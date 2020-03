Exclusif: Insecure Showrunner Prentice Penny sur la réalisation de son premier long métrage ‘Uncorked’ – Blackfilm

Actuellement en train de jouer et d’occuper le film numéro 1 à regarder sur Netflix est le film dramatique, Débouché, Écrit et réalisé par Prentice Penny (Insecure) dans son premier long métrage de réalisateur.

Avec Mamoudou Athie (Patti Cake $, The Front Runner), Niecy Nash (Griffes), et Courtney B. Vance (Ben est de retour), Uncorked est une histoire père / fils sur l’amour, le sacrifice et le fait de suivre votre cœur et est vaguement basée sur l’histoire familiale de Penny. Également coulés dans le film sont Matt McGorry, Sasha Compere, Gil Ozeri, Kelly Jenrette, Bernard David Jones, et Meera Rohit Kumbhani.

Alimenté par son amour pour le vin, Elijah s’inscrit à un cours pour devenir un maître sommelier, une désignation d’élite donnée uniquement à une poignée qui est capable de passer son examen notoirement difficile. C’est un rêve qui bouleverse les attentes de son père, Louis (Courtney B. Vance), qui insiste pour qu’Elijah prenne le contrôle du populaire barbecue de Memphis, transmis de père en fils depuis sa création. Elijah lutte avec les exigences de l’école et une nouvelle relation, tandis que Louis se débat avec les sentiments de son fils rejetant l’entreprise familiale jusqu’à ce qu’une tragédie les oblige à ralentir les choses. Uncorked est un drame hilarant et touchant sur un père et son fils qui doivent enfin apprendre à s’écouter.

Pour Penny, qui a été le showrunner de la série à succès de HBO Insecure au cours des quatre dernières saisons, ainsi que le producteur exécutif et un écrivain pour la série, la réalisation de son premier long métrage a mis du temps à arriver. Il a également été scénariste, producteur exécutif et producteur sur d’autres séries telles que Brooklyn Nine-Nine, The Hustle, Happy Endings, Breaking In, Scrubs et Do Not Disturb.

En parlant exclusivement avec Blackfilm.com, Penny passe franchement en revue le processus de montage de son premier long métrage, du concept au casting et ce qu’il a appris au cours du processus.

Pour votre premier long métrage, pourquoi avez-vous décidé de réaliser ce projet?

Prentice Penny: J’ai commencé à la télévision. Une des choses qui se passe à la télévision, c’est que vous écrivez beaucoup dans la voix de quelqu’un d’autre. Quand j’ai commencé à proposer cette idée, j’avais peur de ne pas trouver ma propre voix. On m’a proposé d’écrire beaucoup de remakes, de redémarrages ou de suites pour les films. Je pensais que j’écrivais déjà dans la voix de quelqu’un d’autre pendant la majeure partie de ma journée, et je dois commencer à trouver ma propre voix d’écrivain. Je sentais que si j’écrivais à deux voix différentes, ce n’était pas la mienne, cela me gênerait de façon créative. Donc je voulais juste écrire un film qui me faisait “laisser-moi écrire quelque chose dans ma voix”. Je voulais commencer à diriger et à écrire quelque chose de petite envergure et personnel. C’est comme ça que ça m’est venu. J’étais aussi un nouveau père à l’époque. Et en tant que nouveau père, cela m’a fait examiner ma relation avec mon propre père et l’humaniser en tant que père alors que je traversais des hauts et des bas similaires et réalisais que ce n’était pas facile. Cela m’a rendu plus empathique.

Il était beaucoup plus jeune que moi en tant que père et je me disais: “Jésus, c’est dur”. Je voulais écrire sur cette expérience. Je ne vois jamais vraiment d’hommes noirs dans ces histoires. J’adore les films comme Manchester by the Sea et Good Will Hunting et les histoires dynamiques père-fils, mais je sentais que les hommes noirs en particulier n’obtenaient jamais cette tranche d’histoires de paternité. Habituellement, si nous avons une histoire père-fils, c’est que le père est absent, plutôt que d’être la colonne vertébrale de leur conflit, ou plutôt que deux hommes ont un problème. Je voulais juste écrire à ce sujet. Mon père était là, beaucoup de pères de mes amis noirs étaient là, donc cette idée que les hommes noirs n’étaient pas présents me dérangeait. Nos pères étaient là, mais je ne le voyais pas beaucoup dans les films. Je voulais donc écrire sur cette expérience.

