Exclusif: Don Cheadle dans la saison 2 du Black Monday de Showtime – Blackfilm

La deuxième saison de dix épisodes de sa célèbre série humoristique est actuellement diffusée sur Showtime Sunday Night. LUNDI NOIR.

La série est exécutée par le nominé aux Emmy® et lauréat du Golden Globe Award Don Cheadle, qui joue avec deux fois nominé aux Tony Awards et gagnant d’un Grammy Andrew Rannells (Les filles), Regina Hall (Little, Girls Trip) et lauréate du Screen Actors Guild® Award Paul Scheer (Veep). La série est créée par des showrunners et des producteurs exécutifs David Caspe (Happy Endings) et Jordan Cahan (La fille de mon meilleur ami). Nominés aux Emmy Seth Rogen et Evan Goldberg (Good Boys, The Boys) servent de producteurs exécutifs.

(L-R): Regina Hall comme Dawn, Don Cheadle comme Mo, Andrew Rannells comme Blair et Paul Scheer comme Keith dans BLACK MONDAY. Crédit photo: Kurt Iswarienko / SHOWTIME.

La première saison de la série a suivi Maurice «Mo» Monroe (Cheadle) alors que lui et son groupe d’outsiders affrontaient le club bleu des vieux garçons de 1987 à Wall Street, menant finalement au plus grand krach boursier de l’histoire, AKA Black Lundi. Des amis sont devenus des ennemis, les commerçants sont devenus des traîtres et deux personnes sont mortes.

Cette saison se concentre sur les conséquences: comme nous commençons, Dawn (Hall) et Blair (Rannells) sont les patrons maintenant, apprenant rapidement que lourde est la tête qui porte la couronne, en particulier lorsque cette tête cherche constamment par-dessus son épaule pour Mo, qui est en fuite avec Keith (Scheer). Qui descendra pour le crash? Qui descendra pour les meurtres? Qui descendra pour avoir fauché Mo? Tout sera révélé dans la saison deux.

Pour Cheadle, qui était auparavant la vedette de la série comique Showtime Maison des mensonges, revenir dans le genre de la comédie est agréable quand il s’agit d’une histoire drôle, d’un casting formidable et d’un environnement amusant. Après tout, il incarne un personnage dans un spectacle qui se déroule dans les années 1980 avec des tenues que la plupart ne porteraient pas de nos jours. Vu pour la dernière fois sur grand écran en jouant à James Rhodes / War Machine dans Avengers: Fin de partie, le prochain film de Cheadle est en face de LeBron James dans Space Jam 2, réalisé par Malcolm D. Lee.

En parlant exclusivement avec Blackfilm.com, Cheadle parle de la saison 2 de Black Monday.

Pour ceux qui n’ont pas regardé le spectacle, pouvez-vous décrire brièvement le personnage que vous jouez et à quel point vous vous amusez avec lui?

Don Cheadle: Je joue un personnage nommé Mo Monroe, qui la saison dernière était à la tête d’un groupe appelé le groupe JAMA. Cette saison, il n’est à la tête de rien. Il essaie de comprendre comment revenir dans le jeu ou s’il veut revenir dans le jeu. Mais c’est un mec qui est à fond et qui n’a pas vraiment de commutateur de gouverneur ou de filtre et c’est un mec qui préfère avoir tous ses jetons au milieu du pot avec la dernière carte à venir prier juste pour voir ce qui se passe au lieu de savoir qu’il va gagner le pot. C’est un drogué d’adrénaline.

À quel point jouez-vous son personnage? Comme c’est différent de notre dernière série car c’est aussi une comédie.

Don Cheadle: Exactement. Je m’amuse beaucoup à jouer le personnage. Je pense qu’il est complètement dérangé d’une manière formidable. Comme je l’ai dit, il est à fond. Il est tout simplement impulsif. Il est définitivement la définition de tirer, prêt, viser. Ayant chaque jour l’opportunité d’être avec Regina Hall, qui joue Dawn dans la série et tous les autres grands acteurs Andrew Rannells, Paul Scheer, Ken Marino, Yassir Lester et Horatio Sands, tout le groupe est génial. Nous avons de grandes guest stars cette année. C’est juste une comédie complètement exagérée.

Après avoir fait une série de comédie avant et vous travaillez aux côtés de comédiens talentueux, pouvez-vous dire que vous avez maintenant des os drôles?

Don Cheadle: Je pense que j’ai toujours des os drôles. Je pense que ces spectacles me donnent l’occasion de vraiment laisser flotter les drapeaux de monstre et d’être tout simplement là avec, comme vous le dites, des comédiens et vraiment, vraiment forts, des acteurs et des artistes d’improvisation qui sont capables de tout faire. Donc, nous nous amusons beaucoup sur la série et nous sommes dans un environnement avec de grands producteurs qui nous ont encouragés à le faire, ce sont des putains de blagues de la meilleure façon et c’est une meilleure réponse qui gagne l’environnement. Nous avons donc beaucoup d’occasions de concrétiser nos idées et elles sont bienvenues et souhaitées et ce n’est pas toujours le cas.

