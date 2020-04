Exclusif: Kierra «Kiki» Sheard parle de jouer sa mère, Karen Clark Sheard, dans «Les Clark Sisters: premières dames de l’Évangile» de toute une vie – Blackfilm

Avant-première le 11 avril, 20 h ET, on Lifetime est le tout premier biopic du légendaire groupe gospel Les Clark Sisters. Produit par Mary J. Blige, Reine Latifah et Missy Elliott, Les Clark Sisters: premières dames de l’Évangile est écrit par un nouveau venu Camille Tucker et réalisé par Christine Swanson, un natif de Detroit qui a également dirigé L’amour sous une nouvelle direction: l’histoire de Miki Howard. L’histoire montre les débuts modestes du groupe de gospel pionnier The Clark Sisters de Detroit qui ont vendu des millions de disques de près de 20 albums, devenant le groupe de gospel féminin le plus vendu de tous les temps. Le groupe, plus connu pour ses tubes comme «You Been the Sunshine» et «Is My Living In Vain», s’est le plus mémorablement réuni lors du service commémoratif d’Aretha Franklin en août 2018.

Avec Aunjanue Ellis (Quand ils nous voient) en tant que matriarche de la famille Clark et architecte musical, Dr. Mattie Moss Clark, Raven Goodwin (Être Mary Jane) comme Denise “Niecy ”Clark Bradford, qui a quitté le groupe, chanteur Shalea Frazier comme Dorinda Clark-Cole, chanteur Christina Bell du groupe nominé aux Stellar Awards Zie’l as Twinkie Clark-Terrell, Angela Birchett comme Jacky Cullum (Clark) Chisholm et auteur-compositeur / chanteur et actrice lauréat d’un Grammy Award Kierra «Kiki» Sheard (Kid du prédicateur) comme sa mère, Karen Clark Sheard, le film explore les humbles débuts dans la stricte Église de Dieu en Christ et les épreuves et les tribulations du groupe qui a commencé comme cinq sœurs sous la poupe, mais la tutelle aimante et les conseils de leur mère.

Blackfilm.com s’est entretenu avec Kierra «Kiki» Sheard, une auteure-compositrice-interprète à succès à part entière dont le dernier album KIERRA, qui sortira ce mois-ci, a déjà produit le single à succès “It Keeps Happening”, dans la foulée du tube de l’an dernier “Don’t Don’t Judge Me”, avec Missy Elliott, l’un des producteurs du film. Sheard, une actrice, a également joué Lithia dans le film de 2010Preacher’s Kid avec LeToya Luckett, Clifton Powell, Essence Atkinset chanteur Réservoir. La chanteuse / actrice a parlé de jouer sa mère, la grandeur de sa grand-mère, l’héritage des Clark Sisters et plus encore.

Comment en êtes-vous venue à jouer votre mère?

Kierra «Kiki» Sheard: Mon manager voulait faire cette histoire depuis un certain temps. Holly Carter, elle est productrice exécutive. Mais j’ai dû passer une audition. Ils ne m’ont rien donné. J’ai dû voler à LA pour auditionner. À l’origine, j’ai auditionné pour deux rôles, ma tante Niecy et j’ai auditionné pour ma mère et la réalisatrice, Christine Swanson, m’a mis en relation avec mon entraîneur par intérim, Justin Harris, et c’est ainsi que tout s’est passé.

Avez-vous eu du mal à la jouer?

Kierra «Kiki» Sheard: C’était. C’était vraiment difficile. J’ai déjà joué quelques rôles, mais en particulier, je devais dire plus parce que je le prenais à cœur et ce n’était pas seulement une chose publique pour moi. Donc, oui, c’est certainement parce que ma mère est aussi un peu plus douce que moi. Et je suis un peu plus sociable, donc j’ai dû faire correspondre ça, mais c’était une super expérience. Et puis, bien sûr, le chant, elle est un monstre vocalement. C’est une vraie soprano et je ne suis pas une vraie soprano. Donc, même devoir chanter sa partie était assez difficile, mais j’ai adoré le défi. J’étais à terre pour la cause et prêt à partir.

Y avait-il des choses dans l’histoire qui vous ont été difficiles, juste en voyant globalement l’héritage de votre famille?

