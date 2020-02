Exclusif: scénariste-réalisateur Jason D. Gregory sur la production de sa prochaine série dramatique Waking Up White – Blackfilm

Alors que la saison pilote est en cours, Blackfilm.com a eu l’occasion de parler avec l’auteur / réalisateur / producteur Jason D. Gregory à propos de sa série dramatique Se réveiller blanc il espère être capté par un réseau, un câble ou une plateforme de streaming.

Une famille noire se réveille blanche et dispose de 30 jours pour déterminer si elle préfère retourner à ses racines culturelles ou s’en tenir à la «nouvelle» peau dans laquelle elle se trouve.

Waking Up White est un examen hebdomadaire d’une heure du racisme, du colorisme, des privilèges et de l’injustice sociale, mais avec une touche dramatique. L’objectif de Waking Up White est de découvrir si l’herbe est vraiment plus verte de l’autre côté. Autant Waking Up White concerne les luttes modernes et les injustices sociales que les personnes de couleur doivent affronter, mais il plonge également dans l’histoire afro-américaine en partageant l’histoire de la ville de Wellsville.

Gregory est un récent diplômé du MFA et professeur de scénarisation à l’Université de Floride centrale. Il est l’auteur, le réalisateur et le producteur de Waking Up White. Gregory est également fondateur et PDG de Gregory Media Group, LLC, une entreprise primée de marketing, de publicité et de gestion d’événements, basée dans le centre de la Floride. Qu’il s’agisse de publicités, d’émissions de télévision ou de films, Gregory se consacre à la création d’histoires de ceux qui ont été marginalisés, ignorés et défenseurs de la justice sociale.

D’où vient sa création?

Jason Gregory: Eh bien, mes expériences de vie et les expériences de mes amis et de ma famille. Honnêtement, je regardais les informations une nuit, début 2013. Un autre homme afro-américain avait été tué par balle par la police et une équipe de presse était sur les lieux pour la couvrir. Ils se sont tournés vers une femme afro-américaine plus âgée et lui ont demandé son avis et elle a simplement dit: “Cela ne serait pas arrivé si nous étions blancs.” Et ça m’a juste collé. Je me suis endormie ce soir-là avec sa déclaration dans mes oreilles et me suis réveillée le lendemain matin et j’ai commencé à écrire le scénario de «Waking Up White».

Nous avons vu notre part de drames et de comédies centrée sur ce thème du blanc. De Soul Man aux White Chicks et autres films. C’était donc ton inspiration? Les Noirs pensent différemment. Parce qu’elle a dit: Et si? Est-ce à cause du quartier, de l’environnement? Comment cela vous a-t-il frappé?

Jason Gregory: Cela m’a vraiment frappé parce que nous voyons tellement de choses qui se produisent encore une fois dans notre communauté et font l’actualité de l’état de l’Amérique noire. Nous en avons vu beaucoup à la télévision ces derniers temps et nous devons voir le revers de la médaille. Vous n’entendez pas que des Blancs sont harcelés ou abattus par la police aussi souvent que vous le faites avec des hommes et des femmes afro-américains. C’est juste une question qui doit être étudiée un peu plus.

Vous en avez fait une comédie. Pourquoi emprunter cette voie?

Jason Gregory: En fait, nous l’avons mis en place comme un drame. Au début, cela a commencé comme un long métrage pour mon projet de thèse, puis basé sur tous les ismes dont nous parlions, le racisme, le colorisme, l’âgisme et même le sexisme. Décomposons cela davantage et créons simplement une série télévisée afin que nous puissions discuter de ces questions chaque semaine. Nous avons senti que lorsque je l’ai créé au départ, en tant que long métrage, il faisait très sombre. Nous avons dit que maintenant que nous avons fait toutes les recherches, nous allons simplement le transformer en une série télévisée et y ajouter de la comédie, car le message pourrait être un peu plus facile à digérer avec la comédie.

Avez-vous pensé à ce qui pourrait être son inconvénient s’il y a un inconvénient?

