Exclusif: le réalisateur Reginald Hudlin célèbre la fête à la maison 30 ans plus tard – Blackfilm

Ont également figuré dans la comédie Martin Lawrence, Tisha Campbell, A.J. Johnson, Gene «Groove» Allen (de Groove B. Chill), Darryl «Chill» Mitchell, pleine force (B-Fine, Paul Anthony et Bowlegged Lou), Kelly Jo Minter, la fin John Witherspoon, décédé en 2019 et Robin Harris (décédé d’une crise cardiaque neuf jours après la sortie du film).

Les parents de Play sont hors de la ville et il prévoit de faire la fête à la maison pour mettre fin à toutes les fêtes à la maison. Son meilleur ami, Kid, veut aller plus que tout, sachant que Sydney (Tisha Campbell-Martin), la fille la plus chaude de l’école, est sûre d’être là. Mais quand Kid se bat à l’école, son père le motive. Toujours déterminé à partir, Kid se faufile hors de la maison et fait face à une calamité après l’autre alors qu’il se dirige vers la maison de Play et la fête de l’année scolaire.

Produit par Warrington Hudlin et Greg T. Olson, le film est devenu un énorme succès et a engendré deux suites: Fête à la maison 2 en 1991 et un troisième opus en 1994. Le film a continué à faire la fête avec des suites directement en vidéo House Party 4: jusqu’à la dernière minute en 2001, qui ne comprenait aucun de la distribution originale. Le cinquième versement Fête à la maison: ce soir la nuit est sorti en 2012 et a vu le retour de Kid’N Play dans la franchise.

Blackfilm.com s’est entretenu et s’est entretenu exclusivement avec Reginald Hudlin sur ses expériences avec le film. Hudlin a eu une carrière illustre en tant que réalisateur et producteur avec des crédits, y compris Boomerang avec Eddie Murphy, The Bernie Mac Show, Marshall avec Chadwick Boseman, et plus récemment le documentaire Le parrain noir. Il a obtenu une nomination aux Oscars du meilleur film en tant que producteur du film de Quentin Tarantino en 2012, Django Unchained.

Comment vous sentez-vous que votre film a maintenant 30 ans et qu’on en parle encore?

Reginald Hudlin: C’est génial. Le temps est ce qui raconte vraiment l’histoire. Le fait que ce fut un succès à l’époque et que les coupes dans les numéros de danse continuent d’apparaître en permanence sur les réseaux sociaux, cela signifie simplement qu’il est toujours d’actualité pour les jeunes aujourd’hui. C’est merveilleux.

Comment est née l’histoire?

Reginald Hudlin: Cela a commencé lorsque j’étais étudiant de premier cycle en cinéma et quand j’étais au lycée, mon frère aîné Warrington m’a donné un livre avec des pages blanches et il a dit: «Arrêtez de me dire vos idées de films, écrivez-les.» Ainsi au fil des années, j’avais rassemblé tous ces petits incidents ou moments ou bribes de dialogue. Alors finalement, j’ai écrit un scénario qui a tissé tous ces moments qui se sont accumulés au fil des ans de ma propre vie, ou de mes amis ou de mes frères. Cela est devenu le script de la version du film étudiant de House Party.

Les milléniaux d’aujourd’hui ne savent peut-être pas qui est Kid’n Play, mais à l’époque ils étaient gros. Pouvez-vous parler de leur donner les rôles principaux?