Kierra «Kiki» Sheard: Oui, voir les défis auxquels ma grand-mère a dû faire face des deux côtés dans un mariage, ainsi que l’opposition de l’église, puis voir comment elle a dû mettre l’équilibre dans une maison avec nos filles. C’était un défi pour moi. Devoir voir ce que ma tante, Twinkie, a traversé ce qu’elle avait vécu [spoiler] en ce qui concerne la vente de son catalogue pour une Cadillac. c’était vraiment grand, et, bien sûr, avoir des acteurs aussi incroyables m’a rendu encore plus réel. Mais, bien que ce soit l’histoire de ma famille, c’était vraiment différent pour moi car, en tant qu’enfant de la famille, il y a évidemment des choses qu’ils ne nous disent pas avant que nous vieillissions. Donc, par surprise, j’étais, vous savez, en train de regarder une partie de l’histoire, vous savez, pendant que nous étions sur le plateau, donc c’était définitivement différent pour moi, et ce sont des choses dont je me souviens qui se sont démarquées et, bien sûr, voir ma grand-mère et ses problèmes de santé.

Saviez-vous combien de lutte et de sacrifices, pas seulement son amour qu’elle a versé à votre maman et à vos tantes, et à quel point elle était accomplie à part entière?

Kierra «Kiki» Sheard: J’ai entendu toutes les histoires sur la façon dont elle était une adepte de l’excellence en matière d’organisation de la musique et de rapprochement des voix. Je ne le savais pas tellement que j’avais grandi au lycée et j’apprenais qu’elle était responsable de la mise en pratique des harmonies en trois parties et des trucs comme ça. Je ne le savais pas comme ça. Et une fois que j’ai commencé à aller à l’école et à apprendre à son sujet, en particulier dans la communauté urbaine, je me dis: «D’accord, attendez une minute, c’est un peu plus profond que ce que je pensais. Et puis, bien sûr, comme je l’avais, vous savez, juste pour comprendre qui je faisais partie, d’où je viens, j’ai commencé à être de plus en plus informé. Mais même en voyant davantage son histoire en profondeur, je ne le savais pas avant d’avoir pu faire partie de ce film.

En vous préparant à jouer avec votre maman, avez-vous passé plus de temps avec elle?

Kierra «Kiki» Sheard: En fait, je n’ai pas eu l’occasion de passer plus de temps avec elle, mais j’ai fait beaucoup [more] appel. Mais la plupart de mon étude se rappelait organiquement comment ma mère réagit aux choses et, également, en regardant certaines des interviews qu’elle a faites avec les sœurs, je remarquerais qu’elle était un peu moins vocale quand il s’agissait de parler et elle a montré une certaine forme de timidité. Quand elle parlait avec nos sœurs, elle s’est un peu retirée en tant que jeune jusqu’à ce qu’elle entre dans la cinquantaine ou la quarantaine. Et j’ai remarqué que les sœurs vocales étaient plus que ma tante Jackie et ma tante Dorinda mais quand est venu le temps de la scène, j’ai remarqué qu’elles sortaient comme des lions, Auntie Twinkie et ma maman, alors j’ai pris cette note et j’ai gardé étudier seulement ses manières, parce que je ne voulais pas l’utiliser comme une feuille de triche, si cela a du sens. J’ai donc fait en sorte d’avoir à l’esprit ces choses que je savais sur elle, ma mère, puis sur YouTube.

De plus, lorsque vous êtes proche d’une personne, vous ne remarquez pas ces choses à son sujet?

Kierra «Kiki» Sheard: 100%. Absolument. Je suis d’accord. Je reçois maman alors je l’ai obligée à me gifler la tête quand j’étais hors service, elle me criait dessus, alors je remarquais à quel point elle était douce, j’étais comme, tiens bon maintenant, je n’ai pas cette partie de toi autant. Je suis d’accord avec vous à cent pour cent. J’ai remarqué que même si elle était avec sa famille, c’était un rôle différent qu’elle incarnait ou qui lui venait naturellement naturellement.

Comment avez-vous tissé des liens avec les autres actrices?

Kierra «Kiki» Sheard: Je me suis si bien lié avec eux. Je suis devenu proche de chacun d’eux, mais, en particulier, Angela [Birchett] et Christina [Bell], Je leur parle toujours. C’était Jacky et Twinkie. Et c’était vraiment spécial. Dans le film, cependant, je suis le plus proche de Dorinda car ils étaient plus âgés. Mais j’ai adoré chacun d’eux. Je veux dire, Raven [Goodwin] était une bête quand il s’agissait de jouer son rôle [as Niecy Clark]. Et puis Aunjanue Ellis, je l’ai juste regardée parce qu’elle est, juste, elle est un génie. J’avais l’impression que ma grand-mère était encore vivante. Mais, très souvent, je la regardais et je prenais toutes les notes pour la prochaine occasion qui se présenterait.

