Exclusif: les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah parlent de «Bad Boys For Life» – Blackfilm

Sortant cette semaine de Sony Pictures est le très attendu trio d’action-comédie, Mauvais garçons pour la vie, avec Will Smith et Martin Lawrence alors qu’ils reprennent leurs rôles de Mike Lowery et Marcus Burnett respectivement.

Le nouvel épisode est centré sur le PD de Miami et la tentative de son équipe d’élite AMMO de vaincre Armando Armas, chef d’un cartel de la drogue. Armando est un tueur de sang froid avec une nature vicieuse et moqueuse. Il est engagé dans le travail du cartel et est envoyé par sa mère pour tuer Mike Lowery. Paola Nuñez jouera le rôle de Rita, la psychologue criminelle dure et drôle qui est la nouvelle directrice de l’AMMO et l’ancienne petite amie de Mike … celle qui s’est enfuie.

Avec les stars Will Smith et Martin Lawrence, Joe Pantoliano reprendra également son rôle de capitaine Howard avec Theresa Randle revenant sous le nom de Theresa, la femme de Marcus. Ils seront rejoints par de nouveaux acteurs Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Charles Melton (Riverdale), qui jouera une unité de police moderne et hautement spécialisée qui entre en collision avec les Bad Boys de la vieille école (Smith et Lawrence) lorsqu’une nouvelle menace émerge à Miami. Les autres nouveaux arrivants incluent Jacob Scipio (Hunter Killer), qui incarnera le chef du cartel de la drogue impitoyable, et DJ Khaled dans un rôle non spécifié.

Les deux premiers films de Bad Boys ont été réalisés par Michael Bay. Réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah prendra les rênes de la dernière entrée d’un script par Peter Craig, Joe Carnahan et Chris Bremmer. Jerry Bruckheimer reprendra son rôle de producteur.

Pour Adil El Arbi et Bilall Fallah, c’est leur grosse production hollywoodienne. Ils sont connus pour le film primé Belguim Roméo et Juiet, Black. Black transporte le conte classique de Roméo et Juliette en le transportant dans les rues dures de Bruxelles actuelle.

Blackfilm.com s’est entretenu exclusivement avec les réalisateurs sur leur expérience de réalisation du troisième film de la franchise Bad Boys.

Comment vous êtes-vous impliqué dans le projet?

Adil El Arbi: Black était un film qui nous a valu un prix au Festival du film de Toronto et c’est là que les portes d’Hollywood ont commencé à s’ouvrir pour nous et c’est là que Jerry Bruckheimer a vu le film et Will Smith a également vu le film à l’époque en 2015. Nous voulons vraiment travailler avec lui sur un projet et c’était nos rêves quand nous étions adolescents. Un jour, nous pourrons avoir la chance d’aller à Hollywood, et le tout premier film que nous allions demander était Bad Boys 3. Alors, quand nous avons rencontré Jerry, c’est la première chose que nous lui avons demandé que nous voulions faire.

Bilall Fallah: Oui, nous avons réalisé le film Black, qui a joué au TIFF en 2015 et nous avons remporté le Discovery Award, puis les agents et les managers ont voulu nous signer. Ils ont montré le film à beaucoup de gens et Jerry et Will ont vu le film. Au moment où nous avons rencontré Jerry, il y avait déjà un autre réalisateur Joe Carnahan qui faisait le film. Après quelques années et le film n’ayant pas été tourné, Jerry est revenu vers nous.

Il y a beaucoup d’action dans le film. C’était quelque chose de nouveau pour toi?

Adil El Arbi: Dans nos films belges, nous avons toujours eu un élément d’action. Évidemment, pas le genre d’action hollywoodienne comme ce que fait Michael Bay ou Jerry Bruckheimer. Mais nous avons toujours aimé ce genre de films. Nous avons donc essayé de faire quelque chose qui soit un hommage au style de Michael Bay et en même temps d’apporter quelque chose de nouveau et d’avant-garde à nos films.

Bilall Fallah: C’était la première fois que nous réalisions un si gros projet. Nos films précédents étaient comme 1,2 million et 2,4 millions. Ce budget est dix fois plus important et c’est le plus grand projet que nous ayons jamais réalisé et également avec d’énormes superstars.

Comment travaillait-il avec Will et Martin?

Adil El Arbi: C’était génial parce que ces gars connaissent si bien les personnages. Et il y a tellement d’expérience et ce sont vraiment de bons cinéastes. Nous ne sommes que deux punks de Belgique qui ne savons rien du tout. Alors maintenant, tout d’un coup, nous allons diriger ces deux légendes. Mais vous savez, ils nous faisaient confiance et le fait est qu’ils faisaient partie de l’équipe comme si nous avions deux cinéastes supplémentaires de notre côté. Donc, tous ensemble, nous avons tout fait pour rendre les scènes toujours meilleures, ils poussaient toujours pour ça. Et grâce à leur expérience et leur savoir-faire et juste vous savez, le fait qu’ils connaissent si bien ces personnages, nous n’avons pas vraiment eu à faire grand chose avec eux. Vous les mettez ensemble, vous obtenez la chimie, vous obtenez la caméra et la magie est juste là. C’était donc la partie la plus simple du film.

