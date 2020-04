Exclusif: Entretien avec Felicia Pride, un écrivain / réalisateur en plein essor – Blackfilm

L’auteur, scénariste et réalisatrice Felicia Pride est en constante ascension pour devenir un nom connu dans l’industrie cinématographique. Connue en tant qu’écrivaine sur Queen Sugar d’Ava DuVernay, boursière de cinéma indépendante en 2016 et diplômée de NBC Writers on the Verge, Felicia a continué à gravir les échelons de l’industrie après avoir vendu son premier pilote dramatique à Universal Cable Productions de NBC. Actuellement, elle développe le long métrage Deeper avec Universal Pictures et Will Packer Productions, et elle est la co-scénariste et productrice exécutive du film “ Really Love ” produit par MARCO et qui devait initialement faire ses débuts au SXSW 2020, et projeter son plus récent court métrage. offre de film.

La route de Felicia Pride pour devenir un écrivain à succès a été tout sauf conventionnelle et a souvent rencontré de nombreux obstacles et carrefours car elle devait constamment lutter contre la poursuite de ses rêves contre sa réalité.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain?

Je pense que vous devez être appelé à cela. Je pense que la vocation est ce qui vous fait avancer – à travers les hauts et les bas, les rejets et l’incertitude financière. Je crois que les écrivains dans leur cœur sont appelés à ce travail. Pour moi, je ne faisais pas vraiment partie de ces gens qui ont dit à 10 ans que j’allais être écrivain. Je fais souvent une blague que lorsque j’avais 5 ans, j’ai écrit mon premier livre, mais pour être honnête, ce sont les professeurs que j’avais au lycée et au collège qui ont remarqué mon écriture et m’ont encouragé à mineure en anglais. En fin de compte, je ne connaissais aucun écrivain, donc l’idée d’être écrivain m’était très étrangère et n’avait aucun sens. J’ai décidé de rester avec un diplôme en commerce à la place, afin que je puisse trouver un emploi dans les affaires. J’ai fini par travailler chez Panasonic dans le New Jersey après des études collégiales en marketing. Je suis reconnaissant pour le diplôme que j’ai obtenu car à ce jour je l’utilise toujours pour des projets et je pense différemment aux projets en cours. Mais, c’était là, alors que je travaillais dans le marketing, je m’ennuyais créativement à ce poste, alors j’ai commencé à chercher des endroits pour écrire en ligne. Je suis tombé sur ce stage dans un bon journal communautaire appartenant à des Noirs à Staten Island qui, essentiellement, cet éditeur publierait notre travail. Alors, quand j’ai reçu ce premier journal imprimé par la poste avec mon nom «par: Felicia Pride» sur la revue Mary J. Blige, je me sentais très «vu» à ce moment-là et j’avais l’impression que c’était ça! Ce sentiment de voix et de but, et d’écrire sur un musicien qui était très proche de moi – tout s’est juste réuni. À partir de là, j’ai commencé à écrire en freelance et suis finalement retourné à l’école pour étudier l’écriture à Emerson College pour mon Master, mais j’étais encore nerveux parce que je ne savais pas à quoi ressemblait ce cheminement de carrière. Donc, je cherchais toujours des moyens d’être plus pratique et je l’ai fait pendant longtemps, en quelque sorte en combattant le but de l’écriture, le désir et le rêve avec ce besoin d’être pratique.

Comment se passait-il de l’écriture pour les publications à l’écriture de scripts / scénarios?

