– John

Madi Frost– Officier Joy

Krista Bradley– Maria

Réalisé par Alejandro Montoya Marin

Scénario de Alejandro Montoya Marin

Produit par Busy Day Productions, EQ Productions et Whippersnapper Productions

Non classé

Durée– 9 minutes 40 secondes

Perps, écrit et réalisé par Alejandro Montoya Marin, met en vedette Tamas Nadas et John Kaler dans le rôle de Tamas et John, deux copains stoner qui, après s’être fait prendre en train de fumer un joint à l’extérieur d’une salle de cinéma, se font arrêter par un flic super perturbé (l’agent Diego, a joué par Kenneth McGlothin). L’officier Diego est navré que son ex-petite amie Maria (Krista Bradley) ait un nouvel intérêt romantique et il ne peut tout simplement pas le gérer. Peur d’aller en prison, John passe un accord avec l’officier Diego où Tamas, un artiste martial de la ceinture noire, battra le nouveau petit ami de Maria afin que Diego puisse ensuite arrêter Tamas, sauver la journée et bien paraître devant Maria. Eh bien, c’est la pensée, de toute façon. Tamas n’est pas trop intéressé par le stratagème (ni le partenaire de Diego, l’officier Joy, joué par Madi Frost), mais Tamas ne veut pas aller en prison alors il accepte de le faire. Quand ils arrivent tous chez Maria, Tamas et John découvrent que le nouveau beau de Maria est un acteur. À ce moment-là, Tamas pense que retirer cet acteur sera facile parce que les acteurs sont plus intéressés par leur apparence plutôt que de pouvoir réellement faire quelque chose. Et puis un instant plus tard, Tamas et John découvrent que l’acteur en question est le Lou Ferrigno.

Lou Ferrigno? Le putain d’Incroyable Hulk? Comment diable Tamas ou, vraiment, n’importe qui, est-il censé éliminer Hulk?

Perps est un court métrage de comédie lisse, bien fait et drôle comme l’enfer. Il se déplace rapidement, est un peu maladroit mais jamais carrément ridicule, et dispose d’un casting de premier ordre, incroyablement sympathique. Le seul vrai problème avec le film est qu’il est trop court. Une fois terminé, vous souhaiterez que cela dure encore dix ou vingt minutes, car vous voulez non seulement voir ce qui se passe ensuite, mais vous voulez également passer plus de temps avec ces personnages. Où vont-ils ensuite? Que font-ils ensuite?

Tamas Nadas et John Kaler sont un duo formidable. Ils ont une chimie facile et vous achetez totalement qu’ils sont les meilleurs amis. Nadas, un artiste martial badass légitime, peut montrer certaines de ses compétences de karaté et de comédie tueur dans une séquence de formation de montage hilarante où nous le voyons casser des planches, éviscérer une piñata et détruire complètement un oreiller. Et Kaler fait un excellent travail en jouant le compagnon intelligent mais aussi stupide en tant que John.

Kenneth McGlothin est une force sauvage de la nature en tant qu’officier Diego. Quand vous le voyez pour la première fois, vous n’avez aucune idée de ce qui se passe avec lui. Est-il fou? Quand vous découvrez qu’il est juste contrarié par son ex-petite amie, vous commencez à ressentir pour lui parce que l’homme est clairement soumis à beaucoup de stress émotionnel. Vous ne tolérez pas son utilisation flagrante de la masse d’ours sur Tamas, mais vous comprenez pourquoi il en est si éloigné. L’homme passe une très mauvaise journée. Et Madi Frost fait du bon travail en essayant de terminer son quart de travail sans trop de bêtises en tant qu’officier Joy. Elle n’arrive pas vraiment à éviter les bêtises, mais vous l’aimez pour avoir essayé.

Quant à Lou Ferrigno? Il sait que l’enfer sait jouer un homme avec qui vous ne voulez pas jouer. Tu vas rire.

Perps est actuellement disponible sur YouTube (vous pouvez le vérifier ci-dessous). Ça vaut bien votre temps. Et, zut, ça ne fait même pas dix minutes. Vous pouvez ménager dix minutes.

Regardez Perps. Regardez-le, regardez-le, regardez-le!

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 0

Les explosions: 0

Nudité?: Aucun.

Doobage: Fumeur de marijuana en public, un flic émotionnellement désemparé, arrestation hors écran, plusieurs coups de massue d’ours au visage, une sorte de montage d’entraînement, la rupture d’une planche de bois, une tentative de rupture d’une planche de bois, la casse de briques, la piñata, le coup de pied, le déchirement d’oreiller , coups de pied de voiture, alarme de voiture hooey, une confrontation très unilatérale dans la cour avant, coups de poing au visage, décoration de Noël en canne de bonbon au visage, Taser hooey et une arrestation probable.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: Musique «Coming Attractions», Tamas Nadas, plusieurs exemples du rugissement de Godzilla sur la bande originale, «Scorpio’s Theme» de Dirty Harry, Lou Ferrigno, Lou Ferrigno jurant et décorations de Noël.

Meilleures lignes: “Wow, quel morceau de film de merde”, “Hé, mec, tu détruis ta voiture,” “J’ai une prescription?”, “Hé! Gardez-le là-bas ou je jure devant Dieu que je vous frapperai droit dans les yeux avec de la masse d’ours! »« L’officier pleurait »,« Officier Diego, nous pouvons probablement en prendre soin pour vous »,« Alors , avons-nous un accord? Non! C’est une affaire horrible! Vous vous êtes fait un accord, “” C’est tellement stupide, “” Qu’est-ce que tu fous de ma voiture? Qu’est-ce que c’est que ce bordel? »« Putain de merde! Le Hulk vient de le mettre KO froid! “Et” Ne vous inquiétez pas, madame, les flics sont là. ”

