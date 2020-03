Exclusif: KJ Smith de Sistas monte dans la célébrité – Blackfilm

La série de comédies dramatiques de Tyler Perry occupe actuellement la première place de classement mercredi soir sur le réseau câblé BET ainsi que la deuxième place de classement aux États-Unis. Sistas.

Avec KJ Smith, Obsidienne ébène, Mignon Von et Novi Brown dans une série écrite, dirigée et exécutive produite par Perry, Sistas suit un groupe de femmes noires célibataires de différents horizons qui se lient sur leur fil conducteur: pourquoi suis-je célibataire? Dans cette nouvelle série audacieuse, les téléspectateurs regardent ces femmes naviguer dans leur statut de «vie amoureuse compliquée», leur carrière et leur amitié à travers les hauts et les bas de la vie dans un monde moderne de médias sociaux et d’objectifs relationnels irréalistes. Le drame d’une heure emmène les téléspectateurs dans des montagnes russes d’émotions et de moments hilarants qui sont la quintessence des #squadgoals.

Pour Khaneshia «KJ» Smith, qui incarne l’avocat de haut niveau Andi Barnes, la native de Tallahassee, en Floride, a jusqu’à présent le meilleur rôle dans sa vie. Bien qu’il s’agisse de sa première série de rôles principaux, les gens l’ont déjà vue sur plusieurs séries jouant sur des plateformes de réseau, de câble et de streaming. Au cours des dernières années, elle a eu des rôles de vedette dans des émissions telles que Queen Sugar, Être Mary Jane, Saints & Sinners, Dynasty, NCIS: Los Angeles, Black-ish, Family Time, All Rise et L’entreprise familiale, où elle reviendra en tant que Sasha Duncan.

Elle est également apparue dans le dernier film de Tyler Perry comme Madea dans Funérailles de la famille Madea et a un rôle principal dans le film indépendant Affaire fatale aux côtés de Nia Long et Omar Epps qui joueront sur Netflix. 2020 verra également Smith apparaître dans la prochaine série télévisée Netflix Excellence noire créée par Kenya Barris, cette comédie familiale est le centre de la vie familiale de Barris. Chaque rôle qu’elle joue est différent de l’autre, tout comme ses apparences. Elle est le caméléon ultime en ce qui concerne son apparence et ses personnages.

Blackfilm.com a récemment rencontré Smith alors qu’elle parlait de son rôle dans Sistas, des rôles qu’elle joue et de ce qui la rend humble.

Comment vous sentez-vous d’être sur une émission à succès?

KJ Smith: Cela semble surréaliste. C’est incroyable. Comme si c’était un rêve devenu réalité. C’est ce que j’envisage pour moi. J’ai toujours voulu pouvoir communiquer avec les gens de cette façon. Et pour que les gens aient l’impression de se voir à la télévision et de raconter des histoires. C’est un rêve devenu réalité.

Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la série, ou s’ils ne l’ont pas rattrapé, pouvez-vous me dire de quoi parle la série et à qui vous jouez?

KJ Smith: L’émission concerne essentiellement un cercle d’amis qui vivent tous des choses différentes en même temps. Nous sommes tous célibataires dans la ville d’Atlanta, et nous essayons de comprendre comment naviguer et équilibrer la vie, l’amour, la carrière, la famille et l’amitié en même temps. Je joue le personnage d’Andi Barnes. Je l’ai réuni – argent, pouvoir et respect. J’ai un travail sûr. J’ai un boo, que j’aime et j’adore. Je suis dans un appartement en attique et je viens de recevoir une augmentation. Ma vie se passe bien en surface, jusqu’à ce que les choses empirent.

Avez-vous suivi les commentaires de l’émission sur les réseaux sociaux?

