Exclusif: le fondateur d’ABFF, Jeff Friday, parle d’ABFF 2020 – Blackfilm

Présenté par ABFF Ventures, le Distinctions ABFF 2020, animé par un comédien et acteur nominé aux Emmy Awards Deon Cole (Black-ish), aura lieu le 23 février à Los Angeles. Gagnant d’un Oscar Jamie Foxx («Ray») recevra le Prix d’excellence dans les arts, qui honore un artiste contemporain dont le travail a été acclamé par la critique. Parmi les autres lauréats, un récent nominé aux Oscars Cynthia Erivo («Harriet») avec le Rising Star Award et le casting de «Le fil» avec le Classic Television Award.

Gagnant d’un Oscar Louis Gossett, Jr. («Watchmen», «An Officer and a Gentleman») sera honoré du Hollywood Legacy Award pour sa contribution à l’industrie du divertissement. Producteur, écrivain et acteur primé aux EmmyⓇ Awards, Lena Waithe («The Chi», «Boomerang», «Queen & Slim») recevra le prestigieux Industry Renaissance Award, qui reconnaît les créateurs de contenu dont le travail exemplaire dans le cinéma et la télévision contribue à changer les perceptions des personnes de couleur dans l’industrie du divertissement.

La cérémonie annoncera également la Film de l’année lauréat. Les nominés de cette année incluent Deon Taylor Noir et noir, Craig Brewer’s Dolemite est mon nom, Destin Daniel Cretton Just Mercy, Kasi Lemmons » Harriet, Joe Talbot Le dernier homme noir à San Francisco, Melina Matsoukas » Queen & Slim et Jordan Peele Nous.

Pour Jeff Friday, qui a été le fondateur et PDG de la Festival du film noir américain depuis près de 25 ans, c’est la 3e année des honneurs ABFF et ça ne fait que se renforcer. Dans une déclaration antérieure, vendredi, a déclaré: «Ces films représentent collectivement la diversité et la complexité de l’expérience afro-américaine en Amérique. Cela a été une année phénoménale pour le contenu noir et nous sommes ravis de célébrer son attrait universel et la communauté de créateurs derrière. “

En parlant exclusivement avec Blackfilm.com, vendredi a parlé de la cérémonie des honneurs, de sa mise en place ainsi que de sa nouvelle entreprise, Jeff Friday Media.

Quel est le défi de rassembler cela et de le réaliser?

Jeff Friday: Honnêtement, le seul défi est la partie collecte de fonds. L’une des choses que nous avons eu la chance d’avoir au cours des 24 dernières années est le fait que la communauté des talents nous soutient tout le temps. Et nous avons un groupe incroyable de partenaires commerciaux qui nous ont soutenus, dirigés par HBO, qui est avec nous depuis 24 ans. Lorsque vous avez des sociétés dédiées comme HBO (24 ans) et Cadillac (10 ans) et American Airlines (20 ans), cela facilite beaucoup les choses. Le spectacle demande beaucoup de travail, mais en fin de compte, cela en vaut certainement la chandelle et c’est une excellente soirée. C’est ce que nous appelons nos Golden Globes.

Chaque fois que nous avons des conversations sur les Oscars si blanches ou quoi que ce soit, et j’essaie de ne pas m’engager dans ces conversations. Mon mantra pour la création du festival ABFF était parce que Holly ne le ferait pas, alors j’essaye de rester fidèle à mon mantra. Je donne très peu d’énergie à ce que Hollywood essaie de faire ou aux tendances ou aux vagues qui se produisent à Hollywood. Ce que nous essayons de faire, c’est d’être cohérent et ferme dans notre engagement à célébrer la culture noire et le cinéma et le divertissement noirs. C’est ce que nous faisons. Nous ne nous inquiétons de personne d’autre. Nous restons concentrés dans notre mission.

A-t-on jamais pensé à décerner les honneurs avant les Oscars?

Jeff Friday: Oui. Donc, à l’origine, nous étions avant les Oscars. C’est la première année que nous arrivons après les Oscars, mais les Oscars ont bougé tôt de quelques semaines, car ils l’étaient fin février de l’année dernière. Je pense donc que pour que nous soyons plus carrément dans la saison des récompenses, nous devrions être avant les Oscars; mais encore une fois j’essaie de ne pas les suivre. Qu’est-ce que le fait d’honorer Louis Gossett Jr. a à voir avec la saison des récompenses? Rien, pas beaucoup. Le seul prix compétitif que nous avons est le prix Movie the Year. Cela concerne le calendrier des Oscars et des récompenses. Mais le reste de l’émission, mais nous ramenons le casting de The Wire pour notre Classic Television Award. Donc je pense que c’est un peu plus persistant que celui qui s’en fout quand c’est, que ce soit la semaine avant les Oscars ou deux semaines après les Oscars, nous ramenons David Simon et le casting de The Wire pour célébrer ce spectacle incroyable que je ne pense pas vraiment obtenu les distinctions qu’il méritait quand il était sur HBO. Notre show est un peu différent car c’est plus un show d’honneur qu’un show compétitif, je ne pense pas que le timing par rapport aux Oscars fasse vraiment une grosse différence. Je ne veux tout simplement pas donner autant de pouvoir à d’autres institutions dans ce domaine. J’aime faire ce que nous faisons quand nous le faisons.