La série se déroule dans les années 80. Que pensez-vous des tenues qu’on vous propose de porter?

Don Cheadle: Eh bien, cela informe vraiment le personnage. C’est tellement amusant. C’est quelque chose que j’imagine quand nous regardons en arrière aujourd’hui, nous allons dire: «Ils portaient ça? Comme s’ils pensaient que c’était mignon? ” Quand je grandissais, c’était des jeans qui n’ont pas touché le haut de vos chaussures; tu inondais. Maintenant, tu es juste branché. Donc, toutes ces choses nous donnent l’occasion de nous moquer, d’envoyer et de signaler une époque où les choses étaient très différentes. Mais aussi socialement, pour voir jusqu’où, comme le disent nos producteurs, souvent, l’émission nous donne l’opportunité de voir jusqu’où nous ne sommes pas arrivés et les choses avec lesquelles nous avons encore affaire.

Lorsque vous êtes dans une série comique et que les blagues sont écrites, faites-vous un certain nombre de prises avant de savoir que les blagues atteignent leurs objectifs?

Don Cheadle: Il y a tellement d’éléments qui sont impliqués lorsque vous filmez, tout doit fonctionner ensemble. Et toute personne qui est dans la chaîne de création de ces moments, si cela ne fonctionne pas, le son ne fonctionne pas ou l’éclairage ne fonctionne pas ou vous frottez une ligne ou ne frappez pas votre marque ou la mise au point est désactivée, il y a tellement de gens et tellement de choses qui doivent se réunir pour que cela fonctionne réellement. C’est un miracle, mais c’est aussi pourquoi cela prend parfois 14 heures par jour. Donc, vous essayez toujours d’attraper la foudre dans une bouteille et de toujours frapper ou manquer. Mais lorsque nous avons les professionnels que nous avons, nous avons plus d’occasions de frapper et de manquer. Et c’est la grande partie de ce spectacle, ce sont les gens que nous pouvons rassembler. Nous pouvons être très ambitieux.

Vous semblez trouver l’équilibre entre les films et la télévision. Que se passe-t-il en disant oui, lorsque vous décidez de prendre une autre série?

Don Cheadle: La même chose qui revient à dire oui quand j’accepte n’importe quel rôle. Ça commence par le scénario, le personnage, le sujet, c’est quelque chose que je pense que le monde veut savoir, ça va être quelque chose qui va me permettre de m’étendre en tant qu’acteur, ce sont ces gens que je veux passer ce montant de ma vie avec? Et est-ce quelque chose qui va être difficile et finalement gratifiant? Oui, tous ces autres facteurs se mettent en place. Maintenant, mes enfants ont grandi et sont sortis de la maison, ce qui en faisait une grande partie. Combien vais-je vraiment pouvoir encore faire dans ma famille? Je suis dans une relation depuis plus de 20 ans que je veux garder. Je veux voir mes enfants et pouvoir être dans leur vie. Maintenant, ce sont des adultes et ils sont hors de la maison. Mais toutes ces choses entrent en jeu pour dire oui ou non à quelque chose.

Comment travaillait-il avec Bridgid Coulter dans l’émission?

Don Cheadle: C’est marrant. Nous étions à Rosewood ensemble. Elle a joué ma femme dans ce film et celui-ci, elle n’a pas joué ma femme. Elle est l’épouse d’un de mes amis, mais c’est amusant de travailler avec elle. On s’amuse beaucoup. C’est bien de pouvoir regarder par-dessus et d’avoir votre partenaire là-bas.

Pour quelle raison les gens commencent-ils à rattraper leur retard sur le Black Monday, à part le fait que vous y participiez ainsi que Regina et les autres membres de la distribution?

Don Cheadle: Eh bien, parce que ça ne ressemble à rien d’autre à la télévision. C’est très unique. C’est une sitcom sur le câble. C’est une sitcom classée R. House of Lies était très drôle, mais je pense que c’était dans la catégorie dramatique. Et ce n’est pas une majorité. C’est juste différent. Mais celui-ci est complètement différent. Une des raisons pour lesquelles David Nevins, le directeur de Showtime, l’adore et l’une des raisons pour lesquelles cela fonctionne: “si une blague frappe et que vous n’aimez pas cette blague, attendez une seconde, il y en aura une autre qui vous serez.” C’est juste un tir rapide sans arrêt.

Comment fonctionnait-il sur Space Jam 2?

Don Cheadle: Ce fut une expérience cool. C’est à propos des gens et je pense que le plus amusant que j’ai eu à travailler avec LeBron et avec CJ qui joue son fils, il suffit de rencontrer deux autres gars que vous connaissez vraiment cool pour créer avec et ils sont tous les deux très professionnels et l’ont compris et capable d’apporter vraiment des performances vraiment cool.

La