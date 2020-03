Exclusif: Niecy Nash parle du premier long métrage de réalisateur de Prentice Penny «Uncorked» – Blackfilm

Sortant cette semaine de Netflix est le prochain film dramatique, Débouché, Écrit et réalisé par Prentice Penny (Insecure) dans son premier long métrage de réalisateur. Le film sera diffusé dans le monde entier le 27 mars 2020.

Avec Mamoudou Athie (Patti Cake $, The Front Runner), Niecy Nash (Griffes), et Courtney B. Vance (Ben est de retour), Uncorked est une histoire père / fils sur l’amour, le sacrifice et le fait de suivre votre cœur et est vaguement basée sur l’histoire familiale de Penny. Également coulés dans le film sont Matt McGorry, Sasha Compere, Gil Ozeri, Kelly Jenrette, Bernard David Jones, et Meera Rohit Kumbhani.

Alimenté par son amour pour le vin, Elijah s’inscrit à un cours pour devenir un maître sommelier, une désignation d’élite donnée uniquement à une poignée qui est capable de passer son examen notoirement difficile. C’est un rêve qui bouleverse les attentes de son père, Louis (Courtney B. Vance), qui insiste pour qu’Elijah prenne le contrôle du populaire barbecue de Memphis, transmis de père en fils depuis sa création. Elijah lutte avec les exigences de l’école et une nouvelle relation, tandis que Louis se débat avec les sentiments de son fils rejetant l’entreprise familiale jusqu’à ce qu’une tragédie les oblige à ralentir les choses. Uncorked est un drame hilarant et touchant sur un père et son fils qui doivent enfin apprendre à s’écouter.

Pour Nash, qui a récemment été nominé aux Emmy pour sa performance dans Ava DuVernay Quand ils nous voient et est surtout connue pour son rôle principal dans la série TNT Les griffes et son rôle dans Reno 911 !, la natif de Californie vient de jouer avec les rôles qu’elle a joués récemment. Plus tôt cette année, elle a joué dans le film à vie Volé par ma mère: l’histoire de Kamiyah Mobley et bientôt elle jouera Flo Kennedy dans la série dramatique FX Mme America en face de Cate Blanchett et Uzo Aduba, et Elizabeth Banks

Blackfilm.com a récemment discuté avec Nash de son rôle dans Uncorked et avec Prentice Penny et Courtney B. Vance.

Quelle était l’attrait de faire cela?

Niecy Nash: J’ai été attiré par ce projet à cause du cinéaste. Je connais Prentice Penny et j’ai eu une relation avec lui. Quand il m’a appelé et m’a dit: “Vous savez, j’ai un projet et j’ai écrit un personnage avec vous en tête”, il m’a dit “Bonjour” et je ne l’ai même pas encore lu. Après l’avoir lu, je me suis dit: «Oh, mon Dieu. Je suis tellement content d’avoir dit oui à cela. J’aime cela.”

Comment la décririez-vous le mieux et vous rapportez-vous à elle?

Niecy Nash: Je dirais que Mlle Sylvia est le ciment de la famille pour garder son mari et son fils connectés. En ce qui me concerne, je dirais que nous nous ressemblons en ce que nous aimons tous les deux le cœur et que nous voyons tous les deux en chacun.

C’est la première fois que vous et Courtney travaillez ensemble depuis Robert Altman’s Cookie’s Fortune. Comment travaillait-il à nouveau avec lui?

Niecy Nash: Oh, c’était génial. J’adore travailler avec lui. Il est professionnel. Il est intelligent. Il a un bon instinct et il est un joueur d’équipe.

Miss Sylvia est copropriétaire d’un restaurant barbecue. Que saviez-vous du commerce de la viande avant de faire cela ou avez-vous appris quelque chose?

Niecy Nash: Je ne savais pas grand-chose à ce sujet, mais ce que je sais, c’est que j’ai fait mon travail, c’est-à-dire comment être gentil avec les gens et leur montrer de l’amour. Comment être le visage et la personnalité du lieu et puis il y avait la responsabilité du père et du fils à l’arrière de la maison. Je ne sais toujours pas comment couper la viande, mais je sais comment aimer les gens.

Vous avez travaillé avec d’autres réalisateurs, mais qu’avez-vous appris de Prentice lors de ses premiers efforts pour réaliser un long métrage? Que pouvez-vous emporter avec vous dans votre prochain projet?

Niecy Nash: La seule chose que je vais vous dire et j’ai récemment réalisé un épisode de Claws, une série que je dirige pour TNT, je vais vous dire ce que j’ai aimé et ce que j’ai appris, c’est que Printice était si préparé. Il avait en tête ce que chaque coup allait être et comment il allait se mélanger. Je ne l’ai jamais vu avec des plumes ébouriffées, quoi qu’il se passe. Il a toujours eu la grâce sous le feu.

Que pensez-vous que le public retirera de ce film différent des autres films?

Niecy Nash: Je pense qu’ils verront une histoire racontée avec des personnages afro-américains qu’ils n’avaient probablement jamais vue auparavant. Vous avez vu le gars qui perd la fille, la fille qui veut réussir contre toute attente, mais avoir une dynamique familiale avec en toile de fond un jeune homme noir qui veut être sommelier est une autre histoire. accueillir les gens pour voir une expérience différente.

Vous avez la dernière saison de Claws à venir ainsi que Mme America sur FX. Que signifie dire oui aux projets que vous faites?

Niecy Nash: Je suis chevronné. J’ai fait mon 50e voyage autour du soleil et je ne fais rien que je ne veux pas faire. Voilà à quoi cela se résume vraiment.

Avec Mme America, vous jouez Flo Kennedy. Quel plaisir avez-vous eu à jouer ce personnage? Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur elle?

Niecy Nash: Elle était définitivement une Spitfire. Pouvoir déballer la genèse du mouvement de libération des femmes avec des femmes que je respectais tellement était définitivement un cadeau.

Au cours des dernières années, vous avez été récompensé par des distinctions et des nominations de différents groupes. Est-ce que cela stimule votre carrière? Obtenez-vous de meilleurs scripts et plus d’offres chaque fois que vous obtenez une nomination?

Niecy Nash: Je sens que oui. cela permet aux gens de vous voir un peu différemment qui ne l’étaient peut-être pas auparavant, comme “Oh, c’est une comédienne”. Ensuite, lorsque vous êtes nominé pour un drame, c’est comme: «Oh, attends, elle peut le faire. Permettez-moi d’envoyer ce projet. Permettez-moi d’envoyer ce projet. ” Je ne pense vraiment pas que ça fait mal.