J’ai fait une escale dans l’écriture de livres en premier – j’ai écrit six livres. Les livres étaient difficiles à écrire pour moi et me retiraient beaucoup. Je pense que je cherchais un formulaire qui me semblait plus réalisable – un type de difficulté différent. Alors je me suis dit que je voulais écrire un scénario. Ce scénario est ce qui est devenu Really Love aujourd’hui et est présenté en première au SXSW. Ce fut un voyage de 10 ans pour faire ce film en termes de beaucoup de choses. J’étais aussi moi-même autodidacte scénariste à cette époque, mais je suis tombé amoureux. Cela mélangeait, à mon avis, l’économie du journalisme, en termes de rigueur dans laquelle vous devez être – vous n’avez pas d’énormes comptes de mots, puis l’imagination de la fiction. Les deux mondes se sont si bien réunis en scénarisation. Ce n’est que lorsque je dirigeais un cabinet de conseil que je faisais beaucoup de marketing autour de projets de justice sociale. J’ai apprécié le travail, mais je ne créais pas à nouveau et c’est arrivé à un point où je me suis épuisé. Alors je me suis dit que je voulais vraiment réécrire. Je consacrais toute mon énergie à diriger un cabinet de conseil au service d’autres créatifs, mais je voulais à nouveau créer. Mon mentor m’a donc encouragé à déménager à LA, il y a cinq ans, et ce fut le tournant pour moi où j’ai dit que je vais donner une autre chance à ma carrière d’écrivain professionnel! Quand je suis arrivé ici, j’ai trouvé un emploi dans la distribution de films et j’étais sur la bonne voie pour devenir vice-président, mais j’ai été licencié. C’était la manière de Dieu de me rappeler que j’avais dit que je voulais sortir à LA pour écrire et créer. Après avoir été licencié, je me suis retrouvé et suis devenu très sérieux au sujet de mon écriture et de la façon de créer une carrière professionnelle en tant qu’écrivain de cinéma et de télévision.

Alors, comment êtes-vous passé du chômage à celui de boursier de cinéma indépendant et de diplômé de NBC’s Writers on the Verge?

Ouf, il y a beaucoup à cela et cela implique deux côtés. Sur le plan pratique, j’ai dû redonner la priorité à l’écriture dans ma vie. L’écriture devait être la chose la plus importante – plus importante que le paiement de mes factures. Ce que je veux dire par là, c’est que je devais d’abord écrire chaque jour. J’ai dû faire un changement psychologique autour de l’écriture. J’ai commencé à parler de ces petits boulots qui m’ont donné juste assez d’argent pour payer mes factures, mais cela m’a donné la flexibilité dont j’avais besoin pour écrire. Parce que ce que je devais aussi faire était de créer un portfolio de mon travail avec des échantillons d’écriture qui pourraient être utilisés pour des emplois potentiels – des échantillons d’écriture de fonctionnalités et des échantillons d’écriture TV. J’avais besoin d’avoir cela ensemble, donc quand une opportunité se présenterait, je serais prêt. Alors je suis entré dans un tas de cours, j’ai rejoint deux groupes d’écrivains, j’ai eu un coach de carrière qui m’a aidé à naviguer dans l’entreprise et je suis devenu très sérieux. J’ai aussi dû rappeler aux gens que j’étais écrivain. La perception de moi était que j’étais un cadre dans la distribution, donc les gens avaient vraiment oublié que j’étais écrivain parce que j’avais oublié que j’étais écrivain. J’ai dû me repositionner publiquement en tant qu’écrivain. Ensuite, j’ai commencé à postuler à des programmes, à faire du réseautage pour me diversifier et obtenir mon travail devant les gens.

D’un autre côté, j’ai dû abandonner les craintes que j’avais autour d’être un écrivain à plein temps et les premiers sentiments quand ça n’a pas marché. J’ai dû abandonner l’ego et raviver mon amour pour le travail et rétablir une relation saine avec le travail. C’était le travail spirituel que je devais faire en conjonction avec la pratique.

Quel a été pour vous le tournant lorsque vous vous êtes vraiment senti «vu» en tant que scénariste?

