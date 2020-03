Exclusif: Winston Duke Talks Spenser Confidential, jouant Hawk et travaillant avec Mark Wahlberg – Blackfilm

Jouer sur Netflix est leur drame criminel “Spenser Confidential” dirigé parPeter Berg et avec Mark Wahlberg et Winston Duke et réalisé par Peter Berg.

Le film est adapté du roman “Robert B. Parker’s Wonderland”, écrit par Ace Atkins. Le livre fait partie de la série Spenser – du nom d’un personnage fictif de la série de romans policiers initialement écrit par l’écrivain américain Parker et plus tard par Atkins. La comédie d’action co-stars également Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Austin Post, Bokeem Woodbine, Marc Maron et Post Malone.

Spenser (Mark Wahlberg) – un ancien flic mieux connu pour faire des problèmes que pour les résoudre – vient de sortir de prison et quitte définitivement Boston. Mais d’abord, il est cordé pour aider son ancien entraîneur et mentor de boxe, Henry (Alan Arkin), avec un amateur prometteur. C’est Hawk (Winston Duke), un combattant MMA impétueux et irréfléchi convaincu qu’il sera un adversaire plus coriace que Spenser. Lorsque deux des anciens collègues de Spenser se retrouvent assassinés, il recrute Hawk et son ex-petite amie grossière, Cissy (Iliza Shlesinger), pour l’aider à enquêter et à traduire les coupables en justice.

Pour Duke, qui est surtout connu pour son rôle de premier plan en tant que M’Baku dans les films Marvel Cinematic Universe Black Panther, Avengers: Infinity War, et Avengers: Endgame, ce film lui offre l’opportunité d’être projeté en dehors du monde Marvel. Le mois dernier, il a joué dans le film Sundance acclamé par la critique, Neuf jours, qui a été repris par Sony Pictures Classics.

En parlant exclusivement avec Blackfilm.com, Duke passe en revue son rôle dans Spenser Confidential, travaillant avec Wahlberg et Berg, qui ont travaillé ensemble de nombreuses fois et ses projets à venir.

Vous jouez à Hawk. Cela fait partie d’un livre que la plupart des gens connaissent, en particulier avec la série télévisée. Quelle était l’attrait de faire cela?

Winston Duke: L’attraction collaborait vraiment avec Mark Wahlberg et Peter Berg. Un jour, j’ai reçu un appel téléphonique personnel de Peter Berg. C’était l’un des derniers jours où je tirais sur nous. Il m’a juste dit qu’il aimait mon travail et qu’il voulait travailler avec moi. Ils avaient un projet qu’ils construisaient avec Netflix. C’était une nouvelle version de cette histoire classique. Ils voulaient que je vérifie. J’ai donc lu le script. Mark Wahlberg m’a ensuite appelé quelques jours après et, même chose. Cela signifiait beaucoup que je recevais des appels téléphoniques personnels de ces gars-là. J’ai confiance en leur capacité à faire quelque chose de vraiment cool et génial. Je voulais un peu s’écarter de ce monde profondément heureux de Jordan Peele, alors j’ai accepté et nous avons fait quelque chose de vraiment cool.

Comment décririez-vous le mieux Hawk et en quoi est-il différent du livre ou de la série télévisée?

Winston Duke: Eh bien, notre arc est vraiment un produit du maintenant. Il est une version hipster très moderne de Hawk. C’est un combattant de l’UFC. C’est un gars qui cherche de la famille. Il est dans toutes les croyances de foi du nouvel âge. C’est un gars qui est sain sur le plan nutritionnel, avec son lait d’avoine et sa nourriture et c’est vraiment un produit du moment. Spenser est l’ancienne relique. Ils sont en désaccord lorsque nous les rencontrons pour la première fois jusqu’à ce qu’ils trouvent un équilibre les uns avec les autres.

Chaque fois que quelqu’un joue un rôle, il y a un peu d’eux-mêmes dans le personnage. Quelle partie de Hawk êtes-vous?

Winston Duke: Je pense que celui qui est très profondément attaché à la famille et a un sens de la justice très clair et je pense que c’est tout ce qui concerne Hawk que j’ai trouvé si attrayant. Que peu importe qu’il regarde, etc., se comporte ou se manifeste, son attention et sa boussole morale transparaissent très clairement.

Ce qui est intéressant dans ce film, c’est que Mark’s Spenser est celui qui est constamment battu et vous n’êtes pas et vous êtes le combattant.

Winston Duke: Droite. Je pense que c’est parce que Hawk a la compréhension et la conscience qu’il peut être présent sans prendre trop de place. Je pense que Spencer fait le tour et se fait connaître et prend autant de place que possible. Et cela le met en contradiction avec son paysage, avec des gens qui ne veulent pas qu’il soit là. Hawk a vraiment un excellent moyen de se rendre hyper visible ou invisible à chaque fois qu’il en a besoin et c’est ce que j’ai vraiment aimé du personnage. Il est capable d’être incroyablement astucieux si Spenser doit être mutilé par un loup pour obtenir des informations. Hawk voit la plaque d’immatriculation d’un seul coup d’œil, et il est beaucoup plus efficace.

Comment travaillait-il avec Mark et Peter? Ils ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises. Vous êtes le nouveau membre ajouté à cette équipe. Comment travaillait-il avec eux deux?

Winston Duke: J’ai vraiment dû trouver ma propre langue dans leur dynamique et c’était vraiment un grand défi de le faire. C’était une opportunité vraiment cool de trouver ma propre façon d’exister dans cette relation préexistante comme vous venez de le dire. Je voulais que mon personnage ait un peu de juxtaposition avec leur style et leur esthétique. Alors que Peter Berg a cette esthétique où il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Nous avons quatre à cinq caméras qui tournent chaque jour. Il y avait beaucoup d’énergie cinétique comme tout le temps sur cet ensemble qui a vraiment alimenté le rythme et le fonctionnement de ce monde. Je voulais que Hawk se sente toujours très subtil et bien ancré. Pour qu’il soit un pilier de stabilité pour le public. Chaque fois qu’il est à l’écran, vous devez le regarder. Vous devez faire attention à lui parce qu’il attire l’attention parce qu’il est tellement immobile et c’est un langage que j’ai dû m’établir dans cette dynamique. Cela a très bien fonctionné.

Y a-t-il une possibilité que Hawk puisse obtenir son propre film?

Winston Duke: De vos lèvres aux oreilles de Dieu. J’espère donc quelque chose comme ça que possible. Mais je suis juste heureux de travailler avec mon ami.

Félicitations pour neuf jours. Je l’ai vu à Sundance et qu’il a été ramassé pour distribution: Qu’est-ce qui se passe dans les projets auxquels vous dites oui?

Winston Duke: Je me demande toujours ce qui serait différent si je racontais cette histoire par rapport à n’importe quel autre acteur. Si je pense que c’est quelque chose qui peut être à la fois édifiant pour moi et pour un public, j’ai tendance à le faire.

Je me souviens quand vous êtes apparu sur Person of Interest de CBS, mais les deux dernières années vous ont placé sur une carte plus grande. Comment gérez-vous la célébrité? Comment restez-vous humble?

Winston Duke: Je garde ma famille très proche de moi. Je garde ma famille qui me rappelle qui je suis et d’où je viens et où je vais. J’essaye aussi de me créer une mission. Je sais donc où ma boussole me mène à cause de cette mission.