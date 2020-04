Exclusif: la réalisatrice Gina Prince-Bythewood réfléchit à l’amour et au basket 20 ans plus tard – Blackfilm

Aujourd’hui (21 avril) marque le 20e anniversaire de Gina Prince-Bythewood premier long métrage de réalisateur, le classique romantique “Amour et basket-ball.”

Ayant travaillé comme écrivain sur de nombreuses séries telles que Un monde différent, centre-sud et Félicité, ce fut sa grande transition vers le monde du cinéma. Produit par Spike Lee et ses 40 acres et une bannière de mulet, Prince-Bythewood était confiant dans son histoire et avec un casting qui mettait en vedette de nouveaux arrivants et des vétérans.

Centré sur deux amis d’enfance qui aiment et jouent au basket ensemble à travers de nombreux défis de la vie de l’enfance à l’âge adulte, le film a joué Sanaa Lathan et Omar Epps dans des rôles principaux soutenus par Alfre Woodard, Dennis Haysbert, Kyla Pratt, Debbie Morgan, Harry J. Lennix, Gabrielle Union, Boris Kodjoe, Regina Hall, Monica Calhoun et Tyra Banks.

Alors que le film a rapporté environ 27 millions de dollars au box-office, il a trouvé un deuxième public une fois qu’il a frappé la vidéo domestique et la plupart des gens l’ont vu sur VHS. Au fil des ans, de plus en plus de gens ont vu le film et chaque personne l’a tellement aimé que le film est constamment nommé parmi les meilleurs films romantiques chaque fois que quelqu’un fait une liste.

Prince-Bythewood a depuis réalisé d’autres films tels que Actes disparus, la vie secrète des abeilles, au-delà des lumières et le prochain La vieille garde pour Netflix.

Blackfilm.com s’est entretenu exclusivement avec Prince-Bythewood alors qu’elle revient sur le film qui a relancé sa carrière.

Avant le film, vous étiez déjà dans l’entreprise, écrivant pour de nombreuses émissions de télévision. Étiez-vous prêt à réaliser? Comment est-ce arrivé?

Gina Prince-Bythewood: Quand je suis sortie de l’école de cinéma, j’ai supposé à tort que des scripts allaient être lancés sur moi. Il est devenu très clair, très rapidement, que cela n’allait pas se produire. J’ai eu la chance de décrocher un emploi d’écrivain pour A Different World et de rester à la télévision pendant cinq ans, mais pendant tout ce temps, j’ai su que je voulais réaliser. Je savais que je voulais écrire un script et m’attacher à diriger. J’avais l’impression que c’était la seule façon dont j’allais avoir l’opportunité et je pensais pouvoir écrire en même temps que d’écrire pour la télévision, mais c’était tout simplement impossible. J’ai donc finalement dit que je devais m’engager dans ce sens et j’ai dit: «Permettez-moi de prendre un an et de décrire dans ma tête et de voir ce qui se passe et de voir si je peux le faire fonctionner dans un an.» Cette année s’est transformée en un an et demi d’écriture, puis elle est sortie avec elle et a obtenu des grillons.

Chaque studio a refusé. J’étais complètement coincé. En fait, je viens de perdre un an et demi de ma vie et je ne savais pas quoi faire parce que le projet était essentiellement mort. Puis, par miracle, deux personnes pendant deux jours consécutifs ont mentionné le script aux chefs de Sundance et ils l’ont donc lu, m’ont appelé et m’ont offert une place et cela a vraiment changé la donne. Ils ont fait une lecture dans le cadre du programme et l’ont castée, puis ils ont invité des producteurs et des gens de studio. C’est là que la société de Spike Lee l’a vu et a dit qu’ils voulaient en faire partie et l’avaient devant Mike DeLuca. Ce fut la plus grande réunion que j’aie jamais eue. La première chose qu’il m’a dit était: «C’est la meilleure histoire d’amour que j’ai jamais lue. Je veux faire ça »En me laissant, un premier temporisateur, avoir plus d’argent que je n’en avais demandé pour le diriger, je ne m’en remettrai jamais. Je suis éternellement reconnaissant. Ce fut une journée magique.

Avec le recul, pensez-vous que vous étiez rejetée parce que vous étiez une femme? À ce moment-là, elles n’étaient pas autant de réalisatrices dans le jeu. Si un gars avait envoyé ce script, aurait-il été différent?

Gina Prince-Bythewood: Non, car c’était une histoire d’amour avec des personnages noirs. C’est difficile à faire maintenant. Il y a 20 ans, personne ne vérifiait cela. Je pense que c’était vraiment mon choix qui faisait l’objet d’une discrimination plus que moi personnellement.

