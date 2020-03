Exclusif: Mamoudou Athie apprend le secteur du vin dans le premier rôle vedette de ‘Uncorked’ – Blackfilm

Sortant cette semaine de Netflix est le prochain film dramatique, Débouché, Écrit et réalisé par Prentice Penny (Insecure) dans son premier long métrage de réalisateur. Le film sera diffusé dans le monde entier le 27 mars 2020.

Avec Mamoudou Athie (Patti Cake $, The Front Runner), Niecy Nash (Griffes), et Courtney B. Vance (Ben est de retour), Uncorked est une histoire père / fils sur l’amour, le sacrifice et le fait de suivre votre cœur et est vaguement basée sur l’histoire familiale de Penny. Également coulés dans le film sont Matt McGorry, Sasha Compere, Gil Ozeri, Kelly Jenrette, Bernard David Jones, et Meera Rohit Kumbhani.

Alimenté par son amour pour le vin, Elijah s’inscrit à un cours pour devenir un maître sommelier, une désignation d’élite donnée uniquement à une poignée qui est capable de passer son examen notoirement difficile. C’est un rêve qui bouleverse les attentes de son père, Louis (Courtney B. Vance), qui insiste pour qu’Elijah prenne le contrôle du populaire barbecue de Memphis, transmis de père en fils depuis sa création. Elijah lutte avec les exigences de l’école et une nouvelle relation, tandis que Louis se débat avec les sentiments de son fils rejetant l’entreprise familiale jusqu’à ce qu’une tragédie les oblige à ralentir les choses. Uncorked est un drame hilarant et touchant sur un père et son fils qui doivent enfin apprendre à s’écouter.

Pour Athie, dont les précédents crédits télévisés et cinématographiques incluent «Jean des Jones», «Patti Cake $», «The Get Down», où il a joué à Grandmaster Flash, “The Detour”, “The Circle”, “The Front Runner”, “Unicorn Store”, “Cake”, “Sorry For Your Loss”, et plus récemment “Sous-marin,” son stock ne fait qu’augmenter. Il s’agit du premier rôle principal pour le diplômé de la Yale School of Drama. Parmi les personnages qu’il a joués, il y a un rappeur, un politicien et maintenant un œnologue. Avec chaque film, vous pouvez voir différents aspects de son jeu et nous avons encore plus à attendre.

Blackfilm.com a récemment discuté avec Athie de son rôle dans Uncorked, apprenant le commerce du vin et donnant une opportunité aux nouveaux cinéastes.

Vous avez joué un rappeur, un politicien parmi d’autres personnages. Chaque film que vous avez fait est totalement différent de l’autre. Quelle était l’attrait de faire ce film?

Mamoudou Athie: Pour être honnête, c’était une très belle histoire d’amour. J’ai parlé à Prentice et quand nous avons parlé, j’ai été tout simplement surpris. Je savais juste la vision qu’il avait dans son esprit. Je voulais aussi travailler avec lui sur son premier long métrage, parce que je pense que c’est un gars vraiment brillant, et un gars hilarant, je pourrais ajouter. C’est une de ces choses où je me suis dit: “Je dois faire ça.” Découvrir le casting était juste une cerise sur le gâteau, mais l’histoire est vraiment magnifique.

Il y a beaucoup de thèmes présentés dans ce film. C’est l’histoire d’un père et d’un fils. Il s’agit d’apprendre le commerce du vin. C’est une question de famille et de responsabilités. Que pouvez-vous dire de plus sur le personnage que vous incarnez et comment vous rapporteriez-vous à lui?

Mamoudou Athie: J’ai vraiment aimé le Elijah. C’est juste un bon gars. Nous sommes un peu différents dans la façon dont nous procédons. Je suis très myope pour le théâtre depuis que je suis enfant. Je ne suis devenu plus sérieux qu’après mes 19 ans. Il avait des intérêts très variés et il a essayé beaucoup de choses différentes, essayant de trouver sa vocation. Mais nous nous ressemblons en ce que nous aimons notre famille. Et bien que nous puissions avoir nos différences, l’amour est là quoi qu’il arrive et j’ai apprécié son dévouement envers eux chaque fois que les choses devenaient difficiles. Son lien avec la famille est quelque chose à quoi je suis lié.

