Exclusif: Sanaa Lathan pourparlers Catwoman voix dans «Harley Quinn», apparaissant dans Contagion de Steven Soderbergh, et Love & Basketball 20 ans plus tard – Blackfilm

Depuis plus de 20 ans, Sanaa Lathan a été spectaculaire dans tous ses projets de divertissement, de la scène à la télévision et au cinéma. Dans le dernier épisode de la série de services de streaming de DC Universe ‘Harley Quinn’ Dans la saison 2, Lathan s’apprête à interpréter le personnage de Catwoman.

Parmi les autres actrices qui ont joué Catwoman sur grand et petit écran figurent Julie Newmar, Lee Meriwether, Earth Kitt, Halle Berry et Anne Hathaway.

Harley Quinn est une série d’action-comédie animée pour adultes créée le 29 novembre 2019 sur DC Universe. La série suit les mésaventures de Harley Quinn (Kaley Cuoco) et de son meilleur ami et partenaire dans le crime, Poison Ivy (Lake Bell), après avoir quitté son ex-petit ami le Joker et tenté de se débrouiller tout seul en tant que «cheville ouvrière» criminelle de Gotham City. La série mettra également en vedette Poison Ivy, Batman et un casting de héros et de méchants – anciens et nouveaux – de l’univers DC.

Diffusion le 17 avril, épisode # 3 («Trapped») – Harley et Ivy s’associent à Catwoman pour voler un artefact d’un musée qui a été piégé par nul autre que le Dr Trap. Pendant ce temps, le Dr Psycho (Tony Hale) tente de faire ses preuves en tant que leader, ce que Riddler exploite comme une opportunité de s’échapper.

Lathan n’est pas étranger au monde de l’animation. Elle a précédemment exprimé le personnage de Donna Tubbs sur Fox’s The Cleveland Show pendant quatre saisons ainsi que apparaître sur sa série phare Family Guy (sur une base récurrente). Elle a été vue pour la dernière fois lors de la dernière saison sur Showtime L’Affaire. D’autres apparitions télévisées incluent l’épisode «Replay» du La zone de crépuscule sur CBS All-Access et HBO Fils natif.

Blackfilm.com a récemment parlé exclusivement avec Lathan alors qu’elle parlait d’exprimer Catwoman, de faire face à l’épidémie de coronavirus, d’apparaître dans Contagion de Steven Soderbergh et de se souvenir de son film, Love & Basketball, son premier film en tant que lead.

Comment est né ce rôle pour vous?

Sanaa Lathan: C’était littéralement une offre qui est venue à mes agents et c’était excitant pour moi parce que c’est évidemment Catwoman. J’adore aussi faire de l’animation parce que c’est tellement amusant. Il est si facile. Vous sortez juste du lit, dans vos sueurs, et vous n’avez pas à vous coiffer ni vous maquiller. Vous entrez simplement dans la cabine et vous entrez et sortez. C’est un si beau travail. Pendant de nombreuses années, je n’ai jamais vraiment regardé d’animation. Je n’étais pas vraiment au courant du monde et quand j’ai eu le Cleveland Show, j’ai frappé Family Guy. J’ai attrapé un tas de Family Guy et je me suis dit: «Oh mon Dieu! D’accord, j’ai compris.” Je comprends maintenant pourquoi les gens sont dedans. Je dis toujours à mes agents: “Faites-moi sortir pour ces spectacles d’animation parce que j’adore le faire.” Vous pouvez faire des personnages fous et fléchir ces muscles.

Avec Catwoman, j’avais une connexion avec elle parce que quand j’étais enfant, ma mère était dans le Tombouctou original à Broadway. Elle était danseuse et faisait également partie de l’original The Wiz on Broadway. Ensuite, elle était dans le Tombouctou original et elle avait un rôle de danseuse en vedette et Eartha Kitt a joué dans celui-ci. Eartha Kitt adorait ma mère et ils sont devenus amis et elle a pris ma mère sous son aile. J’étais souvent avec elle Eartha Kitt en grandissant. J’ai même une peinture d’elle dans mon salon. Je la considère comme un membre spirituel de la famille. Le fait qu’elle était une Catwoman si emblématique et le fait que j’arrive à exprimer Catwoman sur cette série est cool pour moi.

