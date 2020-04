Exclusif: le scénariste-réalisateur Tayarisha Poe parle du premier film «Selah and the Spades» – Blackfilm

La première le 17 avril sur Amazon Prime Video est le succès de Sundance Selah and the Spades, écrit et réalisé par Tayarisha Poe. Le film a été présenté en première mondiale au Sundance Film Festival 2019, acclamé par la critique.

Les stars du cinéma Lovie Simone, Celeste O’Connor, Jharrel Jerome, Gina Torres, Jesse Williams, Ana Mulvoy Ten, Henry Hunter Hall, Evan Roe, et Francesca Noel.

Dans le monde fermé d’un pensionnat d’élite de Pennsylvanie, Haldwell, le corps étudiant est dirigé par cinq factions. Selah Summers (Lovie Simone), 17 ans, dirige le groupe le plus dominant, les Spades, avec un équilibre inébranlable, car ils répondent aux vices les plus classiques et fournissent aux étudiants de l’alcool et des pilules convoités et illégaux. Les tensions entre les factions s’intensifient, et lorsque le meilleur ami de Selah / main droite Maxxie (Jharrel Jerome, lauréat d’un Emmy Award) se laisse distraire par un nouvel amour, Selah affronte Paloma (Celeste O’Connor), une étudiante en deuxième année amoureuse et protégée, à qui elle la confie. la sagesse de diriger l’école. Mais avec la graduation imminente et Paloma se révélant une étude incroyablement rapide, les craintes de Selah deviennent sinistres alors qu’elle lutte pour perdre le contrôle par lequel elle se définit.

Poe a été choisie comme l’un des 25 nouveaux visages par Filmmaker Magazine en 2015, et en 2016, elle a reçu la bourse de la Knight Foundation du Sundance Institute. En 2017, elle a été sélectionnée pour les Sundance Screenwriters and Directors Labs. Poe est boursier Pew 2017 et a été nommé l’un des 10 directeurs à surveiller de Variety en 2019.

Amazon développe également la fonctionnalité en tant que série originale. Poe écrit, réalise et produit la série avec Lauren McBride qui a également produit le film.

Blackfilm.com a récemment parlé exclusivement avec Poe de son premier film.

À quel point es-tu heureux d’être enfin là et ça va être un écran pour beaucoup plus de gens à voir pendant ces périodes.

Tayarisha Poe: Je suis très content que ça sorte enfin. Oui, vraiment excité qu’il y ait des yeux dessus. J’aimerais que ce ne soit pas à cause d’une pandémie, mais je travaille avec ce que j’ai et je suis donc très excité.

Comment est née l’inspiration pour cette histoire?

Tayarisha Poe: Je suis allé à l’internat pour le lycée et c’était comme une expérience spécifique et inhabituelle en tant qu’adolescent. L’atmosphère et l’environnement du pensionnat nous ont amenés à créer, faute d’une meilleure expression, notre propre mode de vie et notre propre façon d’être lorsque nous étions sur le campus. Nous ferions des choses que vous ne feriez jamais lorsque vous étiez dans le monde réel ou des choses que vous ne diriez jamais dans le monde réel. C’était comme si l’école avait ses propres règles et sa propre logique. Je voulais capturer ce sentiment dans le film parce que je sentais que c’était juste quelque chose que je ne voyais généralement pas particulièrement avec des gens qui me ressemblaient dans ce film. Il était important pour moi d’ajouter au film de l’adolescence.

À quel groupe apparteniez-vous à l’école?

Tayarisha Poe: Au lycée, je suis presque sûr que j’étais un Bobby. J’ai passé beaucoup de temps à faire du théâtre et nous avons passé beaucoup de temps à jouer et à écrire des pièces de théâtre, j’ai vraiment aimé l’expérience de jouer et de monter un spectacle. J’ai donc l’impression que cela parle vraiment au Bobby, je n’ai jamais été assez cool pour être l’un des Spades malheureusement. Je n’ai pas non plus été assez détaillé pour aider les gens à tricher. Alors tout ce que j’ai fait, c’est aller au théâtre et passer du temps là-bas.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour monter cette histoire?

Tayarisha Poe: J’ai certainement écrit au moins 25 ébauches et je ne le sais qu’à cause de la façon dont je me souvenais de mes ébauches avec les lettres. Je voudrais entrer dans le territoire AA ou BB. Mais j’aime vraiment écrire beaucoup de brouillons. J’adore ne pas traiter le travail comme il est précieux. J’aime simplement prendre un brouillon et couper toutes mes scènes préférées, couper toutes mes scènes les moins préférées et faire un brouillon. Cela ne me dérange pas de réécrire. Mes histoires ont tendance à devenir plus claires pour moi dans ce processus de réécriture et d’édition et de création de nouveaux brouillons, par opposition à cette première ébauche consistant à simplement mettre autant d’idées sur la page que possible. J’aime que je prenne du temps quand j’écris.

L’histoire est sombre. C’était toujours ton intention?

Tayarisha Poe: Ouais, totalement. Auparavant, c’était beaucoup plus sombre. J’aime le processus d’écriture et de comprendre ce que ces personnages sont dans leur vie et dans leur histoire. C’était définitivement une histoire portée par les personnages comme créateur.

Le public est-il censé prendre racine pour Selah ou non?

