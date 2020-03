Exclusif: l’acteur primé Glynn Turman parle du film “Justine”, “Cooley High”, “Fargo” et Aretha Franklin Projects – Blackfilm

En cours de lecture sur Netflix via ARRAY Releasing pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes est le drame familial intime, JUSTINE, réalisé, écrit et avec Stephanie Turner.

JUSTINE co-stars acteur vétéran acclamé et vainqueur Emmy Glynn Turman (Reine Sugar, comment s’en tirer avec le meurtre) Darby Stanchfield (Scandale, Locke & Key), Josh Stamberg (L’Affaire) et Daisy Prescott comme “Justine”.

JUSTINE raconte la période turbulente de chagrin de Lisa Wade (Turner), une épouse et mère de deux enfants dont le bonheur est tragiquement perturbé lorsque son mari militaire est tué. Consommée de deuil alors que tous les aspects de sa vie s’effondrent, les relations difficiles de Lisa avec son beau-père dévasté (Turman) et la fougueuse Justine (Daisy Prescott) de 8 ans, qu’elle aime comme nounou, la motivent. doit commencer un voyage ascendant vers elle-même.

Pour Turman, qui a également réalisé le film, ce vétéran doué est toujours en train d’honorer le grand et le petit écran avec des rôles importants après 50 ans. Depuis ses débuts au cinéma dans Cooley High Il y a 45 ans, Un monde différent, à The Wire, à maison des mensonges, Reine du sucre, Comment échapper au meurtre (qui lui a valu sa 2e nomination aux Emmy), La ligne rouge et de nombreux autres crédits de films / émissions de télévision, Turman a été incroyable dans ses rôles.

Blackfilm.com s’est entretenu avec Turman et a parlé exclusivement de son rôle dans Justine, travaillant avec Stephanie Turner, sa longue carrière et ses projets à venir.

Quelle était l’attrait de faire ce film?

Glynn Turman: C’était un bon thème. C’était bien écrit et le personnage qu’on m’a demandé de représenter, je peux m’identifier.

Comment décririez-vous le mieux ce personnage?

Glynn Turman: C’est un père de famille. Il est préoccupé par sa famille. Il a perdu son fils dans ce cas particulier et fait de son mieux pour maintenir cette famille.

Y a-t-il quelque chose de nouveau que vous pouvez encore trouver de nouveaux réalisateurs tels que Stéphanie que vous pouvez prendre sur votre prochain projet?

Glynn Turman: L’une des choses formidables d’être acteur est que vous êtes toujours dans une courbe d’apprentissage. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours une nouvelle façon d’aborder quelque chose. J’adore sa simplicité, la simplicité de Stéphanie. Et elle fait très bien quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me diriger. Je suis réalisateur mais je me dirige, quelque chose va souffrir. Soit je fais un bon travail en tant que réalisateur, soit un travail moche en tant qu’acteur ou vice versa. Elle a réussi à fusionner les deux avec une dextérité égale.

Avec autant de films en salles, à la demande et sur les plateformes de streaming, quel avantage vendre Justine?

Glynn Turman – Image de Bobby Quillard

Glynn Turman: Il y en a tellement à plusieurs niveaux. Tout d’abord, c’est une photo de famille à laquelle vous pouvez amener des enfants, mais ce n’est pas une image douce. C’est une image de réalité en face. C’est le voyage d’une femme essayant de négocier sa vie et sa perte et essayant de rester ensemble. Il sort donc à un moment qui célèbre le Mois des cinéastes féminines. Si vous voulez voir un film dont je pense que sa démographie peut être très fière de la manière dont il est présenté et livré. Donc, c’est extrêmement opportun et une image extrêmement sincère.

Outre ‘Justine’, vous êtes également dans The Way Back avec Ben Affleck. Pouvez-vous également parler de travailler sur ce film?

Glynn Turman: Eh bien, c’était un film qui avait en quelque sorte le même ton. Une autre image qui traite du deuil, de la perte, des valeurs de la famille, de la tentative de se tenir ensemble et de se sortir de ses entraves du point de vue masculin. Ils ont des thèmes similaires et des acteurs et des réalisateurs tout aussi talentueux et très talentueux à la barre.

Entre le travail télévisé et les films dans lesquels vous êtes apparu, vous mettez plus de 50 ans dans cette affaire. Quel est l’ingrédient pour rester actif?

