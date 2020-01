Exclusif: Viola Davis parle de «Troop Zero» – Blackfilm

Sortir cette semaine sur Amazon est la dramatique «Troop Zero» dirigé par Bert & Bertie à partir d’un script écrit par Lucy Alibar et avec Viola Davis, Mckenna Grace, Jim Gaffigan, Mike Epps et Allison Janney.

Le silex de Noël bizarre de neuf ans (Mckenna Grace) est obsédé par l’espace et prend contact avec les extraterrestres de l’univers. Quand elle découvre que le prix du Birdie Jamboree 1977 obtient sa voix sur le disque d’or de la NASA, Noël forme sa propre troupe Birdie. Rien ne peut les préparer au monde douloureusement parfait des Birdies légitimes. Mais, conduits par leur maman de troupes réticente mais intrépide (Viola Davis) et le père de Noël (Jim Gaffigan), ils trouvent la gloire dans les circonstances les plus inattendues, au grand désespoir de la directrice de l’école qui a toujours fait preuve de jugement, Mlle Massey (Allison Janney).

Pour Davis, c’est l’occasion pour elle de montrer ses côtelettes comiques. Davis a remporté des succès à la télévision et au cinéma ces dernières années, remportant un Emmy et un SAG Award pour son rôle principal dans le succès d’ABC. “Comment s’en tirer avec le meurtre”, et décrocher un Oscar en 2016 pour “Clôtures.” Elle a été vue pour la dernière fois «Widows» de Steve McQueen

Davis est également devenue une percutante dans les coulisses avec sa société de production JuVee Productions, qu’elle a co-créée avec son mari, Julius Tennon.

Blackfilm.com a récemment parlé en exclusivité avec Davis alors qu’elle parlait de son expérience sur Troop Zero, de ce qui revient à dire oui à ses projets et de ce qu’il faut pour que les rôles d’une femme noire soient pris en considération pour un clin d’œil aux Oscars.

Quelle a été l’attrait de dire oui à ce film?

Viola Davis: Le plaisir. Le plaisir, être à la Nouvelle-Orléans, pouvoir avoir ma fille. Elle travaille en arrière-plan. C’est très mignon. Elle est tellement excitée. Mais aussi le message et le message de quelqu’un qui ne s’intègre pas et qui ne se sent pas valorisé. C’était vraiment mon récit à cet âge; le lit plus humide, le noir grandissant à Central Falls, Rhode Island et le harcèlement et le désir de tant d’importance. Tout m’attirait.

Je suis sûr que vous obtenez beaucoup de scripts, mais est-ce une rareté pour vous d’obtenir ce genre de script?

Viola Davis: Je n’obtiens probablement pas autant de scripts que vous le pensez, mais j’obtiens beaucoup de scripts. Oui, c’est une rareté parce que c’est un rôle amusant. Beaucoup de gens ne me voient pas comme amusant avant de me rencontrer et de venir chez moi et ils sont choqués. Je pouvais voir le choc sur leur visage que je suis amusant, je suis bruyant et je suis un fêtard dans le bon sens. Je ne dis pas dans un sens destructeur, donc c’était une chance d’être en quelque sorte plus moi. Et c’est tout.

C’est une comédie dramatique, et vous avez dit que vous n’avez pas l’occasion de le faire souvent. Vous considérez-vous comme ayant des os drôles?

Viola Davis: Je sais que j’ai des os drôles. Surtout quand je suis à la maison et en privé. Mon publiciste vous le dira. Tout le monde dans ma vie vous le dira. Voici le truc. Et je dis cela à propos de tout. Vous pouvez avoir un talent de taille Meryl Streep. Mais si vous n’avez pas de rôle de type Meryl Streep, personne ne verra le talent de type Meryl Streep. Et c’est la même chose avec vos os rigolos. Il faut vous proposer et faire ce matériel qui vous en fait sortir pour que les gens le voient. Et je pense que les gens ont tendance à penser que si quelqu’un fait telle ou telle chose, cela signifie qu’ils sont drôles. Et cela signifie que vous ne l’êtes pas. Cela dépend de ce qui vous est proposé. Cela dépend de ce qui existe. Cela dépend de la qualité de son écriture. Toutes ces choses, sinon ça ne se voit pas. Vous pouvez avoir un grand corps, mais si vous n’avez pas une grande tenue pour montrer ce grand corps, personne ne verra ce grand corps. C’est ainsi que ma carrière s’est quelque peu déroulée; pour ainsi dire.

