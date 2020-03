Exclusif: Blair Underwood sur Netflix Self Made, Broadway’s A Soldier’s Play et Krush Groove 35 ans plus tard – Blackfilm

La série limitée en quatre parties joue maintenant sur Netflix, “Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker” avec le lauréat d’un Oscar Octavia Spencer stars en tant qu’entrepreneur afro-américain de soins capillaires qui a été la première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis.

La série racontera l’histoire inédite de la façon dont Walker (de son vrai nom Sarah Breedlove), pionnière et magnat des soins des cheveux noirs, a surmonté l’Amérique hostile du début du siècle, les préjugés raciaux et sexistes post-esclavagistes, les rivalités épiques, les mariages tumultueux et une famille insignifiante pour devenir la première femme millionnaire noire autodidacte aux États-Unis alors qu’elle luttait simultanément pour le changement social.

Le casting comprend également Blair Underwood comme son mari C.J. Walker, Tiffany Haddish comme sa fille Lelia, Carmen Ejogo en tant que rival commercial de Walker Addie Munroe, Garrett Morris en tant que beau-père de Walker, Kevin Carroll comme son avocat de longue date Freeman Ransom et Bill Bellamy comme le cousin de Ransom Sweetness.

Pour Underwood, qui fête ses 30 ans d’existence, le natif de Tacoma, dans l’État de Washington, obtient toujours des rôles principaux comme si tout ce qui était ancien était à nouveau nouveau. Depuis le moment où il a joué Russell Simmons dans ses débuts au cinéma Krush Groove, à être une star de nombreuses séries télévisées de LA Law, City of Angels, LAX, Dirty Sexy Money, The Event et Ironside, Underwood n’a jamais été décevant dans ses rôles. . Non seulement il brille en tant que C.J. Walker sur le petit écran, mais il vient également de jouer sur la scène de A Soldier’s Play de Kenny Leon, qui est la première fois que la production est réalisée pour Broadway.

En parlant avec Blackfilm.com, Underwood passe en revue son rôle dans «Self Made», discute de la voie de Broadway et de ses plus beaux souvenirs de Krush Groove.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce rôle?

Blair Underwood: Eh bien, tout d’abord, je voulais travailler avec Kasi pendant environ 25 ans. Elle ne me permettrait jamais sur l’un de ses sets. Mais sérieusement, j’en voulais un pour travailler avec elle depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Je pense que pour un homme de vivre dans l’ombre d’une femme en 2020 si nous sommes réels, la guerre est un mot fort, mais c’est un conflit. Cette compréhension, il y a un malentendu. Imaginez les années 1900, un homme noir essayant de trouver sa propre voie, essayant de trouver sa propre dignité dans le monde de cet homme blanc.

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur Charles Joseph aka CJ Walker. Beaucoup de gens ne savent pas que son nom était Sarah Breedlove. Elle était connue en relation avec lui comme Mme CJ Walker, ou Madame C.J. Walker. Mais c’était difficile de ne pas avoir cette information. Il était donc beaucoup plus intéressant de vraiment se concentrer sur le fait que cet homme aimait généralement l’aimait, mais ne pouvait pas faire face au succès qu’elle avait. Je pense qu’au début, il a pu contribuer car c’est un homme de pub. Il était vendeur et pouvait aider à faire du battage publicitaire et à vendre le produit. Ensuite, elle n’avait plus besoin de lui à un certain moment, donc c’était beaucoup plus intéressant de jouer et de trouver ces couleurs à l’intérieur.

Comment travaillait-il avec Octavia?

Blair Underwood: Je connais Octavia depuis 25 ans et je veux retravailler avec elle. Ça fait un moment mais tu sais, Octavia fait partie de ces gens qui sont drôles comme l’enfer. C’était l’un des sets les plus drôles sur lesquels j’ai joué entre Octavia, Bill, Garrett et Tiffany. C’est elle que vous voulez numéro un sur la feuille d’appel. Lorsque vous êtes le personnage principal. Elle est dans presque toutes les scènes. Et la première semaine de tournage, elle était très étourdie, vertige. Elle ne s’est pas plainte. Elle était cavalière. Elle était, elle était là pour chaque scène. C’est une actrice incroyable et brillante, mais la personne qu’elle est, je l’aime. Elle est phénoménale.

Pouvez-vous parler de faire partie de cet ensemble?

Blair Underwood: Eh bien, c’est incroyable. Je passe un bon moment à travailler sur le projet mais à part ça, tout le monde est venu sur ce projet avec le sentiment que nous faisions quelque chose de spécial. Cette histoire n’a pas été racontée sur un film que je connaisse. Vous le savez peut-être dans les livres d’histoire et avez peut-être été enseigné à l’école. C’est ce que j’ai appris en faisant ce projet, beaucoup de gens ne connaissent pas Madame C.J. Walker. Beaucoup de blancs à qui j’ai parlé sont surpris d’entendre l’histoire. Nous sommes tous venus à ce projet, voulant faire de notre mieux et apporter notre jeu A et nous voulions faire de notre mieux pour raconter l’histoire de la meilleure façon possible.

Y avait-il quelque chose de ce que vous avez lu dans la recherche avant le tournage qui voulait ajouter quelque chose pour le personnage ou tout était sur le script?