Vous avez mentionné les similitudes et les différences. Vous êtes allé étudier le théâtre et il est allé étudier le vin. Ce ne sont pas les chemins que les parents envisagent pour leurs enfants. Avez-vous pensé à cela lorsque vous avez assumé le rôle?

Mamoudou Athie: En fait, mes parents étaient extrêmement favorables à mon choix de carrière depuis que je suis enfant. Même quand ils avaient très peu de raisons de le faire, comme si je me débattais à New York, j’allais aimer les appels ouverts pendant un an ou deux; se réveiller tôt chaque matin et n’attendre que d’être vu. Ils ont été généralement favorables. Pour voir ça marcher, ça me fait vraiment plaisir de voir ça.

Pouvez-vous parler de travailler avec Courtney et Niecy?

Mamoudou Athie: Je lève les yeux vers Courtney B. Vance. Il a toujours été un de mes modèles, depuis que je suis sérieusement devenu acteur. Nous sommes allés dans la même école en fait. Il est retourné à Yale dans la journée. Il a une carrière vraiment merveilleuse et des choix vraiment respectables et merveilleux. La seule chose était comme “oh mec, je suis tellement nerveux”. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il était tellement drôle et j’ai alors pensé que ça allait être si amusant. Avec Niecy, je pense que je n’ai pas besoin de vous parler d’elle mais elle a créé une ambiance très chaleureuse, aimante et hyper, comme intensément drôle sur le plateau. Je dois juste être avec ces gens et m’imprégner.

Vous jouez quelqu’un qui apprend le vin. Quelle part de la recherche consacrez-vous à ces rôles?

Mamoudou Athie: La recherche que je fais varie d’un film à l’autre. Cela a nécessité beaucoup de recherches. Surtout, l’accent était mis sur Memphis et pourquoi. Donc, comme j’ai étudié avec le frère du producteur Datari Turner, DLynn Turner et Ryan Radish pour le vin, suivre une formation de sommelier, une version très abrégée de cela. Ces gars sont de vrais sommeliers. Je ne sais pas si vous avez vu le film Somm, mais les gars du film travaillent, travaillent pour obtenir cette épingle. Je ne vais pas faire ça sans avoir le temps. Je vais faire tout ce que je peux pour m’assurer que je fais une représentation précise de ce que fait un sommelier. Donc, la chose merveilleuse est à chaque fois qu’il y a quelque chose qui concerne Ryan sur le plateau, d’abord nous avons une semaine entière avec lui et il m’apprendrait simplement à travers la grille, et comment les choses se décomposent. il me l’a rendu accessible, car les emplois me semblent tellement intimidants et si difficiles que la chose dont j’avais besoin, avant tout, c’était de comprendre comment c’était possible. Ensuite, une fois que vous savez comment c’est possible, vous pouvez le faire jusqu’à un point de réalité. Mais si vous ne croyez pas du tout à ce que vous faites, vous ne pouvez pas le faire de manière convaincante. C’était donc le principal obstacle. Après, c’était juste amusant parce que nous apprenons que le vin est amusant.

Donc, quand vous pouvez aller au restaurant maintenant et que vous regardez la carte des vins, pouvez-vous savoir ce que vous allez commander et ces gens vous regardent-ils comme: «Oh, vous connaissez vraiment votre du vin?”

Mamoudou Athie: Parfois, je ferai attention à ne pas ressembler à un imbécile. Je ne veux pas être ce gars qui semble être un snob sans raison, parce que la façon dont j’agis. Je ne sais que ça. Je sais ce que j’aime donc je ne peux pas dire oh, je veux ce vin. Mais je peux dire: «Je veux ce genre de raisin. Je veux ce genre de sensation ou je veux ce genre de saveur. » Quand vous les listez comme ça, c’est comme: «Qu’est-ce que tu essaies d’être? Tu essaies de te montrer? Et je me dis: “Non, mec, je sais juste ce que je veux.” Et avant de faire ce film, je ne savais pas ce que je voulais. Alors je suis resté avec ça. Je suis allé avec quelqu’un qui l’a fait et j’aimerais me présenter quelque chose ou prendre mon vin ordinaire ou quelque chose.

Comment se rendait à Paris?