KJ Smith: 100% je suis très actif. C’est ma chose préférée à faire. J’aime écouter et regarder le spectacle sur la côte est et ouest avec mes fans. Je me retrouve en contact avec beaucoup de mes fans en ligne parce que je peux ressentir leur amour et leur soutien. Ce sentiment seul me rend extrêmement reconnaissant. De plus, je n’avais pas vu l’émission auparavant, donc c’est excitant pour moi de regarder l’émission avec eux. Oui, j’ai lu les scripts et fait la performance mais je ne sais pas ce qui se passe sur la planche à découper. Je ne sais pas quelles modifications sont apportées. Alors oui, je suis très actif. Les mercredis soirs, les gens demandent toujours: “que fais-tu?” “Je suis chez moi sur mon canapé à regarder aussi.” C’est un processus de trois ou quatre heures entre les heures de la côte. Pendant que je regarde, j’ai décidé de tendre la main aux personnes qui nous soutiennent et de tweeter et de les poster sur IG.

Quel rapport entretenez-vous avec Andi?

KJ Smith: Oh wow. Tout d’elle à l’exception de coucher avec un homme marié. Je pense que je suis une voix de la raison dans mon groupe d’amis. Je suis celui auquel les gens peuvent faire appel. Je suis fiable. Mes amis me demandent de l’aide. Je suis définitivement dans un super endroit, sur le plan professionnel, je suis un bourreau de travail et la prochaine étape de ma vie est de trouver l’amour et à quoi ça ressemble. Donc, je pense à moi parce que c’est l’endroit où se trouve Andy. Elle a tout sauf la composante amour.

Comment ça fonctionne avec le reste du casting et avec M. Perry?

KJ Smith: Travailler avec les filles est incroyable parce que nous sommes ce que nous disons que nous sommes. Nous nous entendons parce que nous sommes fidèles les uns aux autres et que nous aimons les différences et les similitudes les uns des autres. Nous présentons qui nous sommes réellement. C’est toujours bien quand vous travaillez avec des gens qui sont eux-mêmes 100% authentiques, alors vous pouvez aimer ce que vous savez. J’adore travailler avec les filles. C’est un vrai amour. Nous étions de vrais amis et Tyler est mon gars. C’est l’un de mes préférés sur cette planète à côté de ma mère. Il est tellement inspirant. Il est tellement encourageant et il change le monde. Pour moi, pouvoir travailler avec une légende vivante est un honneur.

Outre Sistas, revenez-vous à The Family Business saison 2?

KJ Smith: Je vais faire partie de la saison 2 de l’entreprise familiale de Carl Webber en tant que Sasha Duncan. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de reprendre mon rôle. Vous allez avoir beaucoup plus de Sasha cette année. Je suis vraiment excité par les niveaux et les couches que tout le monde va voir parce qu’elle n’est pas seulement un assassin meurtrier. Elle a de la profondeur et du cœur et vous pouvez également voir sa vie de famille. Vous pouvez voir son histoire avec sa famille. Il y aura des nouvelles passionnantes sur qui sont les membres de ma famille et comment nous interagissons, donc je suis ravi de partager cela aussi.

Alors, entre ces deux séries, qu’est-ce qui revient à dire oui au projet que vous prenez?

KJ Smith: Maintenant, ce doit être la disponibilité. J’ai eu la chance de terminer Sistas, j’ai pu réserver un film tout de suite parce que juste après le spectacle, mon équipe était du genre “Très bien, allons-y, on peut faire un film maintenant.” Ainsi, Fatal Affair sort cet été sur Netflix. Alors maintenant, la première chose concerne ma disponibilité. Suis-je même disponible pour le faire? C’est la première chose à laquelle je pense. Deuxièmement, est-ce un rôle que je voudrais jouer? Est-ce un personnage que je voudrais représenter? Est-ce quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant? J’ai eu la chance de jouer autant de personnages différents, d’amom fraîchement sortie de cure de désintoxication, essayant de renouer avec son fils, de secrétaire adjoint du commissaire de la ville d’Atlanta et maintenant avocat avec un groupe d’amis. Pour moi, c’est une question de disponibilité et est-ce quelque chose que je veux partager avec le monde? Est-ce un rôle que je veux apporter au monde?

Lorsque vous n’êtes pas à la télévision et que vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d’autre, comment restez-vous humble?