Comment décririez-vous Catwoman dans cette série et est-il différent des autres variations de Catwoman en plus du fait qu’il s’agit d’une série animée?

Sanaa Lathan: Eh bien, c’est une série animée pour adultes, donc elle est très sexy et très cool. Toutes les filles veulent juste être son amie et veulent être acceptées par elle et elle est un voleur incroyable. Elle est chaude.

Pourquoi pensez-vous que Catwoman a bien aimé ceux qui l’ont jouée? Est-elle perçue comme une méchante?

Sanaa Lathan: Elle vient aider Harley Quinn dans l’une de ses missions, donc c’est presque comme si elle était une criminelle parce qu’elle est une voleuse mais elle aide Harley avec quelque chose. Harley est également un anti-héros. C’est le méchant que tu détestes aimer. Vous l’aimez. Cette tenue cogne. Son corps frappe et elle a toutes les meilleures choses sur les chats. Elle est sexy, elle est sensuelle. Elle est cool. Elle n’a besoin de personne.

Quelle a été votre première impression lorsque vous avez vu le dessin puis l’épisode?

Sanaa Lathan: Je n’avais pas vu le dessin jusqu’à ce qu’ils commencent à le promouvoir. Cela m’a fait rire. De côté, elle a un peu le nez d’une piste de ski comme moi, donc je ne sais pas s’ils m’ont pensé. Je ne sais pas si c’était une coïncidence ou une synchronicité.

Reviendrez-vous tout au long de la saison?

Sanaa Lathan: Oui, je reviendrai. J’ai fait peut-être quatre ou cinq épisodes.

C’était amusant de revenir dans le stand et de faire du travail vocal?

Sanaa Lathan: IC’est le meilleur travail au monde parce que c’est juste amusant. Vous pouvez vraiment sortir des sentiers battus avec vos choix car c’est de l’animation.

Étant donné qu’il faut moins pour le travail d’animation que pour faire un long métrage, comment gérez-vous ce qui se passe dans le monde? À quel moment cela est-il devenu grave pour vous?

Sanaa Lathan: Il y a peut-être trois semaines, c’était au début de la thésaurisation. Où tout le monde achetait le papier hygiénique où vous pensiez: «Sommes-nous, nous sommes à la fin? Est-il sur le point d’amener Mad Max ici? ” Il y a environ trois semaines, j’ai commencé à prendre cela au sérieux et à rester à la maison et à faire ce qu’ils me disent. Il est très clair pour moi qu’il ne semble pas qu’ils sachent vraiment de quoi vous parlez. C’est en constante évolution. Ma famille et moi avons donc décidé de mettre en quarantaine ensemble et de suivre les règles.

Il y a eu beaucoup d’articles sur le film Contagion, dans lequel vous êtes apparu. À quel point est-ce surréaliste que vous apparaissiez dans un film qui correspond quelque peu à ce qui se passe actuellement?

Sanaa Lathan: C’est fou et je suis une personne qui ne regarde jamais vraiment mes propres films parce que ce n’est tout simplement pas agréable pour moi. Je suis trop autocritique. Je suis une Vierge. Donc, je vais généralement regarder un film une ou deux fois au début, la première et peut-être une fois avant la première pour que je puisse en parler. Ensuite, je continue. Avec contagion, je ne l’ai littéralement regardé qu’une seule fois. À l’époque. Je me souviens avoir pensé, alors qu’il était si bien fait et que je suis un grand fan de Soderbergh, que c’était si effrayant pour moi. Je me souviens avoir pensé «pourquoi quelqu’un voudrait-il vivre cette expérience» parce que cela me dérangeait vraiment. Alors, quand les gens ont commencé à le regarder récemment, je me disais: «Laissez-moi voir de quoi il s’agit.» Je l’ai vu récemment, et je ne pouvais pas croire à quel point c’était prophétique et effrayant, jusque dans les détails. C’était juste un film magnifique de lui, et j’ai vraiment pu vraiment apprécier son talent artistique. Son cinéma était tout simplement incroyable.

