Exclusif: le réalisateur Francis Annan parle du thriller biopic «Escape From Pretoria» – Blackfilm

Jouer ce week-end dans certains théâtres, à la demande et numérique le 6 mars 2020 de Momentum Pictures est le drame fascinant «Escape From Pretoria» dirigé par Francis Annan (End of a Gun, House of the Rising Sun) d’après un scénario d’Annan et LH Adams.

Le film présente un casting de stars qui comprend Daniel Radcliffe et Daniel Webber comme les deux mène, avec un casting comprenant Ian Hart, Nathan Page, Stephen Hunter, Mark Leonard Winter, Jeanette Cronin, David Wilson, et Ratidzo Mambo.

Le film est basé sur Tim JenkinAutobiographie Inside Out: évasion de la prison de Pretoria, Inside Out: évasion de la prison de Pretoria, le film parle de deux Sud-Africains blancs, emprisonnés en 1978 pour avoir mené des opérations secrètes pour l’ANC interdit par Nelson Mandela. Ils tentent de s’échapper de la célèbre prison de Pretoria, un homme blanc, connue sous le nom de «Robben Island», le même endroit où l’ancien président de l’Afrique du Sud, Nelson Mandela, avait déjà été emprisonné.

Blackfilm.com s’est entretenu exclusivement avec son réalisateur Francis Annan sur la réalisation du film.

Quelle était l’attrait de faire l’histoire?

Francis Annan: Eh bien, mes parents iront souvent en Afrique du Sud et les Sud-Africains auraient cette vision intéressante de l’Afrique et pour que ce régime raciste institutionnalisé fonctionne, ils l’ont trouvé intrigant. Je rassemblerais autant d’informations qu’ils pourraient me dire de mémoire. Pretoria était la seule prison politique blanche que je pouvais trouver. Je pensais que ce serait une histoire intéressante à raconter.

Comment avez-vous choisi Daniel Radcliffe pour jouer l’un des rôles clés?

Francis Annan: Daniel choisit des rôles très intéressants. Il y a des scènes dans lesquelles il n’y a pas de dialogue juste une action et j’avais besoin de quelqu’un qui soit intéressant à regarder, intéressant à regarder et qui avait des expressions tout le temps et je pensais que Daniel serait génial parce qu’il se jette dans ces bons rôles décalés. Je pensais qu’il serait fantastique. Je ne savais pas plus tard qu’il aurait un héritage sud-africain. Ses grands-parents sont nés au Cap. Il s’est jeté dans le rôle et je suis content qu’il l’ait fait.

Combien de recherches ont été prises en compte et en termes de libertés, à des fins théâtrales, combien ont été prises?

Francis Annan: Beaucoup avait à voir avec l’emplacement. Il y avait beaucoup de répétitions en termes d’histoire. Ils ont été capturés plusieurs fois. Je ne voulais pas donner la même chose au public. Ils sont avertis et comprennent. Je condensais beaucoup de temps. Qu’est-il arrivé quand ils sont arrivés à ce stade, quand ils sont arrivés à ce stade. Je suis passé par le processus de rupture du scénario. Le livre contenait des pages de ce qui s’était passé dans chaque section. C’était très détaillé. J’étais le spectacle des coupures de journaux des procès. Le livre était ma bible sur où aller et sur quoi se concentrer.

Est-il difficile de s’adapter à un livre sachant que vous devez omettre certaines choses?

Francis Annan: Ça peut être. Il y a tellement de choses juteuses là-dedans, en particulier la prison et son fonctionnement. Ça aurait pu être un film d’espionnage, mais nous en avons fait un film de prison parce que c’est là que va le livre. Un quart du livre parle de la prison, et les trois quarts de la prison. Il était donc logique de couvrir la majorité du livre. Il y a des trucs sur l’apartheid et après, mais je voulais me concentrer sur la prison et leurs tentatives d’évasion.

La