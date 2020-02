Expansion de l’univers d’Ashley Garcia Distribution et guide des personnages

La série Netflix L’univers en expansion d’Ashley Garcia comporte de nombreuses étoiles montantes, alors où les avez-vous déjà vues? Co-créée par Mario Lopez et Seth Kirkland, la comédie pour adolescents suit un sorcier de 15 ans qui tente de vivre une vie normale tout en poursuivant ses objectifs. La saison 1 de l’Univers en expansion d’Ashley Garcia est sortie le 17 février 2020.

Dans The Expanding Universe of Ashley Garcia season 1 on Netflix, le personnage principal déménage en Californie et vit avec son oncle Victor. Espérant travailler pour la NASA, elle reste concentrée sur ses intérêts professionnels et rencontre de nouveaux amis au Crown City High School. Ashley se lie d’amitié avec une fille charismatique mais incomprise nommée Brooke, et forme un lien avec le capitaine de l’équipe de football, Tad. Au cours des huit premiers épisodes de la saison 1 (huit autres seront publiés à une date ultérieure), Ashley maintient une perspective pleine d’espoir tout en passant par des expériences formatrices en tant que jeune femme.

L’univers en expansion d’Ashley Garcia met en vedette une actrice relativement inconnue. Dans des rôles de soutien, divers interprètes adolescents complètent le casting principal, ainsi que quelques visages reconnaissables de la culture pop. Voici un casting complet et un guide des personnages de The Expanding Universe of Ashley Garcia season 1 sur Netflix.

Paulina Chávez comme Ashley

Paulina Chávez joue le rôle principal dans The Expanding Universe Of Ashley Garcia de Netflix, la plus jeune personne à avoir obtenu un doctorat. Chávez est surtout connu pour ses rôles au cinéma dans Colossal Youth, Li’l Mayne and the Knuckleheads et Teenage Girl: Valerie’s Holiday.

L’univers en expansion d’Ashley Garcia Casting de soutien

Bella Podaras en tant que Brooke Bishop: L’ami d’Ashley, un style de vie Instagram et gourou du maquillage qui se décrivent. Bella Podaras a interprété la fille de Barry dans la saison 1 de Barry.

Conor Husting en tant que Tad Cameron: Le capitaine de l’équipe de football de Crown City High. Conor Husting a dépeint Tanner dans Prince of Peoria saison 1.

Reed Horstmann dans le rôle de Stick Goldstein: Un étudiant nerveux mais gentil qui intéresse à la fois Ashley et Brooke. Reed Horstmann a fait ses débuts au cinéma dans le film Netflix 2017 Our Souls at Night.

Jencarlos Canela comme Victor: L’oncle d’Ashley, l’entraîneur de football de Crown City High. Jencarlos Canela a interprété Alfredo “Freddy” Torres dans A Chance to Love et Xavier Castillo dans Telenova. Il a récemment joué le rôle d’El Rey dans la saison 1 du Grand Hotel.

Chelsea Kane comme Ava: L’amour de Victor qui envisage de déménager en Antarctique pour un an. Chelsea Kane a interprété Riley Perrin dans Baby Daddy.

Mario Lopez comme Nico: L’ami de Victor. Dans la culture pop, Mario Lopez est surtout connu sous le nom de A.C. Slater de la série emblématique NBC Saved by the Bell. Il est également connu pour avoir hébergé la série télévisée Extra et Access.

Cristela Alonzo comme Santina: La mère d’Ashley. Cristela Alonzo a co-créé et joué dans la série ABC Cristela. Elle a exprimé Hester dans His Dark Materials saison 1, et a un spécial stand-up Netflix appelé Cristela Alonzo: Lower Classy.

Naomi Grace en tant que Madison: L’ami d’Ashley qui organise une soirée entre filles. Naomi Grace dépeint Geneviève dans la saison 1 de Family Reunion sur Netflix.