Pouvez-vous parler de travailler en face de Mckenna Grace, car c’est essentiellement vous et elle tout au long du film avec Allison Janney et quelques-uns des enfants?

Viola Davis: Impressionnant. C’est un bébé à mon avis. Elle grincerait des dents à cela, mais vous devez aimer laisser aller McKenna. Tu es mon bébé. D’accord. C’est donc un bébé dans un sens. Et tellement grandi dans son âme vraiment bien au-delà de ses années en termes de compréhension des choses dans l’abstrait maintenant, de compréhension de la gentillesse et de l’altruisme et du respect et de la façon de parler aux gens, et de comment en profiter. Très mature et à l’extérieur, juste un enfant. Et c’était donc une joie de travailler avec elle. Je me sentais très respectée, mais en même temps, j’avais l’impression qu’elle était venue sur le plateau préparée et prête à travailler. C’est donc une joie de travailler avec elle. Je suis sûr que quiconque ayant déjà travaillé avec elle est reparti en disant l’une des plus belles expériences.

Qu’avez-vous retenu de Bert & Bertie que vous pourrez probablement intégrer à votre prochain projet?

Viola Davis: La beauté et la force de la collaboration. Tout le monde ne comprend pas cela; pas dans les affaires du narcissisme et de l’ego, où tout est question de soi. Où les gens confondent leur présence avec l’événement. C’était une vraie collaboration car ils devaient travailler ensemble. Ils devaient se respecter pour créer ce film. Ils travaillent tous les deux pour cette seule entité, et ils l’ont fait magnifiquement. S’il y avait des désaccords, je ne l’ai pas vu. S’ils l’étaient, ils disposaient d’un espace sacré où ils pouvaient exprimer ce qu’ils ressentaient, et ils en sont venus à un accord mutuel. C’est mon plat à emporter car il est rare. C’est une offre d’introduction dans le monde, mais c’est une pénurie dans cette entreprise. Et c’est ce que nous faisons. Nous avons une forme d’art collaboratif. Vous devez compter sur les acteurs, et les acteurs doivent compter sur le réalisateur, ils doivent compter sur le script, et ils doivent compter sur la première annonce. Tout d’abord, AD doit s’appuyer sur le décorateur, et vous devez donc vous fier les uns aux autres, sinon vous ne pouvez pas le faire seul. C’est ma grande leçon à retenir. Collaboration.

J’ai lu quelque part où tu disais que c’était plus amusant sur un plateau car, et pas pour paraître sexiste. vous avez dit que c’était une réalisatrice, une écrivaine et des stars féminines dans ce film. En quoi est-ce différent des autres films sur lesquels vous avez travaillé?

Viola Davis: J’ai eu un environnement fantastique, mais c’est de l’énergie féminine. Il y a de l’énergie féminine, l’énergie féminine étant l’amour, la collaboration et la gentillesse. Cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas gentils et tout ça et non pas sur l’amour, mais sur l’éducation. Toutes ces choses que les femmes apprécient font partie de notre physionomie. C’est juste une partie de qui nous sommes. Et quand vous êtes dans un environnement où vous êtes nourri, quand vous ressentez la gentillesse, où vous ressentez l’amour et le respect et vous vous sentez, étreignez, tenez et n’avez vraiment pas besoin de vous articuler autant pour être compris, il y a un réconfort là-dedans. Et lorsque vous trouvez ce confort, il est plus facile d’être créatif. Le gros secret de ce que vous faites est et je pense que c’est sûr de dire en tant qu’artiste, c’est le syndrome de l’imposteur. Il y a beaucoup de stress impliqué dans la création de ce stress. Est-ce que quelqu’un va me découvrir? Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas bon. M’aiment-ils? Tout ça, c’est en quelque sorte mariner à l’intérieur de vous. C’est donc bien d’être dans un environnement où il y a quelqu’un qui pourrait en retirer une partie.

