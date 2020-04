Exclusif: Stephan James parle du nouveau film de Quibi dans le chapitre “#Freerayshawn” – Blackfilm

Quibi a créé la bande-annonce de Antoine Fuqua-produit à venir thriller dramatique «#Freerayshawn» avec Stephan James, Laurence Fishburne, Jasmine Cephas Jones, Skeet Ulrich et Annabeth Gish. Il a été présenté le 13 avril sur Quibi.

Quibi est un service de streaming mobile de forme courte qui prend le contenu de forme longue et le divise en petits morceaux, essentiellement une longue histoire racontée dans des chapitres, ou «10 minutes ou sous» épisodes de forme courte.

Décrit comme une version moderne de Dog Day Afternoon, #Freerayshawn raconte l’histoire d’un jeune vétéran noir de la guerre en Irak nommé Rayshawn (James) qui est mis en place par la police de la Nouvelle-Orléans pour un trafic de drogue, court pour sa vie et prend refuge dans son immeuble avec sa petite amie et son enfant.

Avec la Nouvelle-Orléans PD et l’équipe SWAT à l’extérieur prêtes à prendre d’assaut sa maison, une frénésie des médias sociaux commence alors que les membres de la communauté et les médias arrivent sur les lieux. Pendant ce chaos croissant, un flic sympathique nommé Steven Poincy (Fishburne) joue le rôle de négociateur et, au cours d’une journée brutalement stressante, Steven essaie de faire en sorte que Rayshawn se rende calmement afin d’éviter une escalade de violence inutile.

Le projet est dirigé par Seith Mann à partir d’un script par Mark Maurino. Fuqua, Mann, David Boorstein, Kat Samick et Justin Bursch sont des producteurs exécutifs.

Blackfilm.com a récemment eu une conversation exclusive avec Stephan James alors qu’il parlait de la série, de son personnage et de son travail avec les acteurs.

Quelle était l’attrait de faire cela?

Stephan James: Quand j’ai rencontré Antoine Fuqua pour la première fois, il m’a présenté ce truc appelé «#Freerayshawn», qui est essentiellement une version moderne de «Dog Day Afternoon». C’est l’un de mes films préférés. Pour moi, c’était ce thriller intense et octane. Ce mec est mis en place par la police et se barricade dans sa maison avec sa femme et son fils. Il y a donc cet élément de suspense. C’est aussi cette réalité pour beaucoup de jeunes femmes et hommes noirs dans ce pays, pour autant que vous les connaissiez, devant faire face à ce système qui n’est pas toujours en leur faveur, puis essayer de rallier les e-mails sur les réseaux sociaux maintenant comme une sorte de protection pour aider à la cause. Donc, pour moi, il y avait juste tous ces éléments qui étaient opportuns, pertinents et excitants pour moi en tant qu’acteur.

Comment diriez-vous que vous vous reliez à ce personnage?

Stephan James: Je suis un jeune Noir et je vis en Amérique. Je suis tout aussi sensible à ce système que n’importe quel jeune homme noir. Quand je regarde un gars comme Rayshawn, qui a été un citoyen honnête toute sa vie, et un gars qui est un ancien militaire qui a servi pour son pays et qui doit rentrer à la maison et subir ce genre de traitement, c’est révélateur. Cela dit que s’il pouvait être soumis à cela, n’importe qui pourrait l’être et pour moi, cela en disait long et je me suis contenté de le porter sur mon dos et de raconter cette histoire.

Basé sur la bande-annonce, Rayshawn est coincé dans un cornichon. Votre personnage est-il parfait ou est-il imparfait?

Stephen James: Je ne pense pas que quiconque soit parfait, mais si vous regardez la série se dérouler et que je ne veux pas donner grand-chose, mais personne n’est parfait. Cela me dit vraiment que vous devez être en mesure de laisser les choses se dérouler et l’une des choses que #Freerayshawn fait si bien, c’est qu’elle joue sur vos propres préjugés et votre propre psyché et la façon dont vous avez grandi et la façon dont vous voyez les choses. . Ils ont certains jugements ou certaines réserves selon votre position dans la vie. Mais je pense qu’en fin de compte, nous devons tout laisser jouer pour que nous puissions voir la vérité.

Comment travaillait-il avec Seith Mann?

