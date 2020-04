Exclusif: le croquis DARKSEID de Jim Lee dévoilé pour une vente aux enchères caritative

Éditeur et directeur de la création de DC Comics Jim Lee poursuit sa campagne de vente aux enchères d’œuvres d’art originales au profit de détaillants indépendants de bandes dessinées, sa dernière offre fournissant son interprétation du super méchant Darkseid. Et l’artiste emblématique donne à . un premier aperçu de son plus récent travail avant sa sortie ce soir.

Lee a commencé sa campagne sur eBay fin mars, promettant de vendre aux enchères 60 pièces originales sur 60 jours, tous les bénéfices étant reversés à des librairies indépendantes de bandes dessinées touchées par la pandémie de coronavirus qui a une grande partie du monde sous contrôle. Les enchères bénéficieront au Comicbook United Fund, un effort de secours spécial de la Book Industry Charitable Foundation (Binc) qui se concentre uniquement sur l’aide aux libraires en difficulté et à leurs employés. En plus de la campagne personnelle de Lee, DC dans son ensemble a également fait don d’un quart de million de dollars à la cause de l’aide à ces magasins si gravement touchés par le virus. La campagne de Lee à elle seule aurait déjà recueilli des centaines de milliers de personnes.

Les enchères sur l’une des enchères de Lee peuvent être effectuées via son compte eBay officiel, chaque article étant disponible pendant trois jours chacun. Non seulement chaque enchérisseur gagnant obtient une œuvre d’art unique en son genre, mais il pourra également choisir quel personnage DC Lee dessine ensuite pour le mettre aux enchères – bien qu’aucun personnage ne puisse être reproduit. Des croquis récents ont inclus Victor Zsasz, Deadman (le favori personnel de Lee jusqu’à présent) et Aquaman.

D’autres artistes se sont même impliqués dans la campagne, Arthur Adams ayant récemment contribué une esquisse de Death from Sandman pour aider à collecter des fonds. Des campagnes de base similaires pour soutenir les magasins de bandes dessinées locaux ont récemment vu le jour, avec la campagne d’enchères Twitter # creators4comics, qui a vu des créateurs vendre aux enchères des œuvres originales, collectant des dizaines de milliers de dollars pour Binc. Les créateurs de l’industrie légendaires proposent même des expériences de streaming interactives en direct avec leurs fans pour aider les personnes touchées par la crise.

La Book Industry Charitable Foundation est un organisme à but non lucratif 501 (c) (3) dont le site Web se lit comme suit: “Ensemble, nous pouvons aider Binc à tisser un filet de sécurité pour tous les libraires. C’est une façon de remercier les personnes qui nous ont tant donné.” ” L’organisation a accordé une attention particulière au secteur de la librairie de bandes dessinées indépendant, qui a été dévasté par des perturbations dans la distribution (un problème que DC semble être en passe de résoudre).

Pour enchérir sur ce travail, ou sur l’un des autres de Lee (et pour aider à soutenir les boutiques de bandes dessinées locales), visitez la page eBay de Lee et gardez un œil sur les prochains croquis de la série.