Tayarisha Poe: Je peux vous dire ce que je ferais, c’est-à-dire que je recherche toujours pour elle. J’ai beaucoup de compassion pour Selah mais je voulais aussi vraiment faire exprès un film qui ne la jugeait pas pour vous. Il est important pour moi que le public décide lui-même de l’empathie qu’il souhaite avoir pour cette jeune fille. Et pour moi, c’est juste une tonne d’empathie. J’ai beaucoup de compassion pour cela, et je ressens vraiment pour elle, mais je comprends aussi que cela découle de ma propre expérience. Ayant grandi en tant qu’adolescente noire, il est difficile que les gens essaient vraiment de vous décomposer chaque jour de votre vie et vous essayez juste de vous élever au-dessus.

À quels types de défis devez-vous faire face?

Tayarisha Poe: Au milieu des moments chaotiques et autres, j’ai tendance à me sentir très calme. Je pense que c’est parce que j’ai grandi dans une très grande famille bruyante. Je suis juste habitué à beaucoup de choses autour de moi. Et avec la réalisation, je l’apprécie vraiment. Je pense que c’est passionnant. De plus, parce que je fais confiance à mes collaborateurs si tôt, je n’ai jamais eu l’impression de faire ça tout seul. Je me sentais vraiment soutenu. Mais c’est difficile. C’est un travail éprouvant, mais c’est un travail que je trouve très excitant.

Pouvez-vous parler du processus de casting?

Tayarisha Poe: J’ai travaillé avec une grande directrice de casting nommée Jessica Daniel, qui est vraiment vraiment géniale. Non seulement elle est excellente pour trouver et faire ressortir le meilleur de l’audition des gens, mais aussi parce qu’elle sait comment vous aider à faire les bons choix. Elle sait comment guider votre main pour que l’histoire soit la meilleure version possible de l’histoire. J’ai donc vraiment aimé travailler avec elle. Mais honnêtement, beaucoup d’acteurs qui sont venus lire pour ce film essayaient de comprendre s’ils allaient faire partie de ce projet. Beaucoup d’entre eux étaient simplement ravis d’avoir la chance de travailler une histoire où la noirceur des personnages n’était pas le point de l’intrigue. C’était assez excitant d’en parler avec les acteurs quand ils se sont mis en scène et d’utiliser cette excitation dans ma direction.

Qu’avez-vous appris dans le processus de réalisation?

Tayarisha Poe: J’ai beaucoup appris lorsque j’écrivais initialement seul en 2013. Quand j’écrivais juste les histoires, les vignettes sur ces personnages et leur monde et essayais juste de comprendre qui ils étaient. Cela a vraiment rendu le processus de réalisation de films incroyablement unique car, comme vous l’avez mentionné plus tôt, il y a tous ces yeux sur moi. C’est vraiment vrai. Ce sont généralement des yeux qui ont des questions à vous poser et ces questions nécessitent des réponses immédiates. Lorsque vous êtes confronté à une tonne de questions qui vous viennent de différents aspects de l’histoire, et ils ont tous besoin de réponses immédiatement. Je trouve que vous ne ressentirez pas ou du moins pour moi, je sentais que je me faisais confiance, je faisais confiance à mon instinct. Je pensais avoir fait le travail pour que ma réaction instinctive aux questions que je posais. étaient corrects. Ils étaient logiques dans le monde de l’histoire. Donc, je pense que la plus grande chose que j’ai apprise est juste trop bien préparée, parce que lorsque vous serez sur le plateau, vous allez juste être cracheur de feu en répondant aux questions que les gens ont pour vous.

Que voulez-vous que les gens retirent de ce film?

Tayarisha Poe: Cela semble simple, mais je pense que pour moi, la chose la plus importante ou la plus importante que quelqu’un puisse tirer de ce film est juste de l’empathie pour quelqu’un que vous avez qualifié de “mauvaise personne”. Je pense qu’en écrivant ce film, en écrivant l’histoire de ces personnages, j’ai vraiment changé d’avis sur la façon dont nous parlons de moralité et des gens. J’espère que les gens considèrent les gens comme des gens qui font de bonnes choses, qui font de mauvaises choses, qui font de leur mieux ou qui ne font pas, et qui échouent. Réessayez, redémarrez. Je veux juste que nous ayons un peu plus de patience avec les gens. Parce que je pense que si nous sommes patients avec les autres, dans leurs échecs, nous serons plus patients avec nous-mêmes et plus gentils avec nous-mêmes.

Que pensez-vous de sa sortie au cours de cette période? Et il a été question d’une série. Cela se produit-il toujours?

Tayarisha Poe: Oui, c’est toujours en développement, j’écris tout ça pour la série. Alors oui, ça bouge. Pour ce qui est de la question du streaming, du cinéma et ainsi de suite, honnêtement depuis le début, je voulais que ce film soit vu par autant de personnes qui voulaient le voir que possible. Et c’était tout. Donc, quand Amazon nous a approchés pour travailler ensemble pour le distribuer, c’était juste approprié parce que je me souviens d’avoir grandi à West Philly à l’adolescence et de vouloir voir tous ces films d’art et d’essai à succès, et de ne pas vraiment pouvoir voir la plupart d’entre eux parce que ils ne joueraient qu’à New York et LA. Maintenant, évidemment, Philly va mieux. Mais je pense que mon objectif était toujours d’essayer d’atteindre ces jeunes enfants vivant au milieu de nulle part qui veulent juste voir un film sympa quelqu’un qui leur ressemble. J’essaie d’atteindre ces enfants. C’est tellement excitant de penser au nombre de personnes qui pourront y accéder vendredi.