Reginald Hudlin: À l’origine, je pensais que je devrais faire le film indépendamment, mais New Line s’est intéressée et ils voulaient des gens avec un pouvoir de star. J’étais fan des vidéos de Kid’N Play qui tournaient à l’époque sur Video Music Box. Je connaissais une jeune femme qui travaillait pour la société de gestion avec laquelle ils étaient, et je leur ai demandé: “Quel est le problème avec ces invités?” Elle a dit: “Oh, ils travaillent dur. Ils arrivent toujours à l’heure. » Alors j’ai dit: «Génial. Voyons s’ils seront intéressés par un film. ” Ils étaient incroyablement talentueux à l’audition. Ils étaient drôles, intelligents, et bien sûr, pouvaient danser et avaient un excellent style visuel. Mais ils avaient une grande tournée d’été réservée, et ils gagneraient certainement moins d’argent en faisant le film qu’en faisant la tournée. Je leur ai promis à long terme qu’être dans le film serait meilleur pour leur carrière et cela s’est avéré vrai.

Avez-vous autorisé leurs personnalités à accompagner le scénario?

Reginald Hudlin: Absolument. Avec eux, Kid’N Play, mais avec Martin Lawrence, avec Full Force, avec Tisha et AJ. Nous avions des répétitions où nous improvisions et freestyle et j’intégrais leurs idées dans le script. Vous n’avez pas de gens aussi talentueux et dites-vous de vous en tenir au script. En particulier, vous faites une comédie.

Non seulement vous aviez Kid ‘N Play comme plomb, mais vous avez aussi Tisha et AJ comme vous l’avez mentionné dans de bons rôles, et vous avez écrit une dramatique avec Full Force fournissant une partie de l’humour. Était-ce un défi de tout rassembler?

Reginald Hudlin: Non, cela a rendu cela plus facile et meilleur. Le fait est que les films sont pour tout le monde et je voulais m’assurer que la perspective féminine était là et qu’ils étaient des personnages en trois dimensions et pas seulement là comme des foils pour les gars. Je pensais juste que c’était juste une bonne histoire. Cela rendrait également le film plus attrayant pour plus de gens.

La chose dont les gens parlent de ce film est la séquence de danse que les gens ont vue à plusieurs reprises sur YouTube. Comment ça tournait? Cela a-t-il été fait en une seule prise?

Reginald Hudlin: Cette journée de tournage de ce numéro a été l’un des meilleurs jours de ma vie, certainement en tant que cinéaste. J’étais tellement heureuse. J’ai grandi en aimant les comédies musicales et en filmant ce numéro de musique et non, ce n’était pas une prise. Nous l’avons fait un million de fois. Après un certain temps, même si nous nous écartons de tous les angles possibles, je veux continuer à tirer principalement parce que je m’amusais tellement. Mais le budget était si bas, et normalement avec une scène aussi grande, ce serait une journée de travail. Nous avons dit: «Non, nous devons tourner cela et nous devons toujours tourner toutes ces autres scènes pendant l’autre moitié de la journée.» Nous l’avons donc filmé. Nous l’avons cloué puis nous avons dû le faire bouger.

Ils ne sont plus avec nous, mais vous parlez des comédiens Robin Harris et John Witherspoon parce qu’ils ont donné les plus grands rires du film?

Reginald Hudlin: Absolument. Eh bien, ce sont deux génies, à part entière aux génies comiques? Les deux sont l’incarnation de la grande comédie old school. J’ai vu Robin pour la première fois dans ‘Do The Right Thing’, qui n’était pas encore sorti mais Spike (Lee) nous a laissé voir le film à l’avance pour voir ses rôles. J’ai juste pensé: “Oh mon Dieu, nous devons lancer ce type.” Il y a eu un certain recul avec des gens qui ont dit: “Oh, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qu’il dit.” Je me dis: “Oh, maintenant tu vas vraiment me faire le lancer.” Tout simplement parce que ce gars parle avec saveur. “Oh, non, nous allons certainement l’utiliser.” C’était une joie absolue de travailler avec lui. Le prochain film que j’allais faire après House Party était de faire un film Bebe’s Kids avec Robin. Puis, quand il est décédé, j’ai dit: “Eh bien, je veux toujours faire le film en hommage à lui.” Nous avons donc fini par faire le film comme un film d’animation afin que les gens se souviennent toujours de qui était Robin Harris.