Oui, parce qu’avec Aunjanue Ellis, ce n’est même pas seulement la voix, les manières, c’est tellement d’autres choses subtiles qu’elle fait pour incarner votre grand-mère.

Kierra «Kiki» Sheard: Absolument. Elle a tué le rôle. Et ce qui m’a rendu si excitant et peut-être aussi émouvant, c’est quand les Clark Sisters sont arrivées sur le plateau, les vraies Clark Sisters, quand elles sont arrivées sur le plateau, elles ont vu Aunjanue et elle était habillée, et elles ont commencé à pleurer parce que c’était presque comme leur mère a été ressuscitée. Elle l’avait donc définitivement. Je veux dire, c’est Aunjanue Ellis. Je pense juste qu’elle est sous-estimée. Je pense juste qu’elle dépasse tellement mes attentes.

Maintenant, quel âge aviez-vous lorsque vous avez vraiment réalisé cet héritage? Parce que quand vous y grandissez, vous ne le pensez pas comme très spécial, j’imagine parce que vous y êtes. Mais quand avez-vous réalisé la taille des Clark Sisters et de votre grand-mère?

Kierra «Kiki» Sheard: Je m’en suis rendu compte quand j’ai commencé à remarquer que certaines de mes plus grandes inspirations dans différents genres de musique ont commencé à demander à être présentes lors d’événements ou à enregistrer avec elles. Des personnes comme Missy Elliott ou Mariah Carey ou Beyoncé, j’ai commencé à le remarquer alors. Cependant, parce que j’ai eu le don de chanter, j’ai toujours dit: “ Oh mon dieu, ces femmes sont folles parce qu’elles chantaient incroyablement ” et puis il y a eu des disques que je reviendrais par moi-même, et écouter, quand ils étaient plus jeunes, comme dans leur adolescence, et voir leurs capacités à cet âge et ça m’a gardé comme un moment wow, si cela a du sens. Je dirais que ce sont les moments où je l’ai remarqué.

Vous pouvez maintenant collaborer avec Missy Elliott, ou vous pouvez être dans un endroit où vous pouvez faire une chanson de Brandy, mais, l’une des choses que le film montre clairement, c’est que cela n’a pas été fait à l’époque. Les règles étaient tellement plus rigides. Avez-vous apprécié le genre de liberté dont vous disposez actuellement sur le plan artistique?

Kierra «Kiki» Sheard: Absolument. Cependant, je pense que ce qui les distingue, vous voyez dans le film où ma tante Twinkie s’est faufilée tout en écoutant Stevie Wonder et cela l’a inspirée. Je pense qu’il y a des avantages dans les deux mondes, si cela a du sens. Mais oui, pour répondre à votre question, je me demande parfois si notre niveau de créativité est parfois affaibli parce que nous n’avons pas à travailler aussi dur pour créer quelque chose de nouveau. Et je me sentais comme Auntie Twinkie, The Winans et tant d’autres artistes qui étaient à l’époque, la famille Hawkins, on pouvait dire qui était qui. Cela ne ressemblait pas à ce que nous étions tous dans le même bassin, si cela a du sens. Donc, je peux certainement dire que c’est une bénédiction, mais en écoutant les artistes de ce jour, cela me met au défi de m’assurer que je ne dilue pas [my] niveau de créativité, mais je cherche toujours l’excellence dans quelque chose de nouveau et de frais, et je m’assure que je ne sonne pas toujours de la même façon. Mais, en fait, en tant qu’artiste, oui, j’apprécie que nous puissions collaborer. Je n’enlève donc pas le poids qui vient de la force et de la clarté avec laquelle ils ont tracé la piste. Parce que sans eux, nous ne pourrions pas avoir ce genre de flexibilité. Donc absolument. Je lui en suis très reconnaissant. Parce que cela étend également notre portée parce que si vous voyez ce que je veux dire. Il emmène la musique gospel dans un ou plusieurs espaces différents. Alors, oui, je suis tellement reconnaissant pour ça.