Ils ont adoré le script. Y avait-il un moment où ils voulaient que quelqu’un d’autre dirige plutôt que vous parce que vous êtes un premier temporisateur?

Gina Prince-Bythewood: Il n’est jamais venu une seule fois, ce qui était beau. J’ai tendance à penser qu’il y a peut-être eu une partie de cela où Mike pensait que si Gina commençait totalement à foirer ça, Spike pourrait plonger et terminer. Mais heureusement, il n’a jamais eu à faire ça. Mais cela lui a peut-être donné un peu plus de réconfort. en le donnant à un premier temporisateur, mais la seule chose que j’ai réalisée à part mon court métrage et un spécial vacances scolaires. Donc, je ne pense pas que cela faisait que quelqu’un frappe à ma porte. Mais je pense que le soutien de Spike Lee a été bénéfique.

Pouvez-vous parler de rassembler les acteurs, la plupart de ceux qui travaillent encore aujourd’hui?

Gina Prince-Bythewood: Dans la pièce, j’ai dit à Mike DeLuca que je voulais lancer un inconnu pour Monica. Et il a dit: “Je vous laisse faire ça si vous lancez Omar Epps.” La grande chose était qu’Omar était absolument mon premier choix. Alors je suis allé vers lui, et c’était un coup de téléphone, une conversation et il est monté à bord. C’était vraiment excitant. Cela m’a donné l’occasion de chercher un inconnu pour Monica. Attacher Alfre Woodard était un autre énorme pour moi. C’était Alfre Woodard. Elle a donné au film une très bonne gravité et a aidé à faire en sorte que des gens comme Dennis Haysbert se sentent à bord.

Avec le jeune casting, j’adore le casting et je passe mon instinct et Gabrielle (Union) a auditionné pour Monica et elle n’était pas tout à fait correcte pour Monica, mais je savais qu’elle était spéciale et que je la voulais dans le film. Avec Regina Hal, je l’avais vue dans The Best Man. Je plaisante avec elle, mais c’est vrai. Je pensais que Malcolm avait trouvé une strip-teaseuse qui pouvait jouer. J’ai découvert qu’elle était en fait une actrice. Je pensais qu’elle était spéciale. Alors tu sais, Boris et même les enfants, Kyla Pratt, ont été une star pour moi. Donc c’était vraiment amusant de réunir ce groupe et Debbie Morgan, dont je suis fan depuis si longtemps, et de voir que tout le monde travaille encore aujourd’hui est une belle chose.

Outre l’histoire d’amour, il y a une intrigue secondaire de basket-ball. A cette époque, la WNBA venait de décoller. Ont-ils coopéré avec vous?

Gina Prince-Bythewood: Quand j’écrivais le script, et même quand je l’ai vendu à la WNBA, il n’existait pas. C’était donc assez incroyable de commencer et d’avoir l’opportunité de faire enfin le film et cela m’a donné la fin parfaite. Je suppose que tout se passe pour une raison et j’avais besoin de ce temps pour que la WNBA se produise. Ils étaient géniaux. Nous avons tourné un match qui était la composition réelle et ils nous ont juste permis de mettre Sanaa dans leur composition réelle et ont annoncé son nom en tant que Monica Wright. La foule ne savait pas mieux. Nous l’acclamons comme si elle était Lisa Leslie. Le fait qu’ils l’ouvrent si grand pour nous. Je pense que cela était en partie dû au fait que c’était une jeune ligue et ils essayaient également de se faire un nom. Donc, une exposition qu’ils pourraient obtenir est tout à fait positive. C’était donc un très bon mariage.

Avez-vous participé à la bande originale?

Gina Prince-Bythewood: Je connaissais beaucoup de chansons, et c’était littéralement parce que je le faisais. C’était vraiment amusant de revenir en arrière et de rentrer dans ma boîte de mixtapes que j’avais au collège, les cassettes et d’écouter ce que nous écoutons et d’entendre Guy, Keith Sweat et Bobby Brown et sachant que je voulais mettre une partie de mes chansons préférées dans le film. Puis l’expansion et obtenir Maxwell pour eux. Les trames sonores étaient la chose. Les meilleures bandes sonores sont celles que lorsque vous entendez le film, vous passez par la bande sonore et vous écoutez la bande sonore, et vous pouvez regarder le film à nouveau. C’est tellement fort et ça évoque ces émotions. C’était mon objectif, créer une bande originale dope qui pourrait permettre aux gens de revoir le film, et nous avons été très chanceux que New Line et Mike DeLuca aient également compris l’importance des bandes sonores et nous aient vraiment laissé aller après et mettre toutes ces superbes artistes sur.

Comment vous sentez-vous en sachant que 20 ans plus tard, le film est toujours regardé, aimé et considéré comme l’un des meilleurs films romantiques de tous les temps?

