Exclusif: Jacobs choisit «Quand les lampadaires s’allument» de Quibi – Blackfilm

Jouant actuellement sur Quibi comme l’un de leurs «Films en chapitres» est «Quand les lampadaires s’allument» avec Choisi Jacobs, Sophie Thatcher et Queen Latifah

Des créateurs Eddie O’Keefe et Chris Hutton, When the Street Lights Go On se déroule dans une ville de banlieue secouée par le meurtre d’une jeune fille. La sœur et les amis de la victime luttent pour retrouver un sentiment de normalité pendant que l’enquête sur le meurtre plane sur eux. Latifah joue Det. Grasso, qui enquête sur l’affaire.

La distribution régulière comprend également Choisi Jacobs (Il), Sophie Thatcher (Chicago Med), Sam Strike (Nightflyers), Ben Ahlers (Le Village) et Julia Sarah Stone (Conséquences). Mark Duplass (Apple’s Morning Show), Tony Hale (Veep), Kristine Froseth (The Society, Looking for Alaska) et Nnamdi Asomugha se reproduira, Asomugha jouant la version adulte du personnage de Jacobs.

Pour Jacobs, qui est surtout connu pour son rôle récurrent de Will Grover dans la série télévisée CBS Hawaii Five-0 et son rôle de Mike Hanlon dans l’adaptation cinématographique 2017 du roman de Stephen King Il, et son suivi Il Chapitre Deux, la série Quibi représente son premier rôle principal.

Blackfilm.com a récemment parlé exclusivement avec Jacobs alors qu’il parlait de son rôle dans la série, de ses relations avec les personnages et de son travail avec les acteurs.

Comment est né ce projet de série?

Chosen Jacobs: Cela vient de la façon dont je passe les auditions. Mon équipe m’avait parlé du projet et qu’il sortait sur cette toute nouvelle plateforme innovante appelée Quibi. Ils étaient très excités par le projet. Quand j’ai lu le script, j’ai pensé que c’était phénoménal. J’étais excité à l’idée de passer une audition pour cela et j’ai probablement auditionné environ trois ou quatre fois et j’ai reçu l’appel que j’ai reçu le rôle de Charlie et j’étais très excité.

Comment décririez-vous Charlie?

Jacobs choisi: Je décrirais Charlie comme un type fort et silencieux, mais je pense que son personnage évolue tout au long de la série, et je pense que c’est ce qui va attirer les gens vers le personnage de Charlie Chambers, car il est très observateur. Mais il est le dernier à dire quelque chose. À mesure qu’il grandit au fil des expériences, sa confiance grandit.

Comment diriez-vous que vous vous reliez à Charlie?

Jacobs choisi: Je suis aussi une personne assez observatrice. Je sens que les nuances de mes amis sont des situations différentes et j’essaie juste de voir ce qui fait vibrer quelque chose. C’était la principale chose que je ressentais avec Charlie. J’espère penser que je suis un bon ami. Charlie est un ami incroyable pour tous ceux avec qui il est impliqué, donc j’ai l’impression que ce sont deux choses principales qui me connectent à Charlie et ce sont ces choses qui m’ont aidé à construire le personnage à partir de zéro.

Il s’agit d’une série d’ensemble, comment cela a-t-il fonctionné avec le casting?

Jacobs choisi: Phénoménal. Nous avons tous pu travailler ensemble d’une manière ou d’une autre, au moins pour mon personnage. J’ai eu une scène avec pratiquement tout le monde. Mais ce fut une expérience incroyable. Nous étions à Vancouver et nous étions tous principalement dans le même hôtel. Nous sortions pour dîner après les tournages et nous avions beaucoup de longues nuits. Je pense que nous sommes très liés entre amis. Cela nous a aidés lorsque nous sommes allés sur le plateau parce que nous étions très à l’aise pour déchaîner et expérimenter de nouvelles choses sans crainte de rejet ou de quelque chose comme ça, parce que nous nous connaissions.

Vous avez fait des films. Vous avez terminé une série télévisée. Vous êtes apparu dans des épisodes, mais vous tourniez tout cela différemment, car vous filmez chaque chapitre pendant sept ou huit minutes, par opposition à un épisode complet d’une heure ou un film.

Jacobs choisi: La principale différence pour moi est que c’est la première fois que je dirige un spectacle. Le montant sur lequel j’étais sur le plateau était considérablement plus élevé. Mais à part cela, je dirais que la seule différence était d’être une série que nous avons tournée comme si c’était une fonctionnalité et le sens de la mise au point et de la durée. Bien sûr, nous l’avons tourné principalement par ordre chronologique épisode par épisode. Parce que ce sont des épisodes courts, nous avons pu garder le focus et avec un épisode d’une heure, il est parfois difficile de rester concentré sur ce qui se passe ensuite et pourquoi faites-vous ce choix pour l’inverse. Nous tournons cela dans quelques mois. Je sentais que je pouvais vraiment grandir avec Charlie, de la même manière que je le ferais dans un long métrage.

A-t-il déjà été difficile de savoir que vous jouez un rôle principal?

Jacobs choisi: Chaque fois que vous vous souciez de quelque chose, il y aura toujours une peur juste parce que vous l’aimez. Mon objectif principal en tant qu’acteur n’est pas seulement d’être bon, mais simplement de grandir. Je comprends que c’est un marathon, pas un sprint. La meilleure chose que je pouvais faire était de me préparer à assumer ce rôle pour voir si c’était quelque chose que je voulais faire. En tant qu’acteur, je veux grandir et faire des personnages plus entreprenants et intéressants. C’est l’un de ceux dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. J’étais nerveux dans une certaine mesure, mais alors que nous commencions, j’ai beaucoup appris sur moi-même. Je me suis étiré et je suis très content de la façon dont il est sorti.

Comme il existe de nombreuses options sur la télévision, les câbles, les plates-formes de streaming et maintenant Quibi, quelle est une bonne raison pour que les gens commencent à regarder ça?

Jacobs choisi: Quibi a sa propre niche, car elle prend le contenu de qualité cinématographique et le met en petites bouchées de consommables. Je peux obtenir un épisode complet en peu de temps sans avoir à y consacrer tout ce temps du début à la fin. C’est très cool parce que nous sommes tellement habitués à utiliser notre téléphone, en particulier cette génération. Être capable de prendre quelque chose que vous avez l’habitude de voir dans une salle de cinéma ou sur un écran Dolby et de le mettre sur votre iPhone ou votre Samsung, il vous donne la flexibilité et la vitesse pour réellement sauter entre le dîner, regarder des épisodes rapides et obtenir retour à tout ce que je dois faire. Il a sa propre poche et c’est pourquoi il peut réussir. J’adore aussi les émissions sur la plateforme autre que la mienne. J’en suis très content.

