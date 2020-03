Exclusif: la réalisatrice Melina Matsoukas pourparlers avec Queen & Slim Digital et Blu-ray – Blackfilm

Déjà disponible en numérique (2/18) et maintenant en 4K, Blu-ray et DVD est le drame romantique “Queen & Slim” dirigé par Melina Matsoukas à partir d’un script écrit par le lauréat d’un Emmy Award Lena Waithe. Publié par Universal Pictures, le film met en vedette le nominé aux Oscars Daniel Kaluuya (Sortez) et Jodie Turner-Smith.

Lors d’un premier rendez-vous inoubliable dans l’Ohio, un homme noir (Daniel Kaluuya de Get Out) et une femme noire (Jodie Turner-Smith, dans son premier rôle de long métrage), sont arrêtés pour une infraction mineure à la circulation. La situation dégénère, avec des résultats soudains et tragiques, lorsque l’homme tue le policier en état de légitime défense. Terrifiés et craignant pour leur vie, l’homme, un employé du commerce de détail, et la femme, un avocat de la défense pénale, sont contraints de fuir. Mais l’incident est capturé sur vidéo et devient viral, et le couple devient involontairement un symbole de traumatisme, de terreur, de chagrin et de douleur pour les gens à travers le pays.

Pour Matsoukas, elle et Waithe ont une combinaison gagnante lorsqu’ils travaillent ensemble. Elle a réalisé l’épisode “Thanksgiving” de “Master of None”, dont Waithe a écrit le script et remporté un Emmy pour l’épisode. Son travail précédent comprend également la réalisation d’épisodes d’Issa Rae’s Insecure et plusieurs vidéoclips incluant Beyonce et Rihanna.

Blackfilm.com a rencontré Matsoukas pour parler de la sortie à domicile du film et de ce qu’elle a appris au cours de son premier long métrage.

Qu’attendons-nous de voir qui n’était pas sur grand écran? Obtenons-nous des scènes supprimées?

Melina Matsoukas: Vous obtenez de superbes ajouts. Vous obtenez moi et Lena vous donnant un aperçu plus approfondi de Queen & Slim. Nous avons fait un commentaire incroyable qui met vraiment en évidence le sang, la sueur et les larmes que nous avons mis dans la réalisation du film et aussi notre relation de collaboration. C’est aussi très amusant parce qu’ensemble, nous divertissons. Vous obtenez le commentaire sur la façon dont le film s’est concrétisé. Et nos batailles et notre amour et notre vision. Il y a aussi quelques autres morceaux que vous obtenez comme des séquences BTS, que nous appelons «En fuite avec Queen & Slim», où nous avons tous deux décrit le processus de tournage car nous étions sur place et certains des emplacements également. Vous obtenez également Lena lisant une partie du script dans l’une de ces autres vidéos, ce qui je pense est vraiment intéressant. Vous pouvez voir comment quelque chose passe de la page à l’écran et comment il est traduit. C’était donc vraiment intéressant aussi.

Y avait-il un défi sur la façon dont le film se terminerait ou en était-il toujours ainsi sans autres idées?

Melina Matsoukas: Le défi était que nous devions être honnêtes. Cela finissait toujours pareil. Il n’y a jamais eu de question à ce sujet, ni pour Léna ni pour moi. Nous voulions vraiment honorer ceux qui ont perdu la vie dans la brutalité policière et nous avions l’impression que nous nous rendrions nous-mêmes et le monde un mauvais service si nous avions choisi une fin différente. C’était destiné. J’aime vraiment créer de l’art qui parle d’authenticité et de réalité. Je crois profondément au pouvoir du cinéma de refléter l’époque et je le voulais. Honnêtement et vraiment. Et donc le seul défi était que Lena avait écrit la fin un peu différemment. Je voulais que ce soit un peu plus compliqué. Je suis donc toujours très douée pour lui donner mes problèmes, mais pas les solutions, mais elle sait très bien traduire mes besoins. Elle est revenue et a trouvé la fin qu’elle a faite. Je me souviens l’avoir lu et j’ai été tellement ému par la page, et je savais que c’était la bonne façon de procéder pour nous deux.