Entrer dans l’industrie Le programme Writers on the Verge a certainement été un tournant pour moi car écrire des films est un défi. Les films prennent tellement de temps à être réalisés et j’essayais également de me lancer dans la télévision, alors entrer dans ce programme a validé pour moi personnellement qu’il y a quelque chose ici. De plus, être dans un programme avec des pairs incroyables qui prennent le travail aussi au sérieux que vous et que les cadres du réseau prennent également votre travail au sérieux. Sans oublier que les trois quarts de la durée du programme sont décédés. Il était l’un de mes plus grands meneurs de claque et savait à quel point je voulais à nouveau écrire, alors j’ai eu le réconfort qu’il savait que j’étais de retour sur la bonne voie. Ça a été une année difficile pour moi mais je me suis dit que j’allais changer les choses. À la fin de 2018, j’ai vendu un pilote, j’ai vendu un film et obtenu du personnel. Une chose que j’aime et qui est sortie de moi en ravivant ma relation avec le travail, c’est que chaque jour je m’améliore, et les gens ne peuvent pas te le prendre.

Quel est votre style d’écriture préféré?

Certainement la télévision, j’adore! La télévision est mon truc. Les fonctionnalités seraient les prochaines. Les fonctionnalités ne sont qu’une bête différente. L’écriture de longs métrages est une expérience d’écriture plus solitaire. La télévision est une expérience d’écriture plus collaborative. Parfois, ce que j’ai appris dans le cadre du projet Really Love, c’est que le film est le médium d’un réalisateur. C’est aussi pourquoi j’ai commencé à écrire pour la télévision. J’ai réalisé qu’il y a certains projets que je vais devoir raconter de bout en bout. Je travaille actuellement sur un long métrage indépendant qui se déroule à Baltimore et qui est inspiré par ma mère, ma nièce et ma sœur – personne d’autre ne peut diriger cela, alors je me suis dit que je devais développer mes compétences. Mais la télévision est certainement mon style d’écriture préféré. J’adore l’expansion de la narration à la télévision et vous avez plus de place pour faire des choses.

En travaillant sur des émissions de télévision, beaucoup vous connaissent en travaillant avec Ava DuVernay sur Queen Sugar. Quelle a été votre expérience depuis que vous avez travaillé sur cette émission?

C’était incroyable. C’est ma deuxième saison dans la série et Ava est une force créative qui aime les Noirs et qui en soi est rare à Hollywood. Tu sais ce que je veux dire? Donc, Dieu connaissait la pièce pour me mettre parce que c’est une pièce dans laquelle je peux amener mon moi noir complet, puis faire partie de conversations nuancées sur la noirceur, puis faire partie des histoires de noirs qui montrent nous dans notre pleine humanité. Apprendre aussi de notre coureur de spectacle Anthony Sparks, qui est incroyable à bien des égards en tant que leader et écrivain. Dans l’ensemble, apprendre dans un environnement sûr a été l’une des plus grandes bénédictions.

Votre dernier projet – le court métrage, pourquoi avez-vous décidé de raconter cette histoire?

Tendre est ma façon de me mouiller les pieds en réalisant. Je voulais raconter une histoire qui était contenue, abordable et réalisable. Cela a commencé à partir de cette scène que j’avais d’un pilote, en fait le pilote qui m’a embauché sur Queen Sugar, entre ces deux femmes et j’ai vraiment aimé ces deux personnages. Alors j’ai pensé que si je transformais cette scène en court? Et c’est là que l’histoire est née.

Je suis fier de ce short – c’est un bébé imparfait. Je suis vraiment fier du fait que, pour la première fois de ma carrière artistique, j’ai fait partie de la vision du début à la fin. J’approche de ma 20e année d’écriture, de temps en temps, mais même avec des livres – je n’ai pas pu choisir la couverture du livre, quelle était l’esthétique, ni même faire partie de cette conversation. C’était une expérience tellement gratifiante de pouvoir penser à quoi allait ressembler la police de crédit. J’ai également travaillé avec des acteurs incroyables. J’adore le processus collaboratif issu de la mise en concurrence. Travailler avec mon merveilleux DP (directeur de la photographie), Ludovica Isidori qui était incroyable et nous avons eu une relation vraiment merveilleuse avec mon monteur. Presque tous les départements, à l’exception d’un ou deux, étaient des femmes et principalement des femmes de couleur. Dans l’ensemble, c’était magnifique et je suis vraiment fier de ce que nous avons fait ensemble.