Avec John Witherspoon, quand il est décédé l’année dernière, je me suis assis et j’ai compté et j’ai réalisé que j’avais plus travaillé avec Johnny Witherspoon que n’importe quel autre acteur. Fête à la maison, Boomerang, Bebe’s Kids et publicités pour Tide. Je l’ai jeté dans les Boondocks. Fondamentalement, chaque fois que je travaillais, j’ai essayé d’avoir Johnny Witherspoon dans mon casting parce qu’il est vraiment très comique. Il inspire tous ceux qui travaillent autour de lui. C’est un professionnel total, et juste un gars formidable. Il me manquait tellement. Il a apporté tellement de choses au monde de la comédie, que ce soit lui en stand-up ou lui au cinéma. J’encourage toujours les gens à revenir en arrière et à regarder ses clips sur la première émission de Richard Pryor. Il faisait toujours un travail fantastique.

Le film a très bien marché au box-office. Qu’est-ce que cela a fait pour vous en tant que réalisateur? Hollywood t’appelait-il? Avez-vous reçu beaucoup de scripts? Comment cela vous a-t-il affecté?

Reginald Hudlin: Ouais, c’était fantastique. Nous avons fait ses débuts au film au Sundance Film Festival. Il a joué à minuit. Il s’est vendu. Ils ont dû ajouter toutes ces projections supplémentaires parce que tout le monde à Sundance veut voir le film. Nous avons reçu des offres de grands studios souhaitant acheter le film, de New Line Cinema. Assez rapidement, nous avons reçu des offres de presque tous les studios de la ville. Tous ceux qui avaient transmis House Party voulaient faire mon prochain film alors nous avons fini par conclure des accords et j’ai commencé à travailler et c’est devenu le reste de ma carrière. J’ai fait Boomerang avec Eddie Murphy, j’ai fait Bebe’s Kids et tout le reste.

Est-ce que House Party est sur Blu-ray?

Reginald Hudlin: Je ne sais pas. C’est toujours étrange pour moi que House Party n’ait jamais vraiment reçu le traitement de première classe que vous attendez d’un film qui a eu autant de succès qu’auparavant. Je suppose que c’est le plus grand film d’adolescents noirs jamais réalisé. Espérons que New Line change d’attitude à ce sujet et fasse un renouveau de première classe du film à un moment donné.

Avez-vous gardé contact avec le casting au fil des ans?

Reginald Hudlin: Oh, oui. C’est drôle chaque fois que je vois l’un des acteurs, c’est comme si nous étions tous diplômés du lycée ensemble. La personne qui avait le plus d’expérience était en fait Tisha (Campbell). Elle avait fait des trucs comme Little Shop of Horrors, mais pour la plupart d’entre nous, c’était notre grande pause et c’est le film qui nous a tous catapultés aux yeux du public. Nous avons passé un très bon moment à travailler ensemble et chaque fois que nous nous réunissons de nouveau, nous retournons simplement là où nous nous étions arrêtés. C’est vraiment une excellente connexion que nous partageons tous.

Qu’avez-vous à venir ensuite?

Reginald Hudlin: J’ai une assiette assez pleine. Le parrain noir reçoit toujours des tonnes de téléspectateurs sur Netflix. J’ai un film que j’ai produit intitulé Emperor qui sort le 27 mars. Je viens de faire un drame de football pour Disney appelé Safety. Ce sera le début de votre Disney plus plus tard cette année.

Quels conseils donnes-tu aux cinéastes pour essayer de produire un film indépendant et ensuite rester dans le jeu?

Reginald Hudlin: Je pense que la clé est toujours une grande narration. Une grande narration ne se démode jamais. Vous devez regarder tous les types de films. Vous devez les regarder de partout dans le monde. Ne vous contentez pas de suivre les tendances, mais découvrez ce que les gens ne font pas et faites cela. Répondre à un besoin