Ce film était la première fois pour Lena en tant que scénariste, et pour vous en tant que réalisateur faisant un film en studio. Qu’avez-vous appris au cours du processus?

Melina Matsoukas: Eh bien, heureusement, notre studio était le Makeready de Brad Weston. Nous avons donc été vraiment bénis car nous avons pu évoluer en tant que film indépendant avec une distribution d’un film de studio. Quand nous sommes sortis avec le scénario, Lena et moi produisons le film, et nous cherchions du financement, nous avions des demandes, et c’est que nous avons le contrôle total du film. Que nous étions en charge de toutes les notes ou changements qui pourraient arriver au script, mais que nous étions satisfaits de l’endroit où il se trouvait. Que nous avons également la coupe finale. Heureusement, nous avons vraiment pu contrôler le récit. C’est pourquoi cela semble si brut et non filtré parce qu’ils n’apportaient pas de changements à la narration de l’histoire. Cela témoigne de l’authenticité de ce film. Heureusement, nous avions le soutien de Makeready, qui a financé et produit notre film ainsi que le studio.

Ils ont un accord avec Universal et Donna Langley soutient incroyablement Lena et moi et voulait s’assurer que le film parlait vraiment à nos deux artistes. Je pense que oui. Ce que j’ai appris à la fin, c’est qu’en tant que réalisateur, vous devez également vendre votre film et ses aspects marketing. Il était donc très important pour moi que même notre marketing et la façon dont nous mettons l’art autour du film et des bandes-annonces, ils parlent tous de ce que le film était et de notre récit et aussi de qui je suis en tant qu’artiste, et ayant le contrôle de cela, auquel je ne m’attendais pas vraiment. Je ne savais pas qu’il y avait tellement d’histoires qui se vendaient aussi. C’était vraiment un processus d’apprentissage et j’ai trouvé beaucoup de joie dans cet aspect et cette créativité aussi et beaucoup de soutien. Je pense que c’était une lutte et que je voulais, je voulais vraiment contrôler le récit et j’ai pu le faire avec reconnaissance, avec le soutien du studio.

Une fois le film terminé et dans les salles de cinéma, avez-vous lu les réponses des critiques ou des réseaux sociaux?

Melina Matsoukas: Oui, j’en ai lu une partie. De toute évidence, nous avons reçu de nombreux éloges de la critique et nous avons reçu beaucoup de soutien de notre communauté. Je pense que les personnages ont profondément touché les gens et qu’ils se connectent avec eux. Donc, certaines personnes n’étaient pas d’accord avec notre fin ou certains personnages ou la représentation d’une partie de notre communauté. Mais j’apprécie et apprécie vraiment cette critique parce que je pense que le but de l’art est de déplacer et d’avoir un impact sur les gens et de créer ce dialogue exact. C’est ce que nous avons fait et je pense que c’est juste un véritable témoignage du succès du film, et cela a eu un tel effet sur les gens et ils ont été touchés par le travail, qu’ils soient d’accord ou non. Ils ont été profondément touchés. C’est vraiment le plus beau cadeau que je puisse demander en tant qu’artiste, c’est que mon travail soit efficace et percutant.

Avez-vous quelque chose de prévu ensuite?

Melina Matsoukas: Je ne sais pas. Je développe deux projets. Je développe une série télévisée basée sur un livre intitulé The Brief History of Seven Killings with Netflix. Cela a été mon projet passionné ces deux dernières années. Nous en sommes vraiment aux premières étapes de l’épisode pilote. Je travaille et développe également un script sur une incroyable légende africaine. Ce sont donc deux projets vraiment, vraiment, vraiment honnêtes et je veux m’assurer qu’ils ont l’attention, le développement et la concentration dont ils ont besoin. C’est sur cela que je me concentre maintenant, en leur accordant toute mon attention. Espérons que ces deux-là se concrétiseront l’année prochaine. Mais honnêtement, cela arrivera quand ils auront raison.

