Exclusivité Sundance 2020: le nominé aux Oscars Matthew A. Cherry parle de ‘Hair Love’ – Blackfilm

Pendant le Festival du film de Sundance 2020, Macro a organisé une projection et des questions et réponses pour le court métrage d’animation Hair Love nominé aux Oscars avec son réalisateur Matthew A. Cherry et producteur Karen R. Toliver en attendant.

Le court métrage d’animation de six minutes acclamé par la critique était centré sur la relation entre un père afro-américain, sa fille et ses cheveux.

Cherry est un ancien joueur de la NFL qui a réussi sa transition vers le monde du cinéma en tant que producteur et réalisateur. Non seulement il a réalisé des clips vidéo et des épisodes télévisés, mais il a aussi un long métrage intitulé The Last Fall avec Lance Gross et Nicole Beharie.

Blackfilm.com a rencontré Cherry à Sundance pour discuter de sa nomination aux Oscars et de son film.

Cela a pris du temps. À quel point étiez-vous excité lorsque vous avez vu votre nom annoncé?

Matthew A. Cherry: C’était fou. Nous l’avons regardé en direct à la maison. Nous avons fait venir toute l’équipe. Isa Rae l’hébergeait et a annoncé notre catégorie. C’était donc aussi un cercle vraiment complet. C’était juste de la joie. Pour moi, être un ancien athlète, comme vous fixez toujours l’objectif au plus haut niveau. Et vous savez, je pense que la communauté cinématographique, les Oscars, représente le plus haut niveau de réalisation et être enfin reconnu pour quelque chose est tout simplement fou. Parfois, vous ne savez jamais ce qui va arriver.

L’animation prend plus de temps à faire qu’un long métrage. Combien de temps s’était-il écoulé depuis le début de la réalisation de ce film jusqu’à la nomination?

Matthew A. Cherry: Environ deux ans. Nous avons fait le Kickstarter en juillet 2017. C’était environ un an et huit ou neuf mois de développement. Nous avons terminé le film fin juillet de l’année dernière. Oui, ça a été un voyage fou.

Par rapport à l’année dernière où il y avait plus de 10 candidats noirs, cette année n’en compte que cinq, y compris vous-même et votre partenaire de production Karen R. Toliver. Comment vous sentez-vous, sachant la rare entreprise dans laquelle vous vous trouvez?

Matthew A. Cherry: C’est clairement doux-amer. Tout simplement parce que vous espérez que quelque chose comme ça se produira dans une année qui sera une meilleure représentation. C’est délicat, car avec les Oscars, surtout dans les Grammys aussi. C’est un peu comme ce flux et ce reflux. Comme certaines années, comme l’année dernière avec Black Panther, nous avions tellement de nominés noirs, et cette année, il n’y en a pas autant et je pense simplement que nous devions simplement continuer à travailler. Le truc avec l’Académie, c’est qu’il semble qu’ils aient rarement reconnu les cinéastes pour la première fois. Je pense donc que nous devons continuer à diffuser nos histoires. Nous avons besoin de plus de cadres qui sont dans l’entreprise; et juste des gens à tous les niveaux qui comprennent vraiment le grand travail qui est fait parce que le travail est là. Les cinéastes Lulu Wang, Chinonye Chukwu, Mati Diop, Joe Talbot et ainsi de suite, il y a un travail incroyable qui est fait. Je pourrais continuer.

Il y a tellement de grands films avec autant d’acteurs qui méritent vraiment cette reconnaissance. Je ne peux pas attendre le jour où Rob Morgan obtiendra ses fleurs avec tout le travail remarquable qu’il accomplit. Je pense juste que nous devons juste continuer à nous battre. Je pense que c’est vraiment bien d’aspirer aux Oscars, mais je pense qu’il est tout aussi important que nous représentions aux prix AAFCA et aux NAACP Image Awards et que nous continuions à travailler et la reconnaissance viendra.

Les gens ont pu voir Dear Basketball, qui est le court métrage d’animation Oscar que Kobe Bryant a remporté, sur ESPN. Maintenant, pour ceux qui vont savoir qui vous êtes, où pourraient-ils voir Hair Love?

Matthew A. Cherry: Hair Love est disponible sur toutes les animations Sony, les plateformes de médias sociaux et vous pouvez le rechercher sur YouTube. C’est sur Twitter. Si vous me suivez, c’est sur mon tweet. Il suffit de chercher Hair Love et il apparaîtra tout au long du film. Ce n’est que six minutes.

Pouvez-vous parler de parler de Karen R. Toliver, votre partenaire de production?. Parlez-moi de la collaboration entre vous deux.

Matthew A. Cherry: Comme je le disais auparavant avec la façon dont nous avons besoin de représentation à tous les niveaux, Hair Love ne serait pas au même niveau que si ce n’était pas pour Karen. Karen est vice-présidente exécutive de la création chez Sony animation. Elle nous a vus. Elle a vu la vision. Elle a été impliquée dès le début. Et littéralement, sans Karen, nous l’aurions probablement terminée et mise en ligne, mais je ne pense pas que ce serait à ce niveau. Je veux vraiment la mettre en valeur parce qu’elle est tellement incroyable. C’est si rare que vous ayez une femme noire aussi haut dans un studio. Ensuite, elle est aussi une productrice incroyable, incroyable à part entière et si nous gagnons, elle sera la première femme afro-américaine à gagner dans la catégorie animation, que ce soit un court métrage ou un long métrage.

Ensuite, il y a l’histoire. Cette histoire va résonner avec beaucoup de familles, mais surtout avec les pères. À la fin de la journée, même si c’est six minutes, que voulez-vous que les gens en retirent?

Matthew A. Cherry: Il y a trois choses différentes. Je veux vraiment représenter pour les pères noirs qui obtiennent si souvent un mauvais rap dans les médias grand public. Nous avons toutes ces histoires dont nous ne sommes pas président et tout le reste, mais des études ont en fait montré que les hommes noirs sont les plus impliqués dans la vie de leurs enfants. Mais si vous regardez des films et des émissions de télévision, vous ne penseriez pas cela. Deuxièmement, représenter juste une unité de la famille noire, en particulier dans l’animation juste parce que nous n’avons pas beaucoup de représentations de cela dans l’animation. C’était vraiment important et ensuite juste pour représenter les cheveux noirs et aider à normaliser cela. Je pense que souvent la police de nos cheveux et nous ne pouvons pas les porter dans certains emplois et dans certaines écoles. Vous avez la situation avec le lycéen Texas DeAndre Arnold à Houston en ce moment. Nous avons en fait été soutenus lors de notre campagne Kickstarter, par les gens derrière le C.R.O.W.N. Acte que le sénateur de Los Angeles Holly J. Mitchell a écrit, et c’est maintenant devenu une loi à New York, Californie, New Jersey.

Espérons que le film permette une conversation plus large sur les cheveux noirs et la normalisation, et nous sommes vraiment fiers d’aider à faire connaître le C.R.O.W.N. Agissez car il doit passer dans les 50 états.