Stephan James: Seith est une bête. Il nous a toujours laissé faire, essayons toujours ce que nous voulons essayer. Si quelque chose ne fonctionnait pas un jour ou dans le moment, il n’avait pas peur de le supprimer et il ne se souciait pas des suggestions d’aucun des acteurs. Nous changeons les choses jour après jour, en fonction de la sensation et de l’humeur. Il était toujours partant pour ça.

Parce que la série est définie comme des chapitres par opposition aux épisodes, est-ce que cela vous semblait différent par rapport à quand vous filmez des séries comme Shots Fired et Homecoming?

Stephan James: Honnêtement, je n’avais vraiment pas l’impression de faire une émission de télévision. Ce n’était pas comme si nous étions bloqués sur le tournage des épisodes. C’était comme si nous tournions un film. Je travaillais sur un plateau de tournage normal, pas exactement dans l’ordre, mais ils ont fait un bon travail en essayant de planifier notre calendrier de tournage dans le script.

Parce que vous êtes confiné à un seul endroit et pour la plupart avec Jasmine Cephas Jones et le gamin qui joue votre fils, vous sentiez-vous comme une pièce?

Stephan James: Oui, il y avait définitivement cet élément. Il y a quelque chose d’intoxiquant à être dans cet environnement où tout le film est dans un appartement. Pour nous, cela a joué dans la psychologie de nos personnages, sorte de nuits de travail et de passer des heures à la fin de ce qui peut être un environnement de travail stressant au même endroit, et d’une manière étrange, cela a permis un développement du caractère de travail pour moi-même, Lawrence et Jasmin. Je pense que tout le monde le ressentait.

Quels sont les rôles que vous jouez?

Stephan James: J’adore les personnages superposés. J’adore les histoires humaines. J’adore lire entre les lignes et voir ce que je peux offrir à l’histoire ou au personnage qui n’est pas sur la page. Une fois que j’ai compris cela, c’est ce qui m’excite vraiment. J’essaie juste de trouver non seulement de belles histoires, mais des choses qui arrivent à point nommé et qui signifient quelque chose dans le monde qui reflète la vie en quelque sorte. C’est le pouvoir que nous avons en tant qu’artistes, celui que je choisis d’aller et, en règle générale, je vis. Si je peux créer un art qui reflète la société et qui est opportun, pertinent et culturel et important, alors ce sont les histoires qui me passionnent le plus.

Comment travaillait-elle avec Laurence Fishburne?

Stephan James: Incroyable. Inutile de dire que c’est une légende. J’ai grandi en regardant Fish. Non seulement il est une bête d’acteur, il est une bonne personne, une grande personne avec laquelle il fait bon vivre et une joie de travailler avec lui. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Fish.

Vous avez Homecoming Saison 2 à venir. Amusez-vous à équilibrer les films et la télévision?

Stephan James: Je l’aime l’homme. J’aime tout. J’adore travailler avec beaucoup de gens sympas et pouvoir raconter des histoires sur différentes plateformes. J’ai prouvé que je ne craignais pas les différentes plateformes. Quibi n’est pas différent de quelque chose d’excitant. J’aime que le contenu soit fait pour leur téléphone. Cela semblait être quelque chose d’ingénieux et je suis heureux d’avoir pris le risque. Je suis impliqué dans la première vague de ce que ça va être.

Que pouvez-vous dire sur Homecoming Season 2?

Stephan James: Janelle Monáe fait un travail incroyable lors de la deuxième saison et vous serez agréablement surpris par sa performance. En ce qui concerne Walter Cruz, mon personnage, il est juste en mission pour obtenir des réponses. Il a besoin de réponses sur ce qui lui est arrivé cette première saison.

Quelle est une bonne raison de voir un #Freerayshawn?

Stephan James: C’est un tour. C’est intense. C’est passionnant. C’est plein de suspense. C’est opportun. C’est une de ces choses où vous ne pouvez pas vraiment détourner le regard. Ce sera une de ces choses où vous vous demanderez constamment ce qui se passe. Que se passe-t-il ensuite. Où va l’histoire. Sinon, consultez simplement Quibi et voyez comment cette plateforme fonctionne. Beaucoup de trucs sympas là-bas. «#Freerayshawn» semble puissant, opportun et pertinent. Il se sent maintenant.