Outre le thème du père et du fils, vous avez également une histoire sur un gars qui veut être sommelier du vin. Comment est née cette histoire en particulier?

Prentice Penny: Je voulais m’appuyer sur mes origines où nous avons grandi. J’ai grandi dans une entreprise familiale. Ma famille avait un magasin de meubles et j’ai continué à être écrivain, donc je savais que je voulais prendre une de ces entreprises familiales à col bleu et la rendre un peu plus élevée et plus créative. Je voulais quelque chose de naturel. Le barbecue est venu à moi car j’avais des amis qui travaillent dans les restaurants familiaux, qui ont grandi dans les restaurants familiaux, et toute la famille entière soutiendrait cela parce que c’est ainsi que la famille survivait. Cela est devenu vraiment intéressant pour moi. Je voulais que le fils fasse quelque chose de créatif.

voulait qu’il aille dans un espace où on ne voit pas vraiment beaucoup de gens de couleur, mais nous existons. À l’époque, je lisais comme beaucoup d’articles sur ces jeunes chanteurs d’opéra noirs qui ont grandi en écoutant du hip hop et comment cela infusait et changeait leur façon de chanter l’opéra et je n’avais jamais vraiment vu ça avant. Cela ressemble à un monde intéressant dans lequel mettre ce type noir, mais je ne pouvais tout simplement pas me rattraper dans l’histoire. À peu près à la même époque, un de mes cousins ​​se mariait à Paris. Je n’étais jamais allé en Europe. C’était autour de l’anniversaire de ma femme et je n’étais pas buveur de vin à l’époque. Je me disais: «Écoute, je vais à Paris pour ce mariage. Si je n’aime pas le vin à Paris, je ne l’aimerai jamais. ” Donc je me disais: “Laisse-moi essayer.” J’ai pris un cours de vin et le gars l’a rendu très facile à comprendre. Il est tombé en panne à quoi ressemblait une étiquette de vin. Il m’a fait comprendre ce que signifient les régions et il a simplement rendu les choses super simples. Après cela, je me suis vraiment mis au vin le reste du voyage là-bas. C’est vraiment comme ça que ça s’est passé.

Ensuite, je regardais des documentaires et des films sur le vin et j’ai pensé que le fils devrait vouloir faire ça. C’est ce que vous voulez faire, un sommelier. C’est vraiment comme ça que ça s’est passé. C’est devenu super intéressant pour moi. Quand vous regardez en arrière, la nourriture et le vin sont un accord naturel. Ensuite, il y a la façon dont les gens parlent du barbecue et le bois qu’ils utilisent est similaire à la façon dont ils cultivent le raisin. Ce qui est intéressant pour moi, c’est que vous avez ce père et ce fils qui ne peuvent pas s’entendre et le comprendre. Mais les choses qui les obsèdent ont une chose similaire, non? La nourriture et le vin sont des accords naturels, mais le père et le fils ne peuvent pas le comprendre. L’ironie de cela est devenue intéressante pour moi. La façon dont le fils est obsédé par le vin est la même chose que son père obsède par son barbecue et que le père essaie d’enseigner au fils, mais c’est aussi comme être un parent, l’une des choses que vous ne réalisez pas est l’enfant qui est généralement le plus comme vous est celui avec lequel vous avez le problème, et ils sont très similaires sur les choses qu’ils aiment, et donc je suis devenu intéressant une fois que ces choses se sont mises en place.

Entre l’idée de raconter l’histoire du père et du fils, puis l’ajout de tout l’angle barbecue et vin, combien de temps a-t-il fallu avant de tout rassembler?

Prentice Penny: Donc, bizarrement, l’idée du film est venue rapidement, en termes de dynamique père-fils. J’ai commencé à travailler dessus début 2014; et quand ça a cliqué, et ça allait être sur le vin, c’était fin 2014. Mais de 2014 au tournage, ça a pris quatre ans et demi. Pendant ce temps, vous continuez simplement à noodle le script, non? Vous continuez à y travailler et à vous affiner, à apporter plus de changements et à trouver des choses que j’aimerais. L’une des choses qui a constitué le plus grand changement a été très tôt dans le tout premier projet. Il y avait une fin différente. Je ne veux pas le révéler, mais il y avait une fin très différente au film qui était là et ce que le temps me permettait de faire était de continuer à travailler dessus et de broyer d’autres parties qui devenaient plus intéressantes .

