Explication de la controverse de la chanson Soft Kitty de Big Bang Theory

La théorie du Big BangLa chanson populaire de “Soft Kitty” a fait l ‘objet d’ une poursuite pour atteinte aux droits d ‘auteur car la série n’a jamais obtenu la permission de l’ utiliser. Introduit par Sheldon (Jim Parsons) dans la sitcom, il a affirmé que c’est une chanson pour enfants que sa mère lui chantait habituellement quand il était malade. Tout au long des 12 saisons de The Big Bang Theory, le personnage génial mais socialement incompétent a demandé à certains de ses amis de jouer la chanson pour lui.

Dans The Big Bang Theory saison 1, épisode 11, “The Pancake Batter Anomaly”, “Soft Kitty” a fait ses débuts lorsque Sheldon a forcé Penny (Kaley Cuoco) à chanter la chanson quand il a attrapé le froid. Sachant que cela réconfortait son amie, Penny se chargea de la chanter quelques fois plus tard, chaque fois que Sheldon se sentait déprimé pour tenter de lui remonter le moral. À la saison 8, Leonard (Johnny Galecki) et Penny l’utilisaient comme berceuse dans l’espoir de coucher leur ami après avoir refusé de se coucher. La dernière fois que “Soft Kitty” a été joué dans le spectacle était dans la saison 10 quand Amy (Mayim Bialik) a chanté la chanson à son petit ami stressé dans trois langues différentes – anglais, allemand, mandarin.

Young Sheldon – le spin-off préquel de The Big Bang Theory – a en fait montré Mary (Zoe Perry) en train de chanter cela au génie du garçon, confirmant la revendication du personnage dans la série originale. Bien qu’aucune émission n’ait confirmé son origine, l’idée principale était qu’il s’agissait d’une création originale pour The Big Bang Theory. Cependant, la chanson est venue d’une berceuse polonaise du 19ème siècle appelée “Wlazł kotek na płotek” sur un chaton sur une clôture, écrite par Oskar Kolberg et composée par Stanisław Moniuszko. La version contemporaine de la chanson, d’autre part, est connue sous le nom de “Warm Kitty”, écrite par Edith Newlin. Il est apparu dans un livre intitulé Songs for the Nursery School publié pour la première fois en 1937 par Willis Music, basée au Kentucky. C’est là que la controverse entourant “Soft Kitty” de The Big Bang Theory a commencé.

En décembre 2015, la succession de Newlin dirigée par ses filles Margaret Perry et Ellen Chase a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur contre Warner Bros., Chuck Lorre Productions, CBS, Turner Broadcasting et Fox pour l’utilisation soi-disant illégale du travail de leur mère. En plus d’utiliser la chanson dans l’émission, CBS avait également une chaîne de marchandises liées, notamment des t-shirts Soft Kitty, des peluches, des porte-clés, des tasses à café et des sweats à capuche – profitant de sa popularité.

Selon Perry et Chase, ils pensaient qu’ils devaient une compensation pour l’utilisation par The Big Bang Theory des paroles de “Warm Kitty”, soulignant qu’ils détenaient ses droits d’auteur et n’autorisaient personne à utiliser ces paroles. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi il leur avait fallu longtemps pour soulever le problème étant donné que “Soft Kitty” était utilisé dans The Big Bang Theory depuis la saison 1 (avec la chanson utilisée pour la première fois dans la série en 2008), ils ont répondu qu’ils ne l’avaient pas fait. regarder la sitcom, afin qu’ils ne sachent pas qu’il utilise le travail de leur mère jusqu’à ce qu’ils trouvent un blog à ce sujet. Pendant ce temps, Willis Music a répliqué en insistant sur le fait que la chanson était correctement et légalement autorisée à Warner Bros. pour The Big Bang Theory.

L’affaire a traîné pendant quelques années jusqu’à ce qu’un verdict final soit rendu en mars 2017, où un juge du tribunal de district américain a rejeté la poursuite, expliquant que les plaignants n’étaient tout simplement pas en mesure de prouver qu’ils détenaient le droit d’auteur sur les paroles de Newlin. Citant l’article 24 de la Loi sur le droit d’auteur de 1909, le juge a déclaré qu’il ne s’agissait «guère d’un modèle de clarté», car le renouvellement de l’enregistrement de Willis Music en 1964 pour Songs for the Nursery School n’incluait pas les droits d’auteur de Newlin pour «Warm Kitty». Fait intéressant, cependant, même si CBS a remporté l’affaire, la chanson n’a jamais été utilisée de manière plus importante dans les deux La théorie du Big Bang et Young Sheldon – avec les deux émissions ne le présentant qu’une fois après la débâcle.