Vous travaillez à nouveau face à Allison. Quel plaisir était-ce de retour sur le plateau?

Viola Davis: Impressionnant. Elle est large et moi aussi au sens le plus large. Elle, Octavia Bryce, Jessica, Emma, ​​je veux dire que ce sont mes amours. Ils sont mon endroit sûr. Je n’ai pas pu voir Allison pendant les 20 prochaines années. Si je vois que nous n’avons pas de dents et que nous sommes dans une maison de retraite, je vais toujours l’aimer plus que tout au monde. Il y a donc cela depuis The Help. C’est ça et en tant qu’artiste, elle est là et elle va être là.

Que signifie dire oui à ce que vous voulez faire?

Viola Davis: Beaucoup de choses. Je sais que beaucoup de gens disent que je regarde cet aspect, cet aspect. Beaucoup de choses y entrent. Parfois, il s’agit simplement de pouvoir passer du temps avec ma fille. Donc je ne suis pas loin d’elle parce que je ne suis jamais loin d’elle très longtemps. Puis-je la retirer de l’école? Je ne peux pas? Est-ce une partie du monde que je veux qu’elle voie? Parfois c’est le réalisateur. Parfois, c’est un script. Souvent, en ce moment, il s’agit du script, d’accord. Et parfois ça l’est, c’est pour l’argent. Pour que je sache que je peux prendre ma retraite à 60 ans. Et je pourrais m’asseoir sur mon derrière pendant 10 mois par an et savoir que je pourrais encore prendre soin de ma mère, aider mes amis, faire tout cela. Il y a beaucoup de choses qui y entrent. Mais voici le problème, et je dois dire ceci, sinon, c’est socialement irresponsable. Le fait que je puisse dire que j’ai le choix me place en territoire très privilégié. 95% des acteurs sont au chômage à un moment donné. Le 1% dans ce pays rapporte environ 500 000 $ par an, le 1% dans notre industrie, 50 000 $ par an ou plus. C’est 1%. D’accord, donc le fait que je puisse m’asseoir ici et bien dire, parfois sur l’argent ou parfois à ce sujet. C’est très privilégié. Ouais. Donc, je veux dire cela.

Vous êtes l’une des 12 femmes noires, dont Cynthia Erivo qui a été nominée aux Oscars, pour obtenir une nomination pour la meilleure actrice. Lors de votre discours de victoire aux Emmy Awards, vous avez dit qu’il s’agissait de saisir l’opportunité. Alors que nous regardons maintenant, les gens regardent et se demandent comment se fait-il que seulement 12 femmes noires aient reçu une nomination pour la meilleure actrice, sans revenir dans l’assiette. Que faut-il même pour que les rôles soient en mesure d’être examinés?

Viola Davis: Le volume. Les films doivent être réalisés, les films doivent être éclairés au vert. Nous n’avons pas le pouvoir de les autoriser parce que nous n’avons pas d’argent. Mettons cela sur la table. Je me fiche du nombre de personnes, je m’en fiche s’ils étudient des films, il y a des films à regarder et des films. Ce sont deux choses différentes. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu’il faut pour faire un film. Ce n’est pas parce que votre film a rapporté un milliard de dollars au box-office que vous avez le pouvoir et l’argent de faire des films. Je n’ai pas le pouvoir de faire ça. Je n’ai pas ce genre d’argent. Les films doivent donc être éclairés au vert. Ils doivent être financés, et ils doivent être diffusés et distribués d’une manière qu’ils soient vus.