KJ Smith: Eh bien, à l’origine, il y avait juste des gens formidables autour de moi, des gens formidables qui ne sont pas compliqués par cette industrie autour de moi, ma mère, ma grand-mère, ma sœur et mes amis de chez moi. Maintenant, en plus de cela, c’est mon thérapeute. J’ai un thérapeute. Je vais à la thérapie et ça aide beaucoup. Et mes fans. C’est vraiment incroyable pour moi; surtout maintenant que nous avons la possibilité de nous connecter avec les fans. Cela me garde humble. Il n’y a aucun moyen que vous ne puissiez pas être mis à la terre quand il y a un enfant de 14 ans dans votre boîte de réception et dit: Hé, j’ai des problèmes à l’école. Ces filles me disent que je suis moche et je les crois. Ce genre de trucs me maintient tellement à la terre et me maintient connecté avec ma communauté. J’ai la plus belle année de ma vie jusqu’à présent. Et quand je suis capable de me connecter avec les gens qui ont soutenu cette grande année, et que je vois ce qu’ils vivent, je ne suis pas si loin de ça. Je me souviens de cette époque. Je me souviens d’avoir traversé ces choses et j’ai la capacité de rester à la terre pour rester en contact. Je garde l’oreille dans les rues. Je ne veux jamais perdre de vue ma communauté et en particulier les petites filles noires là-bas.

Avez-vous des projets extérieurs en plus des films avec lesquels vous êtes actuellement impliqué?

KJ Smith: Oui, je suis ambassadeur de la paralysie cérébrale unie, condition que mon père avait avant son décès. J’ai pensé qu’il était vraiment important pour moi de donner vie à sa vision. Il avait un organisme de bienfaisance qu’il fera chaque année au mois de mai. Il s’appelait le Roll-a-Thon de la paralysie cérébrale. Je porte ce flambeau et je fais prendre conscience et diversité. Vous serez surpris du nombre de Noirs qui ne savent même pas ce qu’est la paralysie cérébrale. Ce n’est tout simplement pas l’une des conditions les plus «glorifiées» dans notre pays ou dans le monde. Donc, pour moi, il est vraiment important de faire entendre la voix de l’inclusion et de la diversité du point de vue de la femme et du point de vue des Afro-Américains à la charité et au monde. Je disais à mes amis qu’en grandissant, j’étais très défensive. J’étais très en colère en grandissant parce que j’allais dans un centre commercial, par exemple, avec mon père, et les gens le regardaient comme s’il n’était pas un être humain. C’est quelque chose que j’ai récemment découvert en thérapie.

Chaque fois que quelqu’un vous voit sur Instagram ou lors d’événements, vous ne regardez jamais le même. Est-ce votre décision ou votre styliste?

KJ Smith: C’est juste moi en tant que personne. Je n’aime pas être confiné ou enfermé. Je suis très polyvalent dans qui je suis. Je suis une personne à plusieurs niveaux; qui change mes vêtements, mes cheveux et tout le reste pour refléter cela, selon l’humeur dans laquelle je suis. J’adore montrer différentes facettes de ma personnalité.

Combien d’épisodes de Sistas sont encore diffusés?

KJ Smith: Il nous reste cinq épisodes.

Cela représente plus de 20 épisodes en une saison, ce qui est rare de nos jours pour une série dramatique non procédurale.

KJ Smith: Oui. La plupart des séries font huit, peut-être 10 épisodes, même en streaming. Je me sens incroyablement béni que tout le monde ait pu suivre notre voyage pendant si longtemps et ait le temps de monter à bord avant que tout ne soit terminé.

Quelle est la bonne raison pour laquelle les gens regardent Sistas?

KJ Smith: J’ai l’impression que nous avons créé la recette parfaite entre la comédie et le drame. Nous couvrons des sujets qui sont des frontières pertinentes et urgentes dans la société actuelle. Médias sociaux, homosexualité et conversation transgenre, infidélité, amour, choix de carrière et racisme. Après chaque spectacle, nous voulons fournir un élément de discussion, que vous pouvez revisiter avec votre famille, vos amis, vos collègues et vos amoureux.