Jason Gregory: Oui, j’y ai pensé. La dernière chose que nous voulons faire, c’est que nos personnages se réveillent blancs et semblent être les sauveurs blancs qui entrent et sauvent la communauté noire. Ce n’est pas ça du tout. Cette histoire est ancrée dans l’histoire remontant à la Grande Migration Noire, à l’intégration et à la ségrégation. Il est enraciné dans l’histoire des Noirs et l’afro-futurisme. A la fin de la saison, nos personnages doivent faire un choix s’ils préfèrent la perte de leur identité culturelle ou la belle histoire des Noirs qui fait d’eux ce qu’ils sont.

En tant que producteur également, vous voyez ce qui est vendu et ramassé. Vous savez quel sera le climat lorsque vous présenterez cela. Était-ce un processus de réflexion lorsque vous avez mis cela ensemble?

Jason Gregory: Oui et non. Oui, car nous sommes conscients de ce qui se vend et nous savons que la race est un sujet brûlant. Mais aussi, non, parce que nous voulions raconter notre propre histoire qui, selon nous, est différente de tout le reste. Bien sûr, Blackish était une influence aussi bien que Queen Sugar. Mais nous sommes également revenus en arrière et avons regardé Black No More de George Schuyler et les œuvres de Zora Neale Hurston. En fait, nous avons eu l’honneur de tirer sur le pilote pendant sept jours à Eatonville, la maison de Zora Neale Hurston. Nous avons emprunté à la riche histoire d’Eatonville, et cela a aidé à créer notre ville fictive de Wellsville.

Vous avez un groupe de nouveaux arrivants, mais lorsque vous avez rassemblé tout cela, avez-vous pensé à choisir un nom qui pourrait aider à vendre ce projet?

Jason Gregory: Oui, je l’ai fait. Pas mal. Mais je suis fier du travail que nos comédiens nous ont donné et je pense personnellement qu’ils ne sont peut-être pas encore connus, mais ils le seront bientôt.

Tous les épisodes ont-ils déjà été tournés?

Jason Gregory: Non, juste le pilote. Nous voulions le filmer comme une preuve de concept.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ceci, réunir une équipe et commencer à tirer sur le pilote?

Jason Gregory: Ce fut un processus de trois ans. J’ai conçu l’idée au début de 2015, mais je n’avais aucune idée de ce que j’allais en faire. Et puis tout d’un coup, je me suis retrouvé à postuler pour obtenir mon MFA début 2016. L’une des premières choses qu’ils m’ont demandé était de savoir si j’avais une idée et je les ai lancées Waking Up White, et ça a juste commencé à partir de là. Alors, à l’école, j’ai écrit un long métrage, puis la deuxième année, je l’avais déjà transformé en série télévisée. J’ai également commencé à travailler sur ma thèse de thèse électronique, et nous avons commencé le tournage en juin 2018.

Au cours des trois années de mise en place, est-ce que quelque chose a changé avec le script compte tenu de certains événements qui se produisent au sein de la communauté noire?

Jason Gregory: Oui, beaucoup de choses ont changé. Nous l’avons tourné en juin 2018. Trump avait déjà été élu président. Mais, la scène politique devient un peu plus sombre. Nous pouvons utiliser tout ce qui se passe actuellement dans les prochains épisodes.

À votre avis, quel serait le résultat final si le pilote était récupéré, que le casting restait intact et que les gens aimaient le spectacle?

Jason Gregory: Conversations. Nous voulons que les téléspectateurs aient une conversation autour de chaque épisode. Ce que j’aime à propos de la télévision, c’est que vous pouvez avoir des conversations hebdomadaires autour des épisodes que vous venez de regarder. J’espère que nous pourrons nous asseoir avec des Blancs, des Hispaniques et d’autres pour parler et simplement dire: “Hé, je ne m’en rendais pas compte à propos de votre culture. Dit-moi en plus à propos de ça.” Nous voulons simplement tenir tout le monde informé.

Avez-vous toujours votre travail de jour?

Jason Gregory: Oui. J’ai la chance d’enseigner à l’Université de Floride centrale en tant que professeur d’écriture de scénarios. J’ai apprécié ça. Dès l’obtention de mon diplôme, j’ai accepté un poste dans notre département d’anglais.