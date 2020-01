Exclusivité Sundance 2020: le réalisateur Channing Godfrey Peoples parle de «Miss Juneteenth» – Blackfilm

Faire sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2020 était Miss Juneteenth, écrit et réalisé par Channing Godfrey Peoples et avec Nicole Beharie, Kendrick Sampson et nouveau venu Alexis Chikaeze.

Turquoise Jones est une mère célibataire qui tient un ménage, un adolescent rebelle et à peu près tout ce qui se passe au Wayman’s BBQ & Lounge. La turquoise est également une reine de beauté authentique. Elle a été une fois couronnée Miss Juneteenth, un titre commémorant le jour où l’esclavage a été aboli au Texas. La vie ne s’est pas aussi bien déroulée que le titre l’avait promis, mais Turquoise, déterminée à corriger ses torts, cultive sa fille, Kai, pour devenir Miss Juneteenth, même si Kai veut autre chose.

Pour Peoples, ce n’est pas seulement son premier film mais c’est aussi une histoire personnelle. En tant que cinéaste de Fort Worth, au Texas, elle a plus de connaissances sur cette histoire de l’histoire et du spectacle des esclaves que la plupart des lecteurs ne pourraient en lire en ligne. Nommée l’un des «25 nouveaux visages de films indépendants» du magazine Filmmaker en 2018, elle avait écrit deux épisodes de la troisième saison de Queen Sugar avant de réaliser Miss Juneteenth.

Blackfilm.com a rencontré Peoples à Sundance pour discuter de son expérience dans la réalisation de ce film.

Quand est-ce que cette histoire vous est venue?

Channing Godfrey Peoples: Je pense que cette histoire a été avec moi toute ma vie. Probablement parce que c’est super personnel. J’ai grandi enfant et je suis allée à Miss Juneteenth chaque année et ce sont les femmes que j’aspire à devenir. Pour la première fois, j’ai pu voir de jeunes femmes afro-américaines. C’est un concours de beauté, mais c’est vraiment un concours scolaire. Donc, vous êtes jugé non seulement sur la façon dont vous regardez, mais sur la façon dont vous présentez. Ils ont une portion d’essai. Vous l’avez vu dans le film maintenant, mais ils conduisent ces femmes tout au long d’un cours pour les préparer à l’avenir. Donc j’ai juste l’impression que c’est juste quelque chose qui est avec moi. Turquoise est un personnage qui est ce genre de femmes avec lesquelles j’ai grandi toute ma vie. Il y a tellement de moi dans Turquoise, ces femmes du sel de la terre qui viennent de le faire. Cela vient juste de mon expérience et de ma vie.

Il y a deux histoires dans ce film. L’un étant sur le concours Miss Juneteenth et l’autre sur la dynamique familiale avec le personnage de Nicole. Comment avez-vous mixé les deux?

Channing Godfrey Peoples: Le Juneteenth lui-même, puis Miss Juneteenth comme pièce centrale de celui-ci comme toile de fond. En tant que cinéaste, je veux toujours trouver un moyen de juxtaposer l’histoire et le personnage. Pour Turquoise elle-même, elle passe par avoir reporté ses rêves. C’est aussi ce que ressentaient les esclaves au Texas. Leur liberté a été différée de deux ans lorsqu’ils l’ont découvert deux ans plus tard. Donc, automatiquement, comme nous jouons avec cette idée de ce qui se passe quand les bonnes choses arrivent trop tard et donc pour Turquoise, qui a eu un voyage difficile en grandissant, le succès de Miss Juneteenth est arrivé trop tard pour elle et elle n’a pas pu ne le soutiens pas. Elle a donc essayé de construire une vie pour sa fille qu’elle puisse maintenir.

Comment en êtes-vous venue à lancer Nicole Beharie?

Channing Godfrey Peoples: J’admire le travail de Nicole depuis de nombreuses années. Elle est un acteur brillant et je savais que Nicole serait en mesure de porter le flux et le reflux du voyage émotionnel de Turquoise et je savais que je voulais vraiment une performance nuancée pour cela et je l’ai vue livrer avant et d’autres projets et elle livre ici . Elle est géniale.