Je me souviens quand tu as honoré le casting de Martin et que tu les as ramenés sur scène pour la première fois.

Jeff Friday: Jusqu’à présent, nous avons ramené le casting de Love Jones et ramené tout le monde sur scène. Pour nos 2èmes honneurs ABFF, nous avons eu le casting de Martin et ramené tout le monde sauf Tommy Ford qui était décédé mais nous avons ramené Martin Lawrence et Tisha Campbell ce qui est un grand moment pour nous. Maintenant, nous ramenons The Wire. Love Jones, Martin et The Wire, trois de nos meilleures formes de divertissement. Intemporel d’un point de vue générationnel et je ne pense pas que les Emmy ramènent le casting de Martin. Je ne pense pas que cela se serait jamais produit. Aucun manque de respect pour eux, mais je ne pense pas que les Oscars ramèneraient le casting de Love Jones sur scène. Je ne vois pas que cela se produise. La raison pour laquelle j’aime cette émission, c’est qu’elle nous donne la possibilité d’organiser quelque chose de vraiment dope et de nous parler directement sans avoir à pleurnicher et à se plaindre de ce que les autres émissions ne font pas. Je n’aime vraiment pas me plaindre de ce que les autres ne font pas. Nous avons adoré Martin. Récupérons-les. Célébrons-le et nous avons adoré The Wire. Combien de Noirs n’ont pas regardé The Wire. C’était notre émission pendant une longue période et elle n’a jamais remporté un seul prix Emmy.

Il y a toute une liste d’émissions et de films que vous pouvez toujours honorer. Y a-t-il une équipe qui établit la liste et éventuellement le choix de la personne, du film ou de l’émission à honorer?

Jeff Friday: Il y a quatre producteurs de l’émission, dont moi. Nous sélectionnons en fait les lauréats, qui incluent les individus et le film dans le film ou l’émission de télévision classique. Nous passons par tout le processus de brainstorming qui est la bonne personne pour l’année? Ce dont je suis le plus fier, c’est notre invitation à Cynthia Erivo il y a six mois. Nous l’avons annoncée en novembre ou fin octobre, et dès que nous l’avons annoncée, la vague de Cynthia Erivo avait déjà commencé. Elle est dans le cerveau de tout le monde maintenant, non? Nous ne pourrions pas être plus heureux de l’avoir là-bas et de Lena Waithe, qui reçoit le prix Industry Renaissance. Elle change constamment le jeu. Jamie Foxx pour sa longue et diverse carrière dans la comédie en direct, la musique, la télévision et le cinéma. Ensuite, il y a M. Gossett Jr, qui, à mon avis, n’a pas reçu ses cotisations en tant qu’acteur légendaire et il a maintenant 83 ans. Nous sommes vraiment satisfaits de notre liste de lauréats. Les films nominés sont choisis par le Entertainment Journalist Committee, dont vous faites partie. Vous nommez les sept films que nous avons pour le film de l’année.

Lorsque vous n’organisez pas le festival pour l’été ou les honneurs en hiver, que faites-vous d’autre?

Jeff Friday: Je viens de lancer une société de production, Jeff Friday Media, il y a environ six mois. C’est mon premier bardeau de production à part entière. Notre tout premier projet et je suis très chanceux est que nous ayons vendu un projet appelé Storm O Brooklyn, qui concerne le meurtre de Yusuf Hawkins, 16 ans, en 1989 à Brooklyn. Il venait d’East Brooklyn et s’est rendu dans un quartier italien pour acheter une voiture d’occasion, mais certaines personnes pensaient qu’il sortait avec une fille blanche et ont été tuées. C’est à peu près au moment où Spike a fait «Faire la bonne chose». Il n’ya jamais eu de film sur le meurtre de Yusef. Ce fut un moment racialement chargé dans l’histoire de New York. Nous avons obtenu les droits de ses parents pour faire le film, un documentaire et c’est notre projet sous la bannière Jeff Friday Media. Nous l’avons vendu à HBO.

Je cherche à avoir plus de longs métrages en production. J’ai hâte d’être un producteur de films indépendant. Mon objectif est de faire des documentaires très importants et socialement conscients; et juste des films inspirés des films des années 90 que nous aimons, comme Love Jones et Love and Basketball. Plus de drames, de comédies romantiques et ce genre de choses, mais plus orientés vers un public afro-américain intelligent. Notre ardoise sera d’environ quatre films par an. Nous nous préparons pour 2020-2021 en ce moment.