Pouvez-vous nous parler de la composition du casting de Mamoudzou, Niecy et Courtney?

Prentice Penny: Oui, c’est tellement drôle parce que c’est là que la commande est tombée. L’une des choses qu’Insecure m’a enseignées était l’arrivée de nouveaux talents. Les gens connaissaient Issa (Rae) de la série Web, mais ils ne la connaissaient pas complètement comme. Le monde ne la connaissait pas à moins de regarder la série Web. Personne ne connaissait Yvonne Orgi. Personne ne connaissait Natasha Rothwell. Je pense qu’Amanda (Seales) et Jay (Ellis) étaient nos plus grandes personnes avec tous types de noms et même lorsque vous avez dit leurs noms, vous ne saviez vraiment pas qui ils étaient. Je savais pour le lead que je voulais trouver du talent. C’est une chose que Spike Lee a vraiment, vraiment bien fait, et même John Singleton avec Boyz N the Hood. Vous voulez trouver des talents qui vous sont liés.

Quand vous pensez à Robert De Niro et Martin Scorsese, oui, ils vont ensemble de films dans le temps. Je voulais trouver un morceau de talent que j’ai aidé à découvrir, ou du moins d’une manière nouvelle, en tant que lead ou autre. Je ne voulais pas non plus que vous ayez d’attachement au personnage. Je voulais que ce personnage soit quelqu’un que vous ne connaissiez pas vraiment par la porte. Nous avons regardé beaucoup d’acteurs différents et Mamoudou est entré et dans les dix secondes de son audition, je savais, c’était le gars. Je regarde toujours ce que font les acteurs quand ils ne parlent pas et il était tout aussi intéressant quand il ne parlait pas quand il était. Lui et moi avons eu une conversation pendant quelques heures via Skype, et il était juste drôle. Il donnait aux drames. Tout était génial.

Une fois que je l’ai eu, vous entrez chez les parents. Donc à l’origine, j’ai travaillé avec Niecy sur une émission intitulée Do Not Disturb, qui était une émission de courte durée de Fox. Elle était l’actrice noire de la série et j’étais la seule scénariste noire de la série, et nous venons de le lancer. Au fur et à mesure que je passais du temps avec elle, elle me racontait juste des histoires sur la façon dont elle avait commencé. Sa maman ou sa grand-mère était à l’hôpital et elle se lève et fait rire sa maman ou sa grand-mère juste pour la faire se sentir mieux. Cela ne m’a jamais été perdu. J’ai continué à penser à cette partie parce que le père et le fils sont basés sur moi et mon père, mais le personnage de maman n’est pas basé sur ma mère et j’avais besoin d’une énergie différente pour cela. J’ai continué à penser à Niecy et j’ai commencé à écrire la partie en pensant à elle. Quand j’ai eu fini, je lui ai juste dit: «Ecoute, j’ai ce film que j’ai écrit pour cette partie pour toi. Le ferais-tu?” et à son crédit, elle était comme, “Ouais, envoyez-le moi.” Elle l’a lu et a dit: “Ouais, mec, je suis dedans. Fais-moi savoir quand tu as de l’argent.” C’était en 2015. Je la reverrais à d’autres occasions et quand je recevais l’argent, elle me disait: «Je suis déprimé. Allons-y.” Cela ne sera jamais perdu pour moi. Elle était super.

Et puis avec Courtney, nous parlions toujours de qui serait le père et nous avions des idées différentes pour les papas. Une partie du caractère de papa est qu’il est drôle, mais n’essaie pas intentionnellement d’être drôle. Il a une présence et qui que ce soit, il doit avoir une présence. Courtney est un si grand acteur. Il venait de jouer Johnnie Cochran dans la mini-série OJ Simpson. Nous l’avons envoyé à Courtney et il était juste comme, “Je suis dedans. Je vais le faire.” Il avait quelques idées sur le personnage, qui au début je me disais: “Je ne sais pas.” Alors que j’y réfléchissais, je me disais “il a raison”. C’est pourquoi il est Courtney B. Vance. C’est vraiment comme ça que ça s’est réuni. Quand nous sommes arrivés à la production, Mamoudou est un grand fan de Courtney. Ils sont tous deux allés à Yale School of Drama. Il y avait un lien naturel entre eux. Mamoudou a également une vénération si naturelle pour Courtney que c’était exactement ce qu’Elie avait besoin d’avoir pour son propre père. Cela s’est traduit naturellement dans les scènes.

