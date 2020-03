Exclusif: Talent Extraordinaire Lena Waithe pourparlers The Chi, Boomerang et New Series Twenties – Blackfilm

Récemment aux ABFF Honors, talent extraordinaire Lena Waithe a reçu le prix Industry Renaissance Award, qui reconnaît les créateurs de contenu dont le travail exemplaire dans le cinéma et la télévision contribue à changer les perceptions des personnes de couleur dans l’industrie du divertissement. Le prix est plus approprié pour ce talent doué. Après avoir remporté le prix Emmy pour son scénario “Maître de rien»Épisode« Thanksgiving », Waithe a depuis explosé sur le grand et le petit écran, de face et derrière la caméra.

Actuellement, elle est scénariste et productrice exécutive de deux émissions BET: la nouvelle série “Vingtaine” qui est basé sur ses propres premières années à Los Angeles et la deuxième saison de la “Boomerang” revival qu’elle a créé aux côtés de Halle Berry. Les deux émissions devraient être diffusées ce mois-ci. Waithe a également créé Showtime “Le Chi,” qui reviendra pour sa troisième saison cette année.

Sur grand écran, elle a scénarisé le drame romantique “Queen & Slim” et a récemment exprimé un personnage dans Disney et Pixar’s Onward. Elle apparaît dans le film de Justin Simien “Mauvaise chevelure,” qui a fait sa première à Sundance en janvier dernier et elle a produit la comédie de Radha Blank «La version vieille de 40 ans» qui a également fait sa première à Sundance et a été acheté par Netflix.

En d’autres termes, elle est l’ultime Jack de tous les métiers!

Blackfilm.com a récemment rencontré Waithe au Paley Center de New York où Boomerang et Twenties ont eu des premières pour leur nouvelle saison et elle a parlé de la gestion des nombreux projets avec lesquels elle est impliquée.

Avec trois séries télévisées, comment équilibrez-vous votre emploi du temps?

Lena Waithe: J’ai un très bon groupe d’artistes avec qui je travaille. Les gens pensent parfois que parce que ça dit créé par moi ou un exécutif produit par moi, je fais tout. J’ai beaucoup écrit sur la première saison de Twenties. C’est vraiment mon histoire. Susan Fales-Hill fait le quotidien. Dime Davis et Anegli Milan prennent vraiment les rênes de la saison deux de Boomerang. J’ai beaucoup écrit pour la saison un, mais la saison deux, ils se sont vraiment montrés et ont dit “Nous allons faire nôtre ce spectacle” et c’est ma joie de les voir prendre le relais ici. Rendez-le spécial. Avec la saison trois de The Chi. Je suis encore plus impliqué. J’y suis cette saison. J’ai beaucoup écrit. J’ai finalement réussi à faire en sorte que le spectacle soit là où je le voulais. J’ai un merveilleux showrunner Justin Hillian, qui fait le jour le jour, va sur le plateau et voit s’il y a des incendies à éteindre. Le fait est que j’essaie vraiment d’éduquer les gens sur le fonctionnement du jeu parce qu’ils me regardent ou regardent Shonda Rhimes, Ava DuVernay et pensent: “Oh, vous faites toutes ces choses?” Non, nous dirigeons le navire. Mais nous avons tout un groupe de personnes qui font de l’aviron et s’assurent que le navire ne coule pas. C’est ainsi que je l’équilibre.

Avec autant de spectacles, y compris le vôtre, qui ont du talent noir, avez-vous une main dans la commercialisation du spectacle et du talent?