Je pourrais en parler jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, mais en gros, c’est une meilleure question pour les personnes au pouvoir et non pour les personnes dans le besoin. Vous ne demandez pas à la personne qui n’a pas été invitée à la fête pourquoi elle n’a pas été invitée à la fête. Demandez à la personne qui organise la fête, mais il est plus que probable que personne ne mettra ce micro dans la bouche d’un directeur de studio. Ils vont demander au directeur de studio: “Alors, comment s’est passée cette saison des Oscars? Et comment cela a-t-il fonctionné avec telle ou telle chose et telle ou telle chose? “On ne leur pose pas les questions chaudes du bouton” Pourquoi les films ne sont-ils pas faits avec des gens de couleur? Et les femmes? Pourquoi ces films ne sont-ils pas éclairés? Pourquoi ne donnent-ils pas un budget approprié? “Je ne peux pas répondre à cela. Je ne peux que spéculer. Je fais ma part avec ma société de production pour trouver ces artistes émergents, pour trouver ces scripts, pour les diffuser. Entrer dans ces bureaux en studio, plaider pour ces grands réalisateurs, écrivains et producteurs. C’est moi qui fais ça, donc je fais ma part, mais c’est tout ce que je peux faire.

Où vous voyons-nous ensuite? Outre la télévision?

Viola Davis: Eh bien, je fais du cinéma en plus de la télé. Je tourne Suicide Squad pendant que nous parlons. Je fais aussi le film Sandra Bullock. Je ne sais pas si ça s’appelle Unforgiven mais c’est un film avec Netflix. Ma Rainey sortira plus tard dans l’année et Black Bottom de Ma Rainey pour Netflix que le grand grand George C. Wolfe dirige avec de grands acteurs. Génial. Michael Potts, Glynn Turman, le Colman Domingo, Chadwick Boseman, Taylour Paige et Jeremy Shamos. J’adore August Wilson et il écrit pour nous.

En parlant d’August Wilson, comment avez-vous travaillé sur le documentaire Giving Voice qui va jouer à Sundance dans quelques semaines?

Viola Davis: Nous l’avons produit. Il est notre historien. Que vous ayez neuf ans ou 85 ans, il y a un rôle pour vous et pour chaque anthologie d’August Wilson. Il nous laisse parler. Il nous laisse vivre. Il normalise notre pathologie. C’est spécifique et ce n’est pas seulement lui qui fait germer des faits et des déclarations sociales. J’ai une chose où je sens souvent que nous restons au mieux des métaphores dans les films; où les gens s’éloignent du film et disent: «Qu’est-ce que cela voulait dire?» Personne ne s’éloigne de beaucoup de films. «Que voulait dire le Joker? Que voulait dire Bombshell? Que voulait dire Little Women? Que voulait dire Histoire de mariage? “Vous êtes juste investi dans les personnages. C’est ce qu’il fait pour nous. Il a laissé un héritage. C’est le plus gros repas que j’ai eu en août, il a laissé quelque chose derrière lui, c’est bien de vivre bien après sa mort.

Si vous pouviez revenir en arrière et refaire une de ses pièces, ce serait quoi?

Viola Davis: J’en ai fait beaucoup. Le rôle que je ferais pour lequel je ne suis pas assez vieux et il y a 50 millions d’acteurs fantastiques. Il y a beaucoup, beaucoup de grands acteurs afro-américains. Les gens ne savent pas qu’ils sont là-bas parce qu’ils n’en ont pas eu l’occasion. Ensuite, beaucoup d’entre eux sont sans nom et sans visage, mais ils sont là-bas. Il y a donc beaucoup de grands acteurs qui peuvent jouer le rôle, mais c’est Black Ruby de Gem of the Ocean. Ruby est également dans Seven Guitars. Elle est également à King Headley. Et en fait, Ruby et King Headley seraient formidables pour moi. J’aimerais avoir l’occasion de le faire. Je continue. Je suis proche de cet âge maintenant. Mais Ruby dans King Headley et dans Gem of the Ocean.

