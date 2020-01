EXCLUSIF: La Umbrella Academy de Netflix obtient & # 039; Making Of & # 039; Livre

La première saison de The Umbrella Academy Netflix s’est avéré un succès retentissant, alors qu’un nouveau public a vu la série Dark Horse Comic de Gerard Way et Gabriel Bá prendre vie sur le petit écran. Avec la production déjà en cours pour la saison deux, Dark Horse donne au public un aperçu plus approfondi de la première saison de l’émission, avec un livre en coulisses sur la fabrication de l’émission.

. peut annoncer en exclusivité que The Making of the Umbrella Academy approfondira le développement et la production de la série Netflix. La couverture rigide comportera des centaines d’images dans les coulisses, ainsi que des commentaires du showrunner et producteur exécutif Steve Blackman sur la façon dont la bande dessinée a été adaptée pour le service de streaming.

Le livre contiendra plus de 200 pages de contenu supplémentaire sur la réalisation du spectacle, ce qui rendra l’attente pour la deuxième saison un peu plus facile à supporter, avec une tonne de détails intéressants sur l’action derrière la caméra. Lisez la suite pour la description du livre directement de Dark Horse, ainsi que la couverture:

L’Umbrella Academy sur Netflix a atteint 45 millions de foyers dans les quatre premières semaines après sa sortie avec une deuxième saison prévue pour 2020. The Making of The Umbrella Academy est un volume relié aux couleurs vives qui expose l’esprit idiosyncrasique et le dynamisme dysfonctionnel de la famille des savants super-héroïques de Netflix. Que vous soyez un ancien de la bande dessinée ou un étudiant de première année de la série Netflix, ce fantastique tome est celui que vous ne voudrez pas manquer!

La première saison de The Umbrella Academy nous amène à nous demander ce qui nous attend pour la deuxième saison du drame de super-héros Netflix. Quels personnages pourraient apparaître dans la saison deux? Quels rebondissements choquants viendront ensuite pour la famille Hargreeves? Compte tenu de la fin de la première saison d’Umbrella Academy, les possibilités sont grandes ouvertes. Il y a beaucoup d’endroits où le spectacle peut aller ensuite, mais jusqu’à la sortie de la deuxième saison, The Making of the Umbrella Academy sera un bon moyen de revenir dans le spectacle jusqu’à ce qu’il recommence.

La création de l’Académie des parapluies de Dark Horse coûtera 39,99 $ et sera en vente le 7 juillet 2020, et est disponible en précommande à votre librairie ou à votre boutique de bandes dessinées locale.

L’Umbrella Academy met en vedette Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Mary J.Blige, Cameron Britton, John Magaro, Adam Godley, Colm Feore et Justin H. Min. Il a été adapté pour Netflix par Steve Blackman et Jeremy Slater. La série est produite par Borderline Entertainment, Dark Horse Entertainment et Universal Cable Production. La date de sortie de la deuxième saison de The Umbrella Academy n’a pas encore été annoncée.