SANAA LATHAN comme Aubrey Cheever dans le thriller Contagion, une sortie de Warner Bros Pictures.

Je fais tout ce qui me tient sain d’esprit en premier lieu dans cette industrie dans ce monde, je crois vraiment à la thérapie. Je suis en thérapie depuis des années. Je discute régulièrement avec mon thérapeute, je médite. J’ai connu une grave anxiété il y a environ cinq ou six ans, et j’ai appris la MT, la méditation transmentale, mais je crois vraiment en toute méditation et j’ai un peu abandonné ma pratique. Vous êtes censé faire 20 minutes deux fois par jour pour cette méditation particulière. Je m’y suis vraiment engagé et cela m’a aidé à soulager l’anxiété, puis à me connecter avec des amis et à faire comme si tout allait être résolu. C’est tout ce que nous pouvons faire.

La semaine prochaine sera le 20e anniversaire de Love and Basketball. Pour vous, était-ce votre premier rôle principal?

Sanaa Lathan: C’était mon premier rôle principal dans un film, mais j’avais fait près de 30 pièces avant cela. J’ai fait beaucoup de Shakespeare. J’ai fait 12th Night à Yale Rep. J’ai fait beaucoup de pièces Off Broadway. J’étais certainement un débutant pour filmer à la télévision, mais je n’étais en aucun cas une nouvelle actrice.

Après avoir joué devant un large public en direct, faire du théâtre, est-ce que ça a été intimidant de faire le film et de savoir que vous devez porter la moitié du film parce que vous êtes le co-chef de file?

Sanaa Lathan: Oui. C’était intimidant, pas à cause de la partie film. Parce que j’avais tellement d’expérience sur scène et quand vous avez l’habitude de jouer huit fois par semaine sur scène, faire un film est en fait une transition plus facile. Mais le basket-ball proprement dit, l’apprentissage physique, le fait de jouer et d’essayer de retirer le basket-ball authentiquement et de vouloir tellement que ce soit juste, c’était la partie extrêmement difficile pour moi.

C’était cool parce que mon personnage Monica dit qu’elle voulait être la première fille de la NBA et quand Gina écrivait qu’il n’y avait pas de WNBA. Ils ont obtenu un entraîneur de la WNBA pour m’aider à m’entraîner pour les scènes de basket-ball, ce qui était tellement cool.

Que pensez-vous du fait que le film est toujours bien aimé 20 ans plus tard?

Sanaa Lathan: Je pense juste que c’était juste une de ces tempêtes parfaites. Le script de Gina était si pertinent. Son script était si serré. Elle y travaillait depuis des années. Elle était tellement préparée. Elle connaissait ce monde. Elle a une vision si spécifique et une passion pour l’histoire. Elle a réuni juste un casting et une équipe qui y croyaient vraiment. Je me battais pour cela depuis des mois. Mon journal dans la lutte pour le rôle était similaire à celui de Monica pour son homme et sa carrière. Je me préparais pour le rôle alors que je me battais pour le rôle.

Qu’avez-vous fait en tant qu’actrice? Avez-vous obtenu plus de rôles?

Sanaa Lathan: Certaines personnes ont une célébrité instantanée du jour au lendemain. Je n’ai jamais eu ça. J’ai eu une construction lente très bénie. C’était parfois frustrant au début. Je veux ce que cette actrice a ou pourquoi je n’ai pas le succès du jour au lendemain et je fais toujours des films. Il y avait des périodes où je ne travaillais pas pendant un an entre ces rôles mais c’était génial avec le recul car cela m’a appris la foi. J’ai dû travailler sur moi-même et mon métier entre les deux. Maintenant, j’ai une société de production et je développe des choses et je suis reconnaissant.