Blair Underwood: Il y a toujours des choses que vous voulez ajouter au personnage parce que notre travail est de les étoffer. Le script nous donne juste le squelette de tout cela. Mon travail a été le cœur et l’âme de CJ Walker et Charles Joseph Walker. Les gens qui connaissent peut-être les traits larges savent qu’elle était mariée avec lui, puis il a fini par la quitter pour une autre femme, vous pouvez donc prendre cela et ensuite vous pouvez jouer une note et être le méchant. Ou vous pouvez trouver, demandez-vous, les raisons pour lesquelles. Et puis mettez cela en avant et exprimez-le et mettez-le sur film.

Donc, pour moi, c’est beaucoup plus intéressant d’aborder cette relation. Nous ne savons donc pas grand-chose sur la relation. Nous savons qu’ils s’aimaient. Nous savons qu’ils étaient ensemble. Nous savons qu’ils ont tous deux été bénéfiques l’un à l’autre en raison de leurs compétences, de leur talent et, dans le cas de Charles Joseph, il était administrateur. Il était vendeur, il était agent de commercialisation. C’était un homme de marque. Il savait donc qu’il savait comment vendre. Il savait comment faire du battage médiatique. Cela lui a été bénéfique en créant une marque et des produits qu’elle devait vendre à ses clients. Puis, au fur et à mesure qu’elle grandissait et épanouissait la relation et dans leur cas, son succès éclipsait sa vision de lui-même dans le monde dans lequel ils vivaient dans la relation.

Vous étiez récemment à Broadway dans A Soldier’s Play et ce n’est pas votre premier rodéo à Broadway. Pouvez-vous parler de cette pièce, maintenant qu’elle a joué sur une plateforme plus grande qu’en dehors de Broadway?

Blair Underwood: Je suis d’abord, j’ai eu un ballon. Encore une fois, un peu comme Madame C.J. Walker, il y a une certaine résonance historique et une certaine gravité dans ce projet. En 1981, pour ceux qui ne le savent pas, la pièce a d’abord été produite par la New Ensemble Company, la NBC. La pièce a duré deux ans. Il mettait en vedette Denzel Washington, Sam Jackson, Jim Pickens et beaucoup de personnes différentes qui ont eu des carrières incroyables depuis lors. Il a remporté le prix Pulitzer et est devenu le film A Soldier Story avec Denzel Washington, Howard Rollins et le jeune David Alan Grier, qui fait partie de notre production.

C’était donc la troisième fois que David réalisait le projet. Il était dans la pièce. Au cours des deux derniers mois de sa course de deux ans, il a tourné le film et maintenant il incarne le sergent Waters. C’était incroyable de monter sur scène tous les soirs avec ces 11 autres acteurs sur scène. Lors de la première lecture et de la répétition, tout le monde était hors livre, mais connaissait ses répliques. Nous voulions juste nous assurer que nous faisions de notre mieux pour raconter cette histoire. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que ça n’a jamais été à Broadway, le NBC était à côté de Broadway. Il est géré régionalement dans le monde entier depuis 35, près de 40 ans. Mais c’est sa première fois à Broadway.

Que signifie dire oui aux projets que vous prenez?

Blair Underwood: Cela commence sur la page. Ça commence avec le script et puis très rapidement après ça, c’est qui est impliqué? Quels sont les artistes impliqués? Du réalisateur à qui d’autre est casté? Qui vais-je travailler avec lui? À ce stade de ma vie et de ma carrière, le processus est aussi important que le produit.

Cette année marquera le 35e anniversaire de Krush Groove, où vous avez fait vos débuts au cinéma. Ce fut un long voyage de là à maintenant. Pouvez-vous nous parler de Krush Groove et de vos meilleurs souvenirs lors de votre premier film?

Blair Underwood: Pouvoir embrasser Sheila E. C’est le plus beau souvenir que j’ai. Non, sérieusement parce que la première fois que nous nous sommes embrassés, nous avons eu une scène d’amour, mais ce n’est que plus tard dans le tournage. Il y a donc une scène où Run sort de l’ascenseur. Je sors de l’ascenseur, et on se retrouve dans le couloir. Et Sheila est là. Michael Schultz, le réalisateur, a déclaré: «Parce que vous avez déjà fait l’amour ensemble dans l’histoire, en termes de continuité, je pense que lorsque vous vous saluez, vous devriez vous embrasser.» Ce n’était pas dans le script. Je ne suis pas venu pour penser que nous allons faire ça. Ils ont donc dit «Action». Sheila arrive, et elle a embrassé son frère qui est un bon souvenir à ce jour

Êtes-vous satisfait du fait que la plupart des gens ont vu au moins la moitié des projets que vous avez réalisés, de Krush Groove, Set It Off, Just Cause, et les différentes émissions de télévision dans lesquelles vous avez participé?

Blair Underwood: Je suis rempli de gratitude. Avec cette entreprise, vous ne savez pas quand vous entrez comme je l’ai fait il y a près de 40 ans, si vous serez là l’année prochaine. Alors oui, être toujours là mais le plus important est de rester pertinent; d’être ici pour discuter avec vous d’un nouveau projet qui sortira sur Netflix et d’un projet qui a besoin d’être raconté depuis longtemps. Il ne s’agit donc pas seulement d’une course d’usine, quelque chose que nous avons déjà vu. C’est quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Je pense qu’il est essentiel de trouver de nouvelles idées et de nouveaux projets et afin de rester pertinent, c’est donc très bien. Je suis heureux et reconnaissant.

Vous avez joué un rappeur. Il a joué un avocat. Vous avez joué un batteur de femme dans le film de Tyler Perry, un tueur en série et même le président des États-Unis. Quel est le rôle que vous n’avez pas joué que vous aimeriez aborder?

Blair Underwood: Marvin Gaye, c’est le rôle que j’aimerais faire avant d’être trop vieux pour jouer.