‘Exit West’, des frères Russo va à Netflix

Près de trois ans après que Joe et Anthony Russo aient acquis les droits du best-seller de Moshin Hamid, «Sortie ouest» Pour son adaptation cinématographique, Collider informe que le projet a franchi une étape importante après l’obtention de la production de Netflix et Michelle et Barack Obama. En outre, le réalisateur de “White Boy Rick”, Yann Demange a signé pour diriger le film qui présente Riz Ahmed (“Venom”) en tant que protagoniste principal et producteur exécutif.

Publié en 2017, l’histoire se concentre sur un jeune homme du nom de Saeed qui s’enfuit d’un pays arabe inconnu avec sa femme Nadia. La décision est prise après que la mère de Saeed a été tuée par une balle “perdue” dans sa ville, déchirée par des affrontements entre le gouvernement et la guérilla. Accompagnés d’autres réfugiés fuyant la zone de guerre, ils traversent un champ surpeuplé sur l’île grecque de Mykonos, s’arrêtant plus tard à Londres et se terminant en Californie. Là, leur relation sera mise à l’épreuve pour la dure lutte pour trouver de la nourriture et un abri, et finalement pour leur survie.

Les frères Russo produiront le film avec Mike Larocca via leur label AGBO, Michelle et Barack Obama faisant de même avec Tonia Davis et Priya Swaminathan pour Higher Ground Productions. Rappelons qu’Obama et Netflix ont déjà collaboré au documentaire oscarisé «American Factory».

Il faut dire enfin que le film allait être développé initialement par Jessica Goldberg sous la direction de Morten Tyldum (‘The Imitation Game’), dans une production qui devrait démarrer ce printemps.