Mamoudou Athie: Oh mon Dieu. Le voyage n’était pas si génial. Mais être à Paris est merveilleux. L’architecture et les trucs m’ont rappelé à quel point un pays dans lequel nous vivons est jeune car l’architecture est tout simplement différente. Nous avons aussi de beaux endroits en Amérique, mais certaines de ces choses ont été construites avant que l’Amérique ne soit un concept.

Comment travaillait avec Prentice sur ce film?

Mamoudou Athie: Je pensais juste qu’il était tellement cool. Cela peut sembler étrange, mais il savait exactement ce qu’il voulait, mais donnait également aux gens de la place pour jouer. Avec le cinéma indépendant, tu dois y aller, et il prendrait le temps pour des choses qui en avaient besoin. Il ferait aussi en sorte que cela se produise et le fasse avancer si les choses devenaient un peu floues. Je pensais juste qu’il avait fait un travail formidable, merveilleux pour gérer ça en tant que premier réalisateur sur un long métrage parce que c’est vraiment intimidant. Il l’a claqué.

Vous semblez avoir un talent pour donner aux gens leur premier coup. Vous étiez dans le premier film de Stella Meghie, Jean des Jones, Vous étiez dans le premier film de Geremy Jasper, Patti Cakes, et aussi dans le premier film de Brie Larson, Unicorn Storm. À quoi sert de dire oui, sachant que c’est la première fois des cinéastes? Certains d’entre eux sont connus et d’autres non.

Mamoudou Athie: J’aime juste une bonne histoire. Que ce soit un cinéaste pour la première fois ou non, peu importe. Si je leur parle et qu’ils savent ce qu’ils veulent faire, cela n’importe pas. Il y a une excitation à travailler avec un cinéaste pour la première fois quand il comprend les choses, et vous comprenez les choses. Vous ne pourrez plus jamais vivre cette expérience. Donc, je chéris vraiment le temps que je passe dans le premier long métrage d’un réalisateur parce que c’est une expérience vraiment spéciale.

Il s’agit de votre premier rôle principal, et vous êtes à peu près sur chaque page. Comment vous sentez-vous en tant qu’acteur sachant que vous devez porter la majeure partie du film?

Mamoudou Athie: J’étais avec Prentice et c’est le truc d’avoir un réalisateur comme Prentice. Chaque fois que j’avais un moment où j’étais un peu incertain, il me rappelait juste pourquoi il m’avait engagé. Il m’a juste donné la confiance de “Je sais ce que je fais ici” et les expériences que j’ai eues et d’autres sets. Je me souviens avoir parlé à Brie (Larson) et Jason Reitman avant ce film et ils m’ont vraiment donné ce merveilleux encouragement alors que j’entre dans mon premier rôle principal. Chaque fois que j’ai eu un moment de doute, j’avais toutes ces personnes qui m’encourageaient et je le transportais avec moi avec chaque projet.

Quel est l’intérêt de voir ce film?

Mamoudou Athie: Je pense que pour moi, la raison pour laquelle je me suis vendu en faisant ce film est que c’est une bonne histoire avec de bons acteurs et c’est une belle histoire sur la famille et l’amour. Pour être honnête avec vous, une autre chose qui m’a vraiment attiré dans ce film, c’est qu’il ne s’agit pas de traumatisme. Ce n’est pas un traumatisme spécifiquement noir. Il s’agit d’une famille noire, être une famille noire dans le spectre de la suprématie blanche. C’est juste nous qui vivons nos vies. C’est la chose qui m’excitait aussi chez Jean des Jones. C’était juste une histoire sur cette famille. C’était juste à propos de nous. Ce sont des histoires qui doivent également être partagées davantage.

Quelle est la prochaine étape pour vous?

Mamoudou Athie: Je viens juste d’emballer ‘Black Box’, ce film que j’ai fait à la Nouvelle-Orléans par un autre merveilleux cinéaste pour la première fois, Emmanuel Osei-Kuffou. C’est en collaboration avec Blumhouse et Amazon. Je suis vraiment excité pour ça. C’est mon deuxième rôle principal dans une fonctionnalité et je suis très excité. Je pense que nous avons fait quelque chose de vraiment intéressant et sauvage.