En ce qui concerne l’aspect vin dans le film, aviez-vous un consultant sur le plateau? Est-ce que tout cela vient de ce que vous avez appris lors de votre premier séjour à Paris?

Prentice Penny: Datari Turner est l’un de nos producteurs. Il a été le premier producteur que nous sommes sortis pour essayer de faire le film et quand je me suis assis avec lui, il l’a lu et m’a dit: «Yo, j’adore ce film. Je veux y arriver juste parce que mon frère est sommelier. ” Je lui ai demandé qui était son frère et il a répondu Dylnn Proctor et je me suis souvenu de lui dans le film Somm. Quand nous nous sommes tous assis, Datari a appelé Dylnn et c’était au début de 2015. Je lui envoyais des ébauches du script, et il disait essentiellement: «Non, c’est faux. Nous ne le ferions pas de cette façon ou c’est un vin qui serait en fait mieux. Voici pourquoi. Voici comment il le dirait. ” Comme je ne cessais de réécrire des trucs, il m’enverrait juste des notes disant: “Hé, cette chose m’est arrivée.” Dylnn a donné des conseils à Jay Z et à d’innombrables célébrités avec lesquelles il travaille et a également une apparition dans le film. Il était toujours là pour m’aider dans le domaine du vin.

Être showrunner est une chose et a ses défis, mais diriger en est une autre. A-t-il jamais été décourageant à un moment donné?

Prentice Penny: Absolument. La télévision est un espace beaucoup plus collaboratif. La plupart des émissions ont une salle d’écrivains, donc c’est collaboratif. De nombreux spectacles ont des réalisateurs différents, donc c’est super collaboratif. Avec les épisodes, vous avez différents producteurs sur le plateau, donc vous collaborez beaucoup en termes de présentation d’idées. Avec les films, tout dépend de vous. Vous ne vous adressez à aucune autre personne pour obtenir un avis. Tu n’es pas. C’est vous et c’est si difficile parce que si vous faites une émission de télévision, vous faites plusieurs épisodes. Donc, si vous ne comprenez pas bien l’épisode deux, vous avez toujours l’épisode quatre. Vous pouvez comprendre comment éclairer l’ensemble différemment. L’acteur peut trouver un peu plus le personnage. Vous avez juste plus de marge d’erreur. Dans les films, vous n’avez pas de place ni de marge d’erreur. Si vous allez être dans un restaurant pendant quatre heures, vous devez bien faire les choses parce que vous ne revenez pas. J’ai cet acteur depuis 10 jours.

C’est tout et je le perds complètement. Je pousse un rocher vers le haut de cette colline, alors aidez-moi à le pousser vers le haut de la colline ou frayez-vous un chemin. C’est juste devenu mon attitude et pas de manière négative envers les gens, mais j’essaie juste d’aller à la ligne d’arrivée. Je ne m’inquiète pas pour demain car il n’y a pas de demain. Cela m’a aussi fait devenir plus un preneur de risques en termes de choix d’appareil photo, en termes de choix de performances. Je ne vais pas tourner la couverture à ce sujet. Dans une émission de télévision, vous essayez de filmer beaucoup de reportages pour diverses raisons. Au cinéma, c’est une œuvre d’art singulière. Une émission de télévision doit se concentrer sur ce qui l’a précédé et sur ce qui va suivre et un film ne s’en soucie pas. Avec un film, cela va exister comme sa propre œuvre d’art et rien n’aura d’importance avant ou après. Tout ce qui compte, ce sont les deux heures et c’est devenu mon objectif. Je ne m’inquiétais de rien d’autre.

Qu’espérez-vous que les gens en retireront?

Prentice Penny: Ce que j’espère que les gens en retireront, c’est que nous vivons actuellement dans une période si folle en ce moment. Nous sommes littéralement coincés avec nos familles. C’est une métaphore de ce film parce que ces gars-là sont père et fils, et ils sont coincés ensemble. Ils seront toujours père et fils et ils devront donc trouver des moyens de le comprendre. À une époque où les familles passent beaucoup de temps ensemble, elles passent probablement plus de temps qu’elles n’en ont jamais passées ensemble et elles doivent aussi le comprendre. Vous devez comprendre comment nous allons vivre cette période en ce moment pour le comprendre. C’est ce que j’espère que les gens retireront de ce film.