Que voulez-vous que vos téléspectateurs retirent de l’appel d’offres une fois que nous avons vécu le film et absorbé l’histoire? Qu’espérez-vous que nous saisissions?

En fin de compte, ce que je dis, c’est le pouvoir de l’intimité féminine et le sein de ce à quoi cela pourrait ressembler. Cela peut sembler physique, émotionnel ou même spirituel. J’explore vraiment ces thèmes avec le type de slogan qui consiste à “trouver de l’intimité dans des endroits improbables”. Que se passe-t-il lorsque nous nous ouvrons vraiment à être vulnérables avec quelqu’un et à quoi cela ressemble-t-il?

Que pouvons-nous attendre de vous à l’avenir?

J’ai récemment vendu un film à Universal avec Will Packer Productions que je produis. C’est une romance érotique appelée Deeper. Donc, je travaille activement là-dessus en ce moment, car nous en sommes aux premiers stades, mais je suis vraiment excité à ce sujet.

Bien que l’écriture n’ait pas toujours été un de vos rêves, vous y avez grandi et vous avez su adapter et changer le genre d’écrivain que vous avez été tout au long de votre carrière. Quels conseils avez-vous pour quelqu’un qui dit vouloir devenir écrivain?

Prise rapide: je gère un service appelé Create Daily (www.createdaily.com), un service gratuit que j’exécute depuis 2012 et qui s’adresse aux créateurs sous-représentés. Chaque semaine, j’envoie une liste d’opportunités et des gens, qui sont sur la liste depuis 7 ans, m’ont dit que le courrier électronique est toujours ce petit coup de pied dans le pantalon. C’est une forme de peu d’encouragement à continuer et je pense que c’est probablement le plus grand conseil que je dirais aux écrivains, en particulier les écrivains qui se sentent appelés à faire ce travail. J’ai l’impression que mon plus grand regret était quand j’arrête d’écrire. Donc, à cela, je dis de continuer à écrire. Même si vous avez un travail, ou si vous en avez deux, si les choses ne se passent pas pour vous, continuez à écrire parce que c’est en fin de compte tout le travail. Il s’agit de raconter ces histoires. Maintenant, bien sûr, il y a l’aspect commercial de la diffusion de ces histoires et c’est une conversation beaucoup plus longue. Mais dans l’ensemble, continuez à écrire, c’est ce que je dis et ne vous arrêtez pas.

Quels conseils auriez-vous sur la meilleure façon de naviguer dans le monde des affaires en tant qu’écrivain / créateur?

Vous devez vous concentrer sur l’entreprise. Je suis reconnaissant de mon diplôme en affaires et du fait que j’ai dirigé une entreprise, car je suis en mesure d’apporter ce savoir-faire avec moi dans le domaine des affaires. Avoir un avocat est la clé, c’est sûr. J’ai littéralement eu des expériences avec le téléchargement d’un contrat en ligne, puis cela revient à vous mordre. Obtenez un bon avocat parce que vous devez protéger votre propriété intellectuelle et c’est tout ce que vous avez, non? Votre IP, écrivez l’année, et votre copyright. Vous devez étudier l’entreprise. Je lis les métiers tous les jours. J’ai une graine que j’ai rassemblée et je la lis tous les soirs avant d’aller me coucher. Je veux savoir qui sont les joueurs, qui vend quoi et qui fait quoi. Ou en allant à des panels et à des séances d’information – il y a tellement d’accès aux ressources de nos jours où vous n’avez en quelque sorte aucune excuse pour ne pas comprendre de manière fondamentale le fonctionnement de l’entreprise. En outre, il est possible de se connecter avec des mentors et des personnes qui l’ont fait avant vous pour entrer dans l’aspect plus nuancé des choses. Assurez-vous de vous procurer un thérapeute, car cette entreprise est folle et vous devez rester à la terre et saine d’esprit. Je vais au yoga chaud, je fais de la randonnée, je prie, je médite et je vais à la thérapie, afin que cette activité ne me rende pas fou ou ne me perde pas.