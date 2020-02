Exclusif: Premier regard sur Mike Colter dans “I’m Charlie Walker” – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu une bande-annonce et un clip exclusifs pour le premier acteur nominé aux NAACP Image et Critics Choice Award Mike Colter (Evil, Luke Cage) dernier film en tant que personnage principal de Je suis Charlie Walker. Le film, dont la sortie est prévue en 2020, met également en vedette l’acteur nominé aux EMMY Award® Dylan Baker (La bonne épouse), Safiya Fredericks (Désolé de vous déranger), Bottes Riley (Désolé de vous déranger), Monica Barbaro (Top Gun 2) et une apparition spéciale de l’ancien maire de San Francisco, l’honorable Willie Brown.

Basé sur une histoire vraie, Mike Colter joue le rôle de Charlie Walker, entrepreneur en camionnage et en construction. En 1971, deux pétroliers sont violemment entrés en collision au large de la côte de San Francisco, déversant des millions de gallons de pétrole brut créant une catastrophe environnementale.

Contre toute attente, Charlie a réussi à obtenir l’un des contrats les plus lucratifs pour nettoyer le littoral qui menaçait une grande partie de la baie de San Francisco. Avec seulement trois camions, une éthique de travail incroyable et beaucoup de cœur, le film raconte la discrimination raciale que Walker a endurée en essayant de sauver le littoral tout en luttant contre le racisme institutionnel de l’entreprise même qui l’a embauché en premier lieu.

«Lancer les bons acteurs est primordial. Le moment où Mike Colter a pris la voix et la marche de Charlie Walker; Je savais que le film marcherait. Imposant et vulnérable à la fois, le casting a commencé à tourner autour de lui comme le soleil. Cela a soulevé le film et a été une joie à voir. » dit le directeur Patrick Gilles.

Je suis Charlie Walker a été produit par FAMM Productions et réalisé par Patrick Gilles. William O’Keeffe a été producteur exécutif, Charlie Walker et Mike Regen (The Kill Hole, You Got Served) en tant que producteurs, et Mark Harris («Black and Privileged», «Black Coffee») en tant que producteur associé.