Lena Waithe: Oui, je veux absolument participer à la façon dont ces émissions sont présentées. Parce qu’il ne suffit pas de créer du contenu noir cool, vous devez également le présenter d’une certaine manière. J’adore découvrir de nouveaux talents. Quand vous regardez mon contenu, vous pouvez voir que, de Jodie Turner-Smith à Tetona Jackson et avec The Chi, il y a beaucoup de nouveaux talents là-bas. J’aime présenter aux gens de nouveaux acteurs et actrices, et cela demande un peu de travail de la part des gens. Je ne sais pas encore qui c’est. Peut-être pas encore, mais je pense que vous l’aimerez et que vous allez les aimer au fil du temps. Nous l’avons fait avec Dear White People avec Tessa Thompson. Peu de gens savaient qui était Tessa à l’époque, mais finalement, cela a pris l’épreuve du temps et a couru avec. Donc pour nous, c’est en partie sur moi de peupler cette industrie avec de nouveaux visages frais. Mais je veux que nos charmantes actrices se retrouvent sur Instagram, sur Twitter, parlent aux gens, vont faire des interviews aux blogueurs et à la presse noire, parce que c’est vraiment comme ça que vous construisez une suite.

Vous avez Bad Hair, The 40 Year-Old Version, et Dieu connaît beaucoup plus de projets, alors quand avez-vous le temps de vous détendre?

Lena Waithe: Je l’ai trouvé. Quand je suis dans un avion, quand j’ai un peu de temps dans un hôtel, je demande: “Jusqu’à quelle heure puis-je arriver?” Ne pas avoir à se rendre tôt dans un endroit qui attend. Ce sont des choses comme ça qui travaillent dans mon équipe de publicité et qui travaillent avec des assistants. J’en ai deux, qui sont adorables. Ils gèrent mon emploi du temps, et ils planifient également du temps pour moi pour passer du temps avec des amis, du temps prévu pour moi de m’asseoir et de ne rien faire. C’est important. Si ma tasse est vide, je ne peux rien te donner, alors je prends du temps.

Vous êtes producteur, vous êtes écrivain et vous êtes actrice, allez-vous jamais réaliser?

Lena Waithe: Je n’ai aucune envie de diriger. Aucun. C’est un métier et un cadeau que je pense que peu de gens ont. Et je n’ai pas ça. Il y a un niveau d’attention aux détails que je ne possède pas, je pense que les réalisateurs doivent avoir pour être grands. J’adore Melina, je ne peux pas faire ce que Meolina fait. J’adore Dime Davis. Je ne peux pas faire ce que Dime fait et pareil avec Justin Simien. Je n’aurais pas pu réaliser Bad Hair. Je pourrais vous aider avec des blagues, des histoires, des trucs de personnages. Mais la réalisation est un vrai cadeau. Je pense que trop de gens pensent que n’importe qui peut le faire. Donc, je ne voudrais jamais manquer de respect à ce métier de cette façon, même en agissant parce que je suis tombé dedans. Je le prends très au sérieux. Je vais très fort parce que le métier est très important pour moi et je ne veux jamais être paresseux en ce qui concerne cela. Donc non, il n’y a pas de réalisation de Lena Waithe de sitôt.

Comment se porte Queen & Slim à Londres?

Lena Waithe: Très bien. Nous venons d’apprendre que nous sommes comme près d’un million de dollars de recettes là-bas. Ils sont sortis en masse. Ils ont adoré le film. Ils obtiennent le film. Ils ont dit des choses merveilleuses et éloquentes à ce sujet. J’ai vu des trucs sur mes réseaux sociaux. J’ai été tellement époustouflé. J’adore voir comment ça se passe à Londres. J’adore voir comment ça a joué ici en Amérique. Nous allons l’emmener en Afrique dans les semaines à venir. Pour moi, je pense que l’art devrait être partagé non seulement en Amérique, mais partout dans le monde, partout dans le contenu. Nous appartenons partout dans le monde. Je suis reconnaissant que le film ait voyagé et se porte bien au box-office et que nous ayons reçu de nombreux éloges de la critique. Donc, tout le reste est la cerise sur le gâteau et je pense que cela fera vraiment partie de mon héritage, l’héritage de Melina, l’héritage de Daniel, l’héritage de Jodie et l’héritage de Bokeem Woodbine. La bande originale a vraiment repris d’une manière que Melina et moi voulions vraiment. Nous sommes donc vraiment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui est ressorti du film.

.