Vous avez obtenu une excellente performance du nouveau venu Alexis Chikaeze. Avez-vous fait beaucoup d’essais avant de la trouver?

Channing Godfrey Peoples: Ce n’était pas des centaines, mais nous avons auditionné beaucoup de jeunes femmes pour le rôle. Certains d’entre eux se sont retrouvés dans d’autres parties parce qu’ils étaient tellement merveilleux. Mais avec Alexis, elle avait cette serviabilité. Elle avait également la capacité d’avoir une partie de cette lassitude mondiale que je cherchais en équipe, juste cette sagesse parce que, comme dans le film, comme vous voyez Turquoise et Kai ont changé de rôle beaucoup de fois. Parfois, Kai se présente et elle est la mère de Turquoise, en disant des choses comme «Pourquoi n’as-tu pas fait ça? Pourquoi avez-vous fait ça? »Nous recherchions cette combinaison, et c’était difficile, mais elle s’est présentée et je l’ai lue plusieurs fois pour le rôle. Ceci est son premier film. Je voulais en être sûr et elle était tout simplement incroyable. Son éthique de travail m’a époustouflé. Cette gamine est venue tous les jours où elle était préparée. Nous avons tout traversé avant le film et elle a juste sauté et est tombée dans le ton. Elle intervient non seulement sur notre premier rôle, mais elle travaille avec des gens qu’elle a déjà vus à la télévision et au cinéma. Cela pourrait être intimidant. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur Alexis. Je pense qu’elle a un bel avenir devant elle et je suis heureuse d’avoir eu la chance de travailler avec elle maintenant.

Kendrick Sampson a également joué un rôle clé dans le film.

Channing Godfrey Peoples: Kendrick est de Houston et c’est un acteur incroyable. J’ai vraiment l’impression qu’il a retiré son rôle de la page. J’étais excité de pouvoir travailler avec lui. Je l’avais vu dans d’autres projets comme Insecure et How To Get Away With Murder. J’adore le fait qu’il ait été merveilleux et défenseur du film. C’est juste quelqu’un que j’aime regarder.

Vous portiez beaucoup de chapeaux sur ce film, d’être producteur, écrivain et réalisateur parmi les rôles. Avez-vous trouvé trop difficile de faire autant à un moment donné?

Channing Godfrey Peoples: Je vis avec ce film depuis toujours. J’ai déjà fait des courts métrages. C’est ma première fonctionnalité, évidemment, et c’est une bête différente. C’est immersif. De plus, en même temps, j’étais une nouvelle maman. J’apprends à me parent. Ça change mon cinéma. Je pense que la passion, la motivation et la détermination de voir l’histoire se poursuivre parce qu’à un moment donné, oui, c’est mon film mais vous avez juste ce cœur. Vous voulez obtenir l’histoire dans le monde. Je pensais que c’était tellement important d’avoir juste comme Juneteenth et surtout Miss Juneteenth à l’écran. J’étais juste une vision tunnel. J’allais juste et c’est un voyage émotionnel. C’est un voyage psychologique et c’est un voyage physique. Mon corps était fatigué.

Que pouvons-nous attendre d’autre de vous?

Channing Godfrey Peoples: Je travaille actuellement sur un autre drame basé sur des personnages. J’écris depuis toujours, j’ai donc plusieurs projets. Ma mission et mon objectif doivent toujours être de voir des femmes afro-américaines, en particulier dans ces rôles principaux qu’elles méritent. Je veux continuer dans cette voie. Je veux continuer à raconter des histoires complexes, comme les histoires nuancées sont importantes pour moi. Nous verrons ce qui va suivre, mais je veux continuer à faire ces films. Je suis aussi amoureuse du Sud. Je viens du Texas, donc j’écris comme si j’entendais les gens parler. Donc, beaucoup de mes histoires tournent autour de ces domaines. Je veux juste nous voir obtenir tout ce que nous méritons.