Gina Prince-Bythewood: Le fait que nous en parlions 20 ans plus tard est tellement étonnant et humiliant et qu’en tant qu’artiste, vous espérez juste que votre travail résonne et que vous allez avoir une certaine longévité et vous ne savez jamais ce qui va frapper. Je suis époustouflé, surtout compte tenu de la difficulté de faire ce film. Quand il est sorti, vous savez, je voulais faire le montant que The Best Man a fait, mais il a toujours bien fonctionné, compte tenu de ce que c’était, mais ce n’est pas avant qu’il n’atteigne VHS. Cela a explosé sur ce deuxième vice, et c’était vraiment excitant. Et que Dieu bénisse BET, qui le joue littéralement une fois par semaine pendant 20 ans. Je pense que la chose la plus excitante pour moi est le nombre de personnes qui l’ont regardé ou aimé au lycée ou au collège et qui l’ont partagé avec leurs enfants maintenant. C’est incroyable pour moi.

Qu’est-ce que le film a fait pour toi? Avez-vous reçu des offres ou des scripts?

Gina Prince-Bythewood: Donc, juste après Love and Basketball, j’ai eu Disappearing Acts et c’était super parce que Disappearing Acts était mon livre préféré. J’ai essayé de le poursuivre avant l’amour et le basket-ball et je n’ai obtenu aucune traction. Je n’ai même pas pu avoir de réunion. Mais il était toujours disponible. Et après l’amour et le basket, c’était facile. C’était donc excitant et le fait que j’ai pu retravailler le Sanaa. Ça a certainement ralenti et vous regardez et c’est huit ans plus tard jusqu’à ce que je fasse mon prochain film en studio. J’ai développé deux choses différentes qui ne se sont pas produites entre-temps et chacune d’entre elles prend quelques années. Vous regardez bien et vous vous demandez ce qui s’est passé, mais je n’ai pas été inondé de choses que j’étais. J’ai eu quelques choses à venir. Mais pour moi, je dois être absolument passionné par quelque chose à prendre si je veux tout y mettre, donc je suis très difficile et je n’étais pas excité par les choses, sauf que ces deux choses étaient en développement.

Maintenant je vais bien, on me propose des trucs tout le temps. Mais chaque film que j’ai obtenu pour des gens ou à qui j’ai demandé de faire quelque chose, c’est incroyable que je dirais que 99% du temps où ils font référence à l’amour et au basket-ball est l’une des raisons pour lesquelles ils sont intéressés à ce que je fasse quelque chose. Donc, le fait que ma première ait affecté ma carrière de cette façon est une belle chose et pourquoi je dis toujours aux jeunes cinéastes, la première chose que vous sortez devrait parler de qui vous êtes en tant qu’artiste, car cela peut absolument donner le ton pour votre carrière dans cette industrie et Love and Basketball a certainement.

Vous avez Old Guard à venir pour Netflix. Le film reflètera-t-il l’histoire ou les caractéristiques de la bande dessinée?

Gina Prince-Bythewood: Oh putain, oui. J’adore la bande dessinée The Old Guard. Greg Greco, l’écrivain. C’est un mec spécial. Les personnages féminins qu’il crée sont juste différents et il a écrit le scénario. Lorsque vous faites une adaptation, je pense qu’il est important de rester fidèle au matériel source, car c’est ce qui passionne les gens. Donc, si vous aimez les bandes dessinées, vous allez adorer le film.

Est-ce un drame d’action ou juste un drame?

Gina Prince-Bythewood: Drame d’action. C’est un gros problème. Il y a de l’action dopante. Mais ce que j’aime c’est le genre. Il a tellement de profondeur. Les personnages sont si profonds et intéressants. L’histoire est quelque chose qui ne cesse de vous surprendre et j’aime pouvoir apporter ce niveau de profondeur et de narration au genre d’action.

C’est nouveau pour toi? Ce type de cinéma?

Gina Prince-Bythewood: Oui. Dans ma tête, j’avais une trajectoire que je voulais pour ma carrière. Je pensais que ça allait être Silver et Black d’où je me poussais, mais Old Guard s’est avéré être ça. Je voulais être dans l’espace d’action. J’adore les films d’action. Je voulais faire un de ces films à gros budget. Je voulais apporter mon esthétique au genre, et j’ai pu faire tout cela et je suis très excité à ce sujet. Ce n’est un secret pour personne que peu de femmes en ont l’occasion, puis une femme noire en a profité. Vous pouvez compter sur un doigt. Je suis reconnaissant et excité, j’ai eu l’opportunité et fier du film et j’espère que cela permettra également aux autres d’avoir cette opportunité maintenant.