Glynn Turman – Image de Bobby Quillard

Glynn Turman: Pour moi, c’est le désir de continuer à travailler dans une entreprise dans laquelle je continue de trouver du plaisir. Je continue de m’exposer et de faire savoir à l’entreprise que je suis toujours intéressé à participer. J’ai eu la chance et la chance que des gens de différentes générations aient toujours trouvé quelque chose en moi dans mon talent et mes capacités et avec cela, je suis reconnaissant.

Cooley high aura 45 ans cette année.

Glynn Turman: C’est difficile à croire

C’est l’un des premiers films noirs qui a eu du succès. Pouvez-vous parler de ça?

Glynn Turman: Cooley Hight a réussi, mais de façon assez surprenante. Nous ne savions pas qu’il deviendrait le classique culte qu’il est devenu. C’était un film qui a fait son chemin à une époque qui n’était pas particulièrement orientée vers ce genre d’histoires de passage à l’âge adulte. C’était un genre de films d’action qui se déroulaient à l’époque, et de films très hardcore à l’époque. Cooley High a été expulsé et les producteurs et les cinéastes ont tenté leur chance sur ce film et il vient de percer. C’était une niche et une bouffée d’air frais pour changer le rythme des films qui y étaient. Donc je pense que c’est ce que ça voulait dire. De plus, une des stars du film dont les gens ne parlent pas est la musique. Motown venait d’arriver sur la scène très fort. Cooley High a probablement la meilleure bande sonore de tous les films à tout moment parce que si vous regardez toutes les superstars de styles différents qui sont apparues dans un film et dans le domaine de la musique, c’est comme “ Wow ” .Comment obtenez-vous Smokey Robinson and the Miracles, Stevie Wonder , The Four Tops, toutes ces superstars et interprètes légendaires et le tout est apparu sur la musique de Cooley High.

De ce casting, outre vous-même, Garrett Morris et Steven William travaillent toujours activement.

Glynn Turman: Larry Jacobs est toujours là et continue de le faire aussi. Peut-être pas autant mais souvent, il est dans les coulisses.

Je vois que vous serez dans le fond noir de Ma Rainey. Quel rôle jouez-vous là-dedans?

Glynn Turman: Je joue à Toledo dans Black Bottom de Ma Rainey. C’est un rôle que je recrée à partir de la mise en scène que nous avons faite ici à Los Angeles au Mark Taper Forum que Phylicia Rashad a réalisé. Mon personnage Toledo passe à la production de Denzel pour Netflix, dans laquelle Viola Davis est Ma Rainey. Il a un casting fantastique et Chadwick Boseman va vous épater. Attendez la représentation qu’il a rendue. George C. Wolf dirige cette pièce. Il est incroyable dans ce qu’il fait. Je suis juste là pour essayer de suivre.

Nous avons deux projets qui sortent sur Aretha Franklin. Un sur grand écran avec Jennifer Hudson et un sur petit écran avec Cynthia Erivo dans Genius Aretha. Comment pensez-vous que son héritage sera exploré?

Glynn Turman: Si tout va bien avec classe, style et goût. J’ai hâte de voir ce qu’ils font avec les deux productions. C’est la reine de l’âme et j’espère que son histoire sera racontée en reflétant cette royauté.

A part Black Bottom de Ma Rainey., Avez-vous autre chose à faire?

Glynn Turman: Je retourne à Chicago près de Cabrini Green où nous avons tourné Cooley High pour terminer le tournage de Fargo pour FX. Ça met en vedette Chris Rock et ça vient le 11 avril. C’est la saison quatre et c’est un projet que je suis très, très excité de voir comment ça sort. Chris Rock va à nouveau vous surprendre par son approche sérieuse de ce rôle qu’il joue en tant que tsar de gang. C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis octobre et j’attends cela avec impatience. Je joue son confident, son consigliere, son camarade gangster.

Je suis juste reconnaissant d’être toujours dans une entreprise que j’aime toujours faire, pour laquelle j’ai l’amour, la curiosité de continuer à explorer différents personnages et de grands personnages me viennent à ce stade du jeu. Vous avez donc beaucoup de jeunes écrivains qui écrivent maintenant des personnages plus intenses et impliqués. Différentes histoires racontées qui impliquent l’expérience des Noirs; une expérience plus diversifiée qu’elle ne l’était quand j’ai commencé. Les histoires sont donc plus approfondies parce que nous écrivons les personnages et nous présentons le récit pour nous-mêmes afin de lui donner une approche plus approfondie. Nous pouvons agir et faire appel à différentes expériences pour donner vie à ces personnages. Et il a donc bien payé de rester.