Bilall Fallah: Pour mon premier film hollywoodien, j’étais tellement heureux de travailler avec ces gars. Ce sont les gars les plus gentils avec qui vous pouvez travailler. Ils avaient tellement confiance en nous et nous donnent tellement à aimer. Nous sommes deux gars de Belgique et ils nous ont donné beaucoup de confiance. Ils étaient comme nos grands frères. Ils étaient aussi très humbles, en ce qu’ils respectaient notre vision et nous ont poussés à aller jusqu’au bout pour ce que nous voulions faire.

Il y a quelques nouveaux visages dans le film. Qu’avez-vous fait pour qu’ils soient pertinents pour l’histoire et le film?

Adil El Arbi: Eh bien, nous ne voulions pas simplement faire comme une suite de base, qui est une copie des deux autres films. Il était important d’avoir également une nouvelle génération. Il y a trois acteurs qui font partie de l’équipe de munitions pour être un contraste avec les mauvais garçons, parce que c’est un affrontement entre la nouvelle école et l’ancienne école. C’est ce qui a rendu cette histoire aussi fraîche par rapport aux deux autres films.

Les nouveaux venus dans le film incluent Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Charles Melton. Comment travailler avec eux et savoir qu’ils entrent dans une grande franchise?

Adil El Arbi: Ce qui est cool, c’est que Charles, Alexander et Vanessa sont de grands acteurs, super talentueux et juste des gens formidables. Nous sommes comme le même âge et pour eux, ils étaient aussi excités que nous de faire partie de ce film parce qu’ils étaient aussi des fanboys comme nous. C’était cool d’être comme nous cinq, à se pincer et à savoir que nous sommes vraiment sur ce plateau avec ces gars. Même Vanessa a été impressionnée d’en faire partie. C’était juste cool de voir chaque scène et d’en profiter à chaque seconde.

Jerry Bruckheimer était-il sur le plateau pour s’assurer que vous alliez bien faire ce grand film?

Adil El Arbi: Eh bien, nous n’avions pas Michael Bay sur le tournage, sauf pour le temps qu’il a dû tourner sa scène dans le film. Il était également très occupé à faire 6 Underground à cette époque, mais Jerry aime les réalisateurs. Tous ses films remontant à Michael Bay, Tony Stark et à d’autres réalisateurs qu’il aime donner au réalisateur la chance de vraiment aller voir une vision. Alors comprenez, il serait là-haut, mais il volerait d’avant en arrière sur le tournage de la suite Top Gun. Mais vraiment, il nous a juste laissé faire notre truc. Et s’il y a quelque chose qui peut être mieux ou si j’avais une idée, il est très lâche à ce niveau. Nous n’avons ressenti aucune pression car nous voulions tous faire le même film. Voilà pourquoi tout le monde était sur la même page.

Bilall Fallah: Oui, Jerry est un homme qui travaille très dur. Il était beaucoup sur le plateau quand il n’était pas sur ses autres projets. Il nous a laissé notre liberté et nous a protégés en tant que directeur amical et il veut que nous fassions vraiment nos choses. Il connaît l’ADN de cette franchise et son expérience et ses connaissances sont si précieuses. C’est surtout dans la post-production qu’il était dans la salle pour aider au montage et nous pousser toujours à faire la meilleure version du film.

Y a-t-il une scène particulière de ce film que vous aimiez tourner?

Adil El Arbi: Sans trop gâcher, il y avait la scène de l’humour à l’aéroport qui a un moment très comique et il y a une scène très émotionnelle, qui est ma préférée, entre Will et Martin où Will essaie de convaincre Martin de revenir sur la scène et ils peuvent mauvais garçons une dernière fois. C’était une scène très profonde et émotionnelle entre ces deux personnages.

Bilall Fallah: C’est une question difficile. J’aime quand l’un des gars dit “pénétrer votre cœur avec mon âme”. C’est ce qui relie les mauvais garçons. C’était l’un de mes préférés dans le film.

Quels autres projets cherchez-vous à faire?

Adil El Arbi: Maintenant, nous attendons un peu pour voir ce que les gens vont dire à propos de ce film, car nous ne voulons pas faire que des films d’action. C’est cette franchise particulière qui nous a vraiment attirés. Mais nous aimons le film que fait Spike Lee. que Scorsese fait. Nous aimerions donc faire un film comme en Amérique. Et si nous devions retravailler avec Jerry, ce serait incroyable. S’il veut que nous fassions Beverly Hills Cop 4, alors nous serions prêts.

Bilall Fallah: Oui, nous attendons juste jusqu’à ce que le film sorte et en cas de succès, possible Beverly Hill Cop 4. Jerry avait également produit ce film. Nous avons rencontré Eddie Murphy à quelques reprises et c’était surréaliste. Ce serait donc un grand rêve de travailler avec lui.

