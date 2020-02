Explication de la controverse sur la publicité de Burger King avec SpongeBob SquarePants

Bob l’éponge Carré a été impliqué dans la controverse à quelques reprises, mais la plus bizarre est probablement celle d’une publicité Burger King qui est allée un peu trop loin. SpongeBob SquarePants a été créé par l’éducateur et animateur en sciences marines Stephen Hillenburg et a fait ses débuts sur Nickelodeon en 1999. La série est depuis devenue l’une des séries d’animation américaines les plus anciennes avec 12 saisons (et une 13e déjà confirmée), et a s’est également étendu à d’autres médias, notamment les films et les jeux vidéo.

SpongeBob SquarePants suit les aventures quotidiennes du personnage principal – une éponge de mer qui ressemble en fait à une éponge de cuisine – aux côtés de ses meilleurs amis Patrick Star, Sandy Cheeks, son voisin Squidward Tentacles et son patron M. Krabs. Bien que la qualité de la série soit en déclin depuis des années maintenant, SpongeBob SquarePants continue d’être très populaire auprès des enfants et des adultes. Bien sûr, une émission de télévision qui a été active pendant si longtemps ne peut pas être à l’abri de la controverse, et SpongeBob SquarePants a eu sa juste dose.

Il est clair que la série s’adresse aux enfants, même si elle a une base de fans assez solide d’adultes et que la série a réussi à inclure quelques blagues que seuls les adultes peuvent attraper. Pourtant, chaque élément de marketing de l’émission s’adressera à un public beaucoup plus jeune – ou, du moins, c’est ainsi que cela devrait être, car il semble que Burger King ait manqué la note à ce sujet.

Controverse commerciale Burger King de SpongeBob SquarePants

En 2009, Burger King a publié une publicité pour vendre son repas pour enfants avec des jouets SpongeBob SquarePants. Rien d’extraordinaire à ce sujet, sauf que l’annonce n’était pas ce que vous attendez d’un produit destiné aux enfants. La publicité est une parodie de “Baby Got Back” de Sir-Mix-A-Lot, seulement que celui-ci parle de “mégots carrés”, avec le roi chantant et entouré de danseurs déguisés en Bob l’éponge portant – vous l’avez deviné – “carré mégots ». Inutile de dire que l’annonce a fini par être assez controversée, la Campagne pour une enfance sans publicité l’appelant au sexisme et à une sexualité inappropriée, étant donné que le public cible de SpongeBob sont les jeunes enfants.

Burger King a essayé d’esquiver la balle en disant que l’annonce était en fait destinée aux parents – ce qui n’avait aucun sens car ils essayaient de vendre un produit pour enfants à l’aide d’un dessin animé pour enfants. La désormais célèbre publicité sur le thème de Burger King Spongebob SquarePants vit dans les souvenirs de ceux qui l’ont capturée à l’époque – et sur Internet, comme on peut le trouver facilement de nos jours. La réaction n’a pas beaucoup changé, seulement que les téléspectateurs en rient maintenant plutôt que de se vexer ou d’être choqués. Après tout, des choses plus étranges se sont produites depuis, même dans l’univers de Bob l’éponge Carré, et l’émission a été impliquée dans d’autres